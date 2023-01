"Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết dễ hơn đối đầu Malaysia"

"Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2022 dễ hơn đối đầu Malaysia"

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ là Thái Lan, thật bất ngờ khi nhiều chuyên gia bóng đá trong nước cho rằng hiện Thái Lan không phải là đối thủ của chúng ta.

HLV Phan Thanh Hùng: "Lực lượng của đội tuyển Việt Nam tốt hơn Thái Lan"

So với lần đụng độ giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan ở bán kết AFF Cup hồi năm ngoái, tương quan lực lượng giữa đôi bên hiện ra sao thưa ông?

- Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam có lực lượng tốt hơn so với Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, lực lượng của đội tuyển Việt Nam tốt nhất giải đấu. Về mặt con người, chúng ta ổn định hơn so với đối thủ, bộ khung hiện có không có nhiều thay đổi so với những kỳ giải quốc tế mà chúng ta tham dự trước đây, chưa kể nhiều cầu thủ đã trưởng thành hơn trước.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng (Ảnh: Hải Long).

Ngược lại, với Thái Lan, đội này thiếu nhiều ngôi sao quan trọng ở AFF Cup 2022, đáng kể nhất dĩ nhiên là Chanathip Songkrasin và một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài không về nước đợt này (Supachok Sarachat đang thi đấu tại Nhật, Supachai Chaided và Suphanat Mueanta đang tập huấn tại Anh).

Cụ thể, ông có thể nói rõ hơn lực lượng của đội tuyển Việt Nam ổn định, mạnh mẽ hơn so với các kỳ giải trước đây ở điểm nào?

- Những con người mà đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hầu hết đang ở vào độ chín của sự nghiệp, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải đều là những tiền vệ hàng đầu Đông Nam Á. Ở phía trên, đội tuyển Việt Nam có thêm Tuấn Hải vốn không xuất hiện trong trận bán kết AFF Cup gặp Thái Lan một năm trước.

Lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện tại đang ở vào độ chín của sự nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiến Linh cũng chơi hay hơn chính cậu ấy ở kỳ giải gần nhất. Hai cánh của đội tuyển Việt Nam đã thay đổi đáng kể so với kỳ AFF Cup 2020. Đoàn Văn Hậu trấn giữ hành lang bên phía cánh trái giỏi hơn so với Nguyễn Phong Hồng Duy của năm ngoái, còn Hồ Tấn Tài bên cánh phải, theo quan điểm của tôi hay hơn nhiều so với Vũ Văn Thanh, vốn cũng là hậu phải số một của đội tuyển năm ngoái.

Nhưng việc gặp Thái Lan trong trận chung kết có phải khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam, so với nếu như chỉ đụng độ với Malaysia trong trận tranh ngôi vô địch?

- Đúng là Thái Lan nhỉnh hơn so với Malaysia. Đội tuyển Malaysia chơi có phần giống Indonesia, thiên về thể lực và sức mạnh, có lẽ đội tuyển Việt Nam sẽ quen hơn. Thế nhưng, như đã nói, đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn tất cả các đội còn lại tại AFF Cup.

Cầu thủ Việt Nam rất giàu bản lĩnh và giàu kinh nghiệm, nhờ chinh chiến qua nhiều giải đấu quốc tế khác nhau trong vài năm qua. Đội hình của chúng ta ổn định đến mức hầu như không có điểm yếu, vì tuyến nào cũng mạnh vị trí nào cũng mạnh, lại có thêm sự ăn ý. Ví dụ như ở tuyến trên, Hoàng Đức và Phan Văn Đức rất ăn ý với Tiến Linh, giúp họ dễ tìm thấy nhau trong các pha phối hợp.

