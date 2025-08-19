Sinner bỏ cuộc, Alcaraz lần đầu vô địch Cincinnati Open

Nhà đương kim vô địch Sinner có vẻ không ổn trong cái nóng oi ả và anh đã phải gọi bác sĩ sau khi để đối thủ dẫn trước 5-0 ở set đầu tiên, sau đó tay vợt người Ý không thể tiếp tục thi đấu.

Với danh hiệu cấp giải đấu thứ 22, Alcaraz củng cố tham vọng giành vị trí số 1 cuối năm, danh hiệu anh đã đạt được lần gần nhất vào năm 2022. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện dẫn trước Sinner 1.890 điểm tại ATP Live Race To Turin.

Alcaraz vô địch Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Từ hôm qua tôi đã không khỏe. Tôi đã nghĩ mình sẽ cải thiện vào đêm nay, nhưng tình hình lại tệ hơn. Tôi đã cố gắng ra sân, cố gắng chơi ít nhất là một trận đấu hoàn thiện, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, nên tôi rất xin lỗi", Sinner nói với người hâm mộ. "

Thất bại này chấm dứt chuỗi 26 trận thắng liên tiếp trên sân cứng của Sinner. Anh giờ đây phải đối mặt với quá trình hồi phục nhanh chóng trước thềm bảo vệ danh hiệu US Open. Khả năng tay vợt số một thế giới tham dự nội dung đôi nam nữ, nơi anh sẽ thi đấu cùng Katerina Siniakova vào rạng sáng 20/8, giờ đây có thể đang bị đặt dấu hỏi.

“Đây không phải là cách tôi muốn giành cúp, tôi xin lỗi, tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Như tôi đã nói nhiều lần, anh là một nhà vô địch thực thụ và tôi chắc chắn rằng sau những tình huống này, anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, như anh vẫn luôn làm. Đó là điều mà những nhà vô địch thực thụ làm. Tôi xin lỗi và chúc anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Alcaraz nói với Sinner.

Sinner thất vọng sau khi không thể tiếp tục thi đấu (Ảnh: Getty).

Alcaraz đã để vuột mất một điểm vô địch trước khi gục ngã trước Novak Djokovic trong trận chung kết năm 2023, trận đấu được nhiều người coi là một trong những trận đấu ATP Tour kịch tính nhất lịch sử. Tuy nhiên, giờ đây tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch tại Ohio (Mỹ), đây là danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 8 của anh, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào còn thi đấu ngoài Novak Djokovic (40).

Với 54 trận thắng và 6 danh hiệu dẫn đầu Tour trong năm 2025, Alcaraz sẽ hướng đến US Open, điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua giành vị trí số 1 thế giới của anh với Sinner. Vì Sinner là nhà đương kim vô địch tại Flushing Meadows, Alcaraz sẽ khởi đầu với khoảng cách 50 điểm trên bảng xếp hạng ATP Live sau khi điểm số của họ từ US Open 2024 được loại bỏ.

Sau khi chấm dứt chuỗi năm trận thua liên tiếp trước Alcaraz trong trận chung kết Wimbledon, Sinner đặt mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp trước đối thủ của mình lần đầu tiên kể từ năm 2023. Tuy nhiên, Alcaraz đã nâng tỷ số đối đầu lên 9-5, với bốn trận chung kết liên tiếp trong mùa giải này tại Rome, Roland Garros, Wimbledon và Cincinnati.