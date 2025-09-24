Quả bóng vàng 2025: Phần thưởng cho kẻ bị ruồng bỏ, vết gợn trên mặt Yamal

Ousmane Dembele - từ kẻ bị ruồng bỏ tới đỉnh thế giới

Trong kỳ vọng của nhiều người, việc Dembele giành Quả bóng vàng không phải là kịch bản “đẹp”. Nói vậy bởi lẽ, tiền đạo người Pháp không phải là cầu thủ đậm chất “anh hùng” và mang tới nhiều cảm xúc như Lamine Yamal.

Vẫn biết rằng, không ai xứng đáng hơn Dembele để giành giải thưởng này sau khi PSG thâu tóm hầu hết danh hiệu lớn có thể như Champions League, siêu cúp châu Âu, Ligue 1… (chỉ ngoại trừ FIFA Club World Cup). Thế nhưng, chiến tích của đội bóng thành Paris có quá nhiều người hùng, Dembele chỉ là một trong số đó. Thực tế, tiền đạo sinh năm 1997 chỉ ghi 4 bàn ở vòng knock-out Champions League (trong đó có 2 bàn trong trận gặp Brest).

Dembele đã khóc khi nhận giải Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Ở FIFA Club World Cup, PSG cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều ngay cả khi Dembele vắng mặt trong cả vòng bảng. Tiền đạo này còn thi đấu cực tệ trong trận chung kết gặp Chelsea.

Nhưng trên tất cả, không ai hoàn hảo cả. Dembele chính là sự lựa chọn tốt nhất có thể bởi đã thể hiện phong độ cực cao trong suốt mùa giải trước. Trong 53 trận ra sân cho PSG, ngôi sao 28 tuổi đã ghi 35 bàn thắng, kiến tạo 16 đường thành bàn.

Nên nhớ rằng, trước khi lễ trao giải diễn ra, trang Barca Universal đã nêu lên ba lý do Yamal thất bại trước Dembele. Trong đó, họ nhấn mạnh rằng thiếu sót lớn nhất của thần đồng 18 tuổi là không thể giành chức vô địch Champions League. Còn Dembele lại có tất cả với 5 danh hiệu cùng PSG.

Có chi tiết mà người ta sẽ nhắc tới rất nhiều sau này, đó là Dembele đã khóc trong thời điểm tên của anh được xướng lên ở giải thưởng Quả bóng vàng. Sau đó, chân sút người Pháp còn khóc thêm hai lần nữa trên bục nhận giải và ôm lấy người mẹ của mình. Có lẽ, Dembele là cầu thủ hiếm hoi nhận giải Quả bóng vàng mà khóc nhiều tới vậy.

Đó không chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được vinh danh sau một mùa giải cố gắng, mà trong những giọt lệ ấy, người ta thấy cả đắng cay, uất ức của kẻ từng bị ruồng bỏ, những nỗ lực của kẻ vươn lên từ đống tro tàn. Việc Dembele giành Quả bóng vàng được xem là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người.

Dembele thừa nhận đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua về điều gì sẽ xảy ra nếu giấc mơ giành Quả bóng vàng của anh trở thành sự thật. Anh không thể giấu được điều đó trong lòng và thổ lộ tất cả với người bạn thân Moustapha Diatta, mẹ của anh Fatoumata và người đại diện Moussa Sissoko.

Dembele từng trải qua giai đoạn tụt dốc và chấn thương liên miên ở Barcelona (Ảnh: Getty).

Trong dòng ký ức của Dembele, có những ngày tháng tươi đẹp khi chuyển từ Dortmund sang Barcelona với giá 135 triệu euro vào năm 2017 (mức phí cao thứ hai lịch sử bóng đá), có cả những ngày tháng rơi xuống đáy vực tại Barcelona và hứng chịu nhiều ánh mắt nghi ngờ, và cả hành trình tái sinh từ đống tro tàn ở PSG.

Thời điểm sang Barcelona, Dembele mới 20 tuổi nhưng phải đối diện sức ép khủng khiếp từ mức phí chuyển nhượng khổng lồ cùng nhiệm vụ thay thế Neymar. Tiền đạo này từng thừa nhận: “Tôi thực sự chưa sẵn sàng trưởng thành khi đặt chân tới Camp Nou”. Theo mô tả của tờ Goal, Dembele mang theo lối sống của cầu thủ “tuổi teen” (dưới 20 tuổi) sở hữu nhiều triệu USD.

Một nguồn tin đã thừa nhận: “Dembele chết chìm trong đồ ăn nhanh. Có vô số vỏ hộp đồ ăn tại nhà của cậu ấy, trong khi một món ăn lành mạnh thì bị vứt bỏ không thương tiếc”. Bên cạnh đó, Dembele còn là kẻ nghiện chơi điện tử và vô kỷ luật khi liên tục đi tập muộn. Những điều trên đã “giết chết” giấc mơ của cậu bé 20 tuổi ở miền đất hứa Barcelona.

