Son Heung Min và Lionel Messi cùng rực sáng ở giải Mỹ

Son Heung Min đã ra mắt LAFC ở vòng đấu trước trong trận đấu với Chicago Fire. Cầu thủ người Hàn Quốc vào sân từ băng ghế dự bị và mang về quả phạt đền giúp đội nhà có trận hòa 2-2 trên sân khách. Tới vòng đấu này, Son Heung Min được bố trí trong đội hình xuất phát trong trận đấu với New England Revolution.

Son Heung Min giành chiến thắng đầu tiên cùng LAFC (Ảnh: Getty).

Đây là trận đấu mà Son Heung Min thi đấu khá năng nổ. Anh đã đóng góp 1 đường kiến tạo thành bàn giúp LAFC giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước New England Revolution. Đây là chiến thắng đầu tiên của tiền đạo người Hàn Quốc ở CLB mới. Lúc này, LAFC đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng miền Tây với 40 điểm sau 24 trận, kém đội đầu bảng San Diego 9 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Ở trận đấu này, Son Heung Min hoạt động trong không gian khá rộng. Tuy nhiên, New England Revolution đã ý thức được sự nguy hiểm của tiền đạo người Hàn Quốc nên phong tỏa anh khá chặt. Son Heung Min không có nhiều cơ hội nguy hiểm mà chỉ cố gắng liên kết đồng đội.

Sang hiệp 2, Son Heung Min chút nữa đã có bàn thắng khi thực hiện cú dứt điểm chân trái ngay sát vòng cấm nhưng bóng chệch khung thành trong gang tấc. Tới phút 51, Delgado đã có pha đặt lòng kỹ thuật vào góc cao, mở tỷ số cho LAFC.

Sau đó, New England Revolution dồn lên tấn công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, LAFC đã may mắn không bị thủng lưới. Tới phút 90+1, Son Heung Min có pha đánh đầu cận thành nhưng bị thủ môn đối phương cản phá. Dù sao, tới phút 90+4, tiền đạo người Hàn Quốc đã có pha kiến tạo cho Choiniere ấn định chiến thắng 2-0 cho LAFC.

Messi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Inter Miami chiến thắng trước LA Galaxy (Ảnh: Getty).

Cũng giống như Son Heung Min, Messi cũng đặt dấu ấn vào chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước LA Galaxy.

Jordi Alba mở tỷ số cho Inter Miami ở phút 43. Sau đó, LA Galaxy san bằng tỷ số ở phút 52 do công của Paintsil. Tới 10 phút cuối trận, Messi đã bật chế độ hủy diệt thường thấy.

Phút 84, siêu sao người Argentina đã vượt qua hai cầu thủ LA Galaxy ở trung lộ, trước khi dứt điểm chân trái vào góc hiểm giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước 2-1. Tới phút 89, Messi đã có đường giật gót giúp Luis Suarez thoát xuống ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Miami.