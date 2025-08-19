Quảng Ngãi đề xuất hỗ trợ 15 triệu đồng cho một trường hợp hỏa táng

Ngày 19/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng.

Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến hỗ trợ 10-15 triệu đồng cho một trường hợp hỏa táng tùy từng địa bàn. Trong đó, địa bàn cấp xã thuộc vùng 1 được hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp, vùng 2 được hỗ trợ 13 triệu đồng/trường hợp, vùng 3 hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp.

Các ngôi mộ nằm xen kẽ trong cánh đồng tại đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Hà Xuyên).

Các đơn vị thuộc vùng 1 gồm đặc khu Lý Sơn và các xã, phường thuộc tỉnh Kon Tum (cũ).

Vùng 2 gồm các xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Minh Long, Sơn Mai, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa và xã Đặng Thùy Trâm.

Các xã, phường còn lại thuộc vùng 3.

Mức hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng bao gồm chi phí vận chuyển thi hài và hỏa táng. Đối tượng thuộc diện hỗ trợ là người qua đời thường trú trên địa bàn tỉnh hoặc người qua đời trên địa bàn tỉnh không có thân nhân lo an táng.

Mục đích của chính sách này nhằm khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng theo đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng đã được Chính phủ phê duyệt. Qua đó đưa tỷ lệ sử dụng hỏa táng trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt tối thiểu 5%.

Việc hỗ trợ này cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho người dân về chi phí hỏa táng trong thời điểm Quảng Ngãi chưa đầu tư được dịch vụ hỏa táng.