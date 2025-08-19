Cổ phiếu địa ốc thăng hoa, "ông trùm" nhà ở xã hội Hoàng Quân có tin mới

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực. VN-Index chốt phiên tăng hơn 17,8 điểm, lên 1.654,2 điểm. Thanh khoản cả 2 sàn đạt hơn 58.600 tỷ đồng.

Điểm sáng thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu ngành bất động sản khi hàng loạt mã tăng trần, "trắng" bên mua, như KBC, HPX, NDN, SGR, HAR, DIG, DRH, VRC.

Đáng chú ý trong nhóm này, cổ phiếu HQC của "ông trùm nhà ở xã hội" Hoàng Quân cũng tăng mạnh với mức tăng 5,79%, lên 4.200 đồng/đơn vị, thuộc vùng giá cao nhất một năm trở lại đây.

Hôm nay, Hoàng Quân kết hợp cùng chủ đầu tư làm lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải. Dự án này là một trong 4 dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, thuộc nhóm 80 dự án trọng điểm của Chính phủ được đồng loạt khởi công cùng ngày trên cả nước do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Quy mô dự án gồm 4 block chung cư cao 15 tầng, cung cấp hơn 1.300 căn hộ với mức đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý II/2027.

Liên quan đến nhà ở xã hội, Hoàng Quân đã cam kết với Chính phủ làm 50.000 căn nhà ở xã hội. Đến tháng 5, công ty đã thực hiện 10.000 căn, còn 40.000 căn. Mục tiêu đến năm 2030 là phải hoàn thành con số còn lại, tương đương khoảng 7.000-8.000 căn/năm.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số hôm nay (Ảnh chụp màn hình).

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, cổ phiếu VPBank hôm nay tăng trần từ sớm, lên 34.200 đồng/đơn vị. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, mã này đã tăng phi mã, từ vùng 18.600 đồng lên mức hiện tại, tức tăng khoảng 84%. Khối lượng giao dịch đạt trên 21,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 733 tỷ đồng.

Liên quan đến VPBank, ngân hàng này đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho công ty chứng khoán trực thuộc - Chứng khoán VPBank (VPBankS), theo Bloomberg. Còn theo Reuters, VPBank có thể tiến hành IPO 10% cổ phần VPBankS trong lần này. VPBankS có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng (570 triệu USD).

Thị trường tăng mạnh, ngoài sự dẫn dắt của VPBank, còn là nhóm cổ phiếu ngân hàng như LPB, ACB, HDB, TCB, TPB, MBB.

Kết phiên, khối ngoại bán ròng gần 1.332 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh như MWG, KDH, HPG, FPT, VIC, VPB... Ngược lại, nhiều mã được mua ròng mạnh như SSI, DIG, BAF, CII, GEX.