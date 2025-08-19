Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan trên kênh nào?

Vào lúc 16h30 hôm nay (19/8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba giải bóng đá nữ Đông Nam Á với đội tuyển nữ Thái Lan trên sân nhà Lạch Tray (Hải Phòng).

Tuyển nữ Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu vô địch sau thất bại trước U23 nữ Australia ở bán kết (Ảnh: Minh Quân).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu.

Ở vòng bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 nữ Australia. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã để thủng lưới hai bàn chỉ sau 17 phút. Trong những phút tiếp theo, dù rất cố gắng nhưng đội bóng chỉ có được một bàn gỡ do công của Bích Thùy.

Việc bất lợi về thể hình và thể lực so với U23 nữ Australia được xem là một trong yếu tố khiến đội tuyển nữ Việt Nam hứng chịu thất bại.

Như vậy, các cô gái Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Vào chiều nay, họ sẽ bước vào trận tranh hạng ba với Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở vòng bảng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Cũng như đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan gây thất vọng khi thua ngược trước Myanmar với tỷ số 1-2. Dù sớm có bàn thắng dẫn trước sau sai lầm của đối thủ nhưng Thái Lan lại chịu khuất phục trước chân sút Win Theingi Tun. Một mình tiền đạo này đã ghi cả hai bàn thắng giúp Myanmar ngược dòng.

Trong trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Thái Lan với pha lập công duy nhất của Thu Thảo. Trong những năm qua, chúng ta cũng chiếm ưu thế trước đối thủ này khi toàn thắng trong cả 3 trận đấu gần đây.

Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung quyết tâm giành chiến thắng trước Thái Lan để tri ân người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong các trận đấu của đội bóng ở sân Lạch Tray, rất đông người hâm mộ đã tới sân cổ vũ và “nhuộm đỏ” các khán đài.