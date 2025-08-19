Alcaraz xác nhận đánh đôi với Raducanu ở US Open 2025

Jannik Sinner đã gây bất ngờ khi phải bỏ dở trận chung kết Cincinnati Open 2025 sáng 19/8 gặp Carlos Alcaraz chỉ sau 5 game đầu tiên do vấn đề sức khỏe. Carlos Alcaraz vô địch giải đấu tại Mỹ chỉ sau 23 phút thi đấu.

Sau khi vô địch giải ATP Masters 1000 tại Mỹ, Carlos Alcaraz khẳng định sẽ tham gia nội dung đôi nam nữ ở US Open 2025, thi đấu cùng tay vợt người Anh Emma Raducanu. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết anh sẽ tận hưởng trải nghiệm cùng Raducanu và coi đây là cơ hội chuẩn bị tinh thần cho các trận đấu đơn nam.

Raducanu và Alcaraz nhận được sự chú ý đặc biệt ở nội dung đôi nam nữ tại US Open 2025 (Ảnh: Tennis Major).

Alcaraz chia sẻ sau khi vô địch Cincinnati Open 2025: "Lịch thi đấu của tôi khá dày đặc nhưng tôi rất yêu thích ý tưởng đánh đôi của US Open. Đây sẽ là trải nghiệm mới thú vị để chơi cùng Emma Raducanu. Chúng tôi sẽ cố gắng tận hưởng từng phút trên sân và coi đây như một cách chuẩn bị tốt cho các trận đấu tiếp theo”.

US Open 2025 tại Mỹ sẽ khởi tranh vào ngày 24/8, tuy nhiên các trận đấu đôi nam nữ với 16 cặp vận động viên tranh tài vào ngày 20/8 và 21/8. Thể thức này sẽ diễn ra trong 2 ngày, cặp đôi vô địch nhận 1 triệu USD, mức thưởng vượt xa Wimbledon lẫn Roland Garros.

Để tránh cho các tay vợt bị quá tải, các trận đấu đôi nam nữ ở US Open 2025 được thiết kế ngắn hơn theo thể thức ba set và mỗi set chỉ gồm 4 game, không áp dụng lợi điểm, tie-break diễn ra khi tỷ số là 4-4. Riêng trận chung kết sẽ chơi theo thể thức ba set 6 game, vẫn không có lợi điểm, với tie-break ở tỷ số 6-6.

Cặp đôi Alcaraz - Raducanu sẽ đối đầu Jack Draper - Jessica Pegula vào 1h ngày 20/8. Nếu thắng, Raducanu - Alcaraz sẽ vào tứ kết, đấu tiếp ngay trong ngày với cặp đôi thắng từ trận đấu giữa Novak Djokovic - Olga Danilovic và Mirra Andreeva - Daniil Medvedev.