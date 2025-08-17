Báo Đông Nam Á phản ứng sau khi tuyển nữ Việt Nam mất ngôi vô địch

Thua đáng tiếc Australia, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với mục tiêu vô địch

Trong trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra ở sân Lạch Tray vào tối 16/8, đội tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 nữ Australia. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn với chức vô địch giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam gây thất vọng khi thất bại trước U23 nữ Australia (Ảnh: Minh Quân).

Bình luận về thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam trước U23 nữ Australia, tờ Tribunnews (Indonesia) đã dùng từ “bất ngờ”. Tờ báo này viết: “Những trận thua của Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar và U23 nữ Australia đều là những bất ngờ của giải đấu.

Hai đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan là những đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với tổng cộng 7 chức vô địch, trong đó Thái Lan có 4 lần đăng quang, còn tuyển nữ Việt Nam có 3 chức vô địch.

Thế nhưng, giờ đây, hai thế lực của bóng đá Đông Nam Á buộc phải chấp nhận thực tế rằng họ chỉ có thể bước vào trận tranh hạng ba. Đội tuyển nữ Việt Nam, với lợi thế sân nhà, lại hứng chịu thất bại 1-2 trước U23 nữ Australia. Bàn thắng của Bích Thùy ở phút 88 không thể thổi bùng cho màn ngược dòng của “Rồng vàng” khi họ bị dẫn trước hai bàn từ sớm.

Trong khi đó, Thái Lan cũng chịu thất bại với tỷ số tương tự trước Myanmar. Màn trình diễn xuất sắc của Win Theingi Tun đã chấm dứt giấc mơ vô địch của người Thái.

Myanmar sẽ đối đầu với U23 nữ Australia vào ngày 19/8 để tìm ra nhà vô địch của giải bóng đá nữ Đông Nam Á”.

Tuyển nữ Việt Nam phải bước vào trận tranh hạng ba với Thái Lan (Ảnh: Minh Quân).

Một tờ báo khác của Indonesia là Kumparan cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua hai bàn quá chóng vánh trước U23 nữ Australia. Điều đó khiến cho “Rồng vàng” gặp nhiều khó khăn và không thể lội ngược dòng khi thua kém đối thủ về thể hình và thể lực.

Thái Lan cũng chấm dứt chuỗi 5 giải đấu liên tiếp lọt vào chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á khi để thua thất vọng trước Myanmar”.

Tờ Thairath nhấn mạnh: “HLV Futoshi Ikeda (Thái Lan) từng cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam là đối thủ mạnh. Thế nhưng, cũng như Thái Lan, đội bóng của HLV Mai Đức Chung lại không thể giành quyền vượt qua vòng bán kết sau thất bại 1-2 trước U23 nữ Australia.

Kết quả này khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở trận tranh hạng ba, bất chấp việc cả hai đội cùng được đánh giá cao ở giải đấu năm nay”.

Tờ Khob Sanam Football đánh giá: “Cả đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều gây thất vọng lớn khi thất bại trong các trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Họ buộc phải chạm trán trong trận tranh hạng ba. Điều đó có nghĩa rằng, Thái Lan có cơ hội đòi món nợ thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng”.

Theo lịch, trận tranh hạng ba giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 16h30 ngày 19/8 trên sân Lạch Tray. Vào lúc 20h cùng ngày, Myanmar đụng độ với U23 nữ Australia trong trận chung kết.