Hơn nữa, như đã nói, Thái Lan đợt này thiếu nhiều trụ cột. Chưa hết, khác biệt về khí hậu có thể là rào cản tiếp theo dành cho Thái Lan trong trận chung kết với đội tuyển Việt Nam. Ở nước họ mùa này vẫn khá nóng, trong khi ở Hà Nội lúc này khá lạnh, nên trận chung kết lượt đi và lượt về với họ rất khác nhau.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: "Đội tuyển Việt Nam có thể vô địch mà không để thủng lưới bàn nào"

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương (phía bên phải, Ảnh: Trọng Vũ)

Theo ông, Thái Lan có phải là đối thủ quá tầm của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup năm nay?

- Thật ra tôi lại cho rằng gặp Malaysia trong trận chung kết có khi còn khó hơn gặp Thái Lan. Đầu tiên, Malaysia rất khỏe, lối chơi thiên về thể lực của họ khiến cho đội tuyển Việt Nam khó đá. Thực tế 20 phút đầu trận đấu thuộc vòng bảng giữa Việt Nam và Malaysia hôm 27/12 cho thấy Malaysia chơi tốt hơn, cho đến trước khi họ bị thủng lưới.

Tiền đạo Tiến Linh: "Gặp đối thủ nào đội tuyển Việt Nam cũng quyết tâm" Sau khi đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết: "Kết quả của trận bán kết trước Indonesia cho thấy đâu mới là đội xứng đáng góp mặt ở chung kết giải năm nay". "Đã vào đến trận chung kết AFF Cup, đội nào cũng mạnh và khó khăn cả. Cho dù gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm" - Tiến Linh nói thêm.

Trận chung kết lượt về AFF Cup năm nay cũng là trận mà đội tuyển Việt Nam phải đá trên sân đối phương. Đá chung kết lượt về "chảo lửa" Bukit Jalil của Malaysia theo tôi khó hơn nhiều so với đá ở Thái Lan.

Theo ông Xương, nếu đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trong trận chung kết, sẽ khó đá hơn so với Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Thành ra, gặp Thái Lan trong trận chung kết dễ đá hơn. Họ chơi theo kiểu kiểm soát bóng, với lối chơi này, đội tuyển Việt Nam không ngại. Thái Lan cũng không có thói quen phòng ngự phản công. Họ thích đá tấn công, đây lại là đất diễn cho lối chơi quen thuộc của chúng ta dưới thời HLV Park Hang Seo.

Vậy thì hành trình vào đến chung kết của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này được ông đánh giá như thế nào?

- Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn phần còn lại, về con người, về lối chơi, về hệ thống chiến thuật, chiều sâu đội hình… Ở Đông Nam Á bây giờ, các đối thủ chỉ còn đủ sức gây khó cho đội tuyển Việt Nam, chứ chẳng đội nào có thể nói chắc rằng họ sẽ đánh bại chúng ta.

Các đối thủ thường chỉ còn hướng đến việc phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam, chứ họ không đủ khả năng áp đặt lối chơi lên chúng ta, trận bán kết gặp Indonesia vừa rồi phản ánh điều đó.

Ông hình dung kịch bản mà đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện trong trận chung kết ra sao?

Do chúng ta mạnh hơn tất cả các đối thủ khác, kể cả Thái Lan, nên vấn đề còn lại chỉ là đội tuyển Việt Nam tiếp cận trận đấu ra sao, đá theo phương án nào để giành chiến thắng. Có lẽ đội bóng của HLV Park Hang Seo vào lúc này chỉ có một nhược điểm, đó là chơi theo kiểu kiểm soát bóng chưa xuất sắc.

Nhưng ngược lại, khả năng giải quyết tình huống của các cầu thủ Việt Nam rất tốt, nhờ lực lượng tốt, các cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Tôi còn hình dung đến kịch bản đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022 mà không để thủng lưới.

Xin cảm ơn các chuyên gia!

Nội dung: Trọng Vũ

Ảnh: Hải Long, Mạnh Quân, Trọng Vũ, Khoa Nguyễn

11/01/2023