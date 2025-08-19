Bích Tuyền bất ngờ rút lui ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

“Trong lần tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới lần này, đội tuyển không có sự phục vụ của vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Bích Tuyền. Vì lý do cá nhân, Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và ban huấn luyện tôn trọng quyết định của VĐV. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển trong tương lai khi cô sẵn sàng”, thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho hay.

Việc Bích Tuyền xin rút lui khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự nhiều giải đấu lớn tầm châu lục và thế giới. VĐV sinh năm 2000 cũng có tên trong danh sách 14 VĐV đăng ký với Ban tổ chức giải vô địch thế giới.

Bích Tuyền (phải) thi đấu trong màu áo tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Kim Anh).

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải thế giới với 13 VĐV. Việc không có Bích Tuyền chắc chắn ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của đội tuyển bởi cô là tay đập chủ lực.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship 2025), dự kiến diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 7/9 tại Thái Lan.

Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh là niềm tự hào to lớn, hành trình lịch sử đánh dấu một chương mới cho bóng chuyền Việt Nam.

Vào ngày mai (20/8), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẽ lên đường sang Phuket, Thái Lan tham dự giải. Đây là lần đầu tiên, và là cơ hội quý báu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thi đấu ở sân chơi thế giới, tiếp cận và cọ xát các nền bóng chuyền lớn qua đó tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là SEA Games 33.

Trong lần đầu tiên tham dự, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm tại bảng G cùng các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 22 thế giới). Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mở màn gặp Ba Lan (23/8), và sau đó gặp Đức (25/8), Kenya (27/8).

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 có 32 đội tuyển chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Để chuẩn bị cho giải đấu, toàn đội đã trải qua một quá trình tập luyện nghiêm túc, tham dự một số giải đấu và giành được thành tích tốt. Trong đó đáng chú ý là chức vô địch SEA V-League 2025 chặng 2, sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan.