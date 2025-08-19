Báo Đông Nam Á bất ngờ khi Bích Tuyền rút lui ở tuyển bóng chuyền Việt Nam

"Tin nóng. Siêu sao bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển quốc gia và sẽ không tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan", tờ Thairath của Thái Lan giật tít sau khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ rút lui khỏi đội tuyển quốc gia và không tham dự giải vô địch bóng chuyền thế giới diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 đến ngày 7/9 tới đây.

Bích Tuyền (trái) bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và không tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 (Ảnh: SAVA).

Như báo Dân trí đã đưa tin, đối chuyền của tuyển bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền đã xin rút khỏi đội tuyển quốc gia Việt Nam và không tham dự giải vô địch bóng chuyền thế giới vì lý do cá nhân.

"Trong lần tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới lần này, đội tuyển không có sự phục vụ của vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Bích Tuyền. Vì lý do cá nhân, Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. VFV và ban huấn luyện tôn trọng quyết định của VĐV.

Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển trong tương lai khi cô sẵn sàng”, thông báo của VFV cho hay.

"Bích Tuyền là nhân tố chủ chốt trong chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết SEA V-League 2025 (chặng 2). Việc VĐV này rút lui sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của tuyển Việt Nam tại đấu trường thế giới", tờ Thairath nhấn mạnh.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Siam Sport cũng giật tít với tiêu đề: "Truyền thông Việt Nam đưa tin Nguyễn Thị Bích Tuyền đã rút lui khỏi giải vô địch thế giới vì lý do cá nhân".

"Chỉ một ngày trước khi sang Thái Lan thi đấu, truyền thông Việt Nam đưa tin Nguyễn Thị Bích Tuyền, cầu thủ chủ chốt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, người đã ghi tới 45 điểm trong chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan và giành chức vô địch SEA V-League mang tính lịch sử vào ngày 10/8, đã quyết định rút lui khỏi giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan với lý do cá nhân", tờ Siam Sport viết trong phần nội dung.

"Sự vắng mặt của Bích Tuyền khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn 13 VĐV. Bích Tuyền rút lui được xem là một tổn thất nặng nề, bởi chủ công này đã đóng góp rất lớn vào thành tích ghi điểm của đội tuyển Việt Nam, tổng cộng là 45 điểm, giúp Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước Thái Lan tại SEA V-League 2025", tờ Beritasatu của Indonesia bình luận trước tin Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam.

"Tin nóng. Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền đã rút khỏi đội tuyển Việt Nam và không tham dự giải vô địch thế giới vì lý do cá nhân. Với quyết định rút lui vào phút chót, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với 13 cầu thủ", Volleytrails - chuyên trang về bóng chuyền thế giới cũng đưa tin về quyết định của Bích Tuyền ngay trước thềm giải vô địch thế giới.

Trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm tại bảng G cùng các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 22 thế giới). Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mở màn gặp Ba Lan (23/8) và sau đó gặp Đức (25/8), Kenya (27/8).