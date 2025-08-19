Báo Thái Lan dự đoán kết quả bất ngờ khi đội nhà gặp tuyển nữ Việt Nam

Vào lúc 16h30 ngày 19/8, hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán với nhau trong trận tranh hạng ba giải bóng đá nữ Đông Nam Á trên sân Lạch Tray. Đây được xem là cơ hội để hai đội gỡ gạc thể diện sau khi bất ngờ thất bại ở vòng bán kết trước các đối thủ dưới cơ.

Thu Thảo ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở vòng bảng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Thu Thảo. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của “Rồng vàng” khi đụng độ với đội nữ Thái Lan.

Do đó, báo giới Thái Lan tỏ ra bi quan khi đội nhà tái đấu với đội tuyển nữ Việt Nam trên sân Lạch Tray vào chiều nay. Tờ Siam Sport bình luận: “Cả hai đội Thái Lan và Việt Nam đều đã dừng bước ở bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Thái Lan thất bại trước Myanmar, trong khi chủ nhà Việt Nam gục ngã trước U23 Australia.

Ở trận tranh hạng ba, tuyển nữ Việt Nam rõ ràng có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Hơn nữa, ở vòng bảng, đội bóng áo đỏ đã từng vượt qua tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, đây là trận đấu danh dự nên chắc chắn các cô gái Thái Lan sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Thế trận được dự báo sẽ rất cân bằng và quyết liệt.

Dù vậy, với lợi thế sân bãi cùng sự tự tin từ chiến thắng trước đó, nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là đội giành vị trí thứ ba chung cuộc”.

Tờ Siam Sport dự đoán tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Thái Lan.

Báo Thái Lan dự đoán đội nhà tiếp tục thất bại trước tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, tờ Thai NT đưa ra con số thống kê gây bất lợi cho tuyển nữ Thái Lan: “Trong 10 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển nữ Thái Lan tỏ ra lép vế khi đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, Thái Lan chỉ thắng 2 lần, hòa 3 và thua 5 trước tuyển nữ Việt Nam.

Trong ba trận gặp nhau gần nhất, các cô gái Thái Lan đều hứng chịu thất bại trước tuyển nữ Việt Nam. Gần nhất, ở vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á, Thái Lan đã thua 0-1 trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung”.

Cũng trong ngày hôm nay, trận chung kết giữa Myanmar và U23 nữ Australia sẽ diễn ra vào lúc 20h trên sân Lạch Tray.