Nhiều người ví Dembele giống như “ngọc chưa mài” nhưng đáng tiếc, Barcelona lại không thể mài được viên ngọc ấy. Không phải những người ở Camp Nou không nhìn ra tài năng của tiền đạo người Pháp. Thời điểm năm 2021, HLV Xavi từng nói: “Nếu được sử dụng đúng cách, Dembele có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Tuy nhiên, tới năm 2023, sau khi cầu thủ sinh năm 1997 liên tục bị “quăng quật” vì chấn thương, Barcelona đã đẩy cầu thủ này không thương tiếc sang PSG. Dembele chấp nhận “núp bóng” thân phận dưới ánh hào quang của Mbappe một năm, trước khi vươn ra ánh sáng sau sự ra đi của người đồng đội ở đội tuyển Pháp.

Chẳng nói đâu xa, vào tháng 4 năm ngoái, Neymar vẫn còn bị phát hiện thả nút “Thích” vào bài viết chê bai Dembele ở PSG. Thậm chí, trước khi trở thành người hùng ở mùa giải trước, Dembele từng bị HLV Luis Enrique gạch tên ra khỏi đội hình PSG gặp Arsenal ở vòng bảng Champions League với lý do “không tuân thủ, không tôn trọng kỳ vọng của đội bóng”.

Sự nghiệp của Dembele bắt đầu sang trang từ phát kiến của HLV Luis Enrique. Ông đã kéo Dembele từ bên cánh phải sang chơi trong vai trò “số 9” ảo. Chỉ khi được “đặt đúng chỗ” (theo lời của Xavi), tiền đạo người Pháp mới được chắp cánh bay lên.

Dembele sở hữu nhiều tố chất tuyệt vời như sử dụng tốt hai chân, vừa sở hữu tốc độ, vừa có kỹ thuật tốt, có khả năng hoạt động độc lập khi tham gia cả vào khâu kiến tạo lẫn ghi bàn. Vì thế, không ai có thể cản nổi Dembele. Thống kê cho thấy, trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 3, Dembele đã ghi tới 16/21 bàn thắng ở Ligue 1, giúp PSG bứt lên hẳn so với Marseille và tập trung toàn lực vào đấu trường Champions League. Trận đấu duy nhất mà chân sút 28 tuổi không ghi bàn hay kiến tạo trong giai đoạn này là thất bại 0-1 trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Sau khi đối đầu với “số 9” ảo Dembele ở bán kết FIFA Club World Cup, thủ thành Thibaut Courtois của Real Madrid từng thừa nhận: “Anh ấy đã gây áp lực rất lớn cho tôi. Khi nhận được bóng, Dembele không mất tới nửa giây suy nghĩ, trước khi quyết định sút về góc nào”.

Dembele tái sinh trong vai trò "số 9" ảo tại PSG (Ảnh: Getty).

HLV đầu tiên của Dembele (ở CLB Rennes), Rolland Courbis, một trong những HLV vĩ đại nhất nước Pháp, mới là người đầu tiên nhìn ra phẩm chất của cầu thủ này. Ông cho rằng Dembele sẽ phát huy trạng thái tốt nhất khi được đặt vào vị trí “số 9” (tiền đạo) vì sở hữu trí thông minh, khả năng giải quyết vấn đề rất nhanh, có đôi chân nhanh nhẹn, linh hoạt.

Điều quan trọng nhất, Dembele đã nhận được sự ủng hộ từ cả hệ thống của PSG (trong đó có HLV Luis Enrique). Tất cả giống như bệ phóng giúp cho cầu thủ này có thể phát huy phẩm chất tốt nhất của mình.

Không phải ngẫu nhiên, trong bài phát biểu sau khi giành Quả bóng vàng, Dembele đã lên tiếng cảm ơn tất cả các CLB từng thi đấu như Rennes, Dortmund, Barcelona, PSG, cũng như HLV Luis Enrique. Những trải nghiệm, những nỗi đau, những bài học trong quá khứ đã nhào nặn nên Dembele “sát thủ” như thời điểm này.

Bầu trời vẫn rộng lớn trước mặt Lamine Yamal

Khi ban tổ chức xướng tên Dembele giành Quả bóng vàng, ống kính máy quay ngay lập tức hướng về phía Yamal. Thời điểm ấy, gương mặt của thần đồng 18 tuổi gợn lên nét buồn xen lẫn tiếc nuối. Thế nhưng, ngay sau đó, anh đã mỉm cười và chúc mừng Dembele.

Khó có thể tin một cầu thủ mới 18 tuổi lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh tới vậy. Nó là biểu hiện cho thấy sự trưởng thành, vượt xa “tuổi mộng mơ” của thần đồng người Tây Ban Nha. Điều này cũng giống như màn trình diễn đỉnh cao của anh trên sân cỏ.

Gương mặt gợn buồn của Yamal sau khi ban tổ chức xướng tên Dembele giành giải Quả bóng vàng (Ảnh: Marca).

Cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui tỏ ra đầy bức xúc sau lễ trao giải Quả bóng vàng với tuyên bố: “Đây không phải là một vụ cướp, tôi sẽ không dùng từ đó. Nhưng tôi nghĩ đây là nỗi đau đớn tột cùng về mặt đạo đức đối với một con người”.

Thế nhưng, cậu con trai sinh năm 2007 của ông lại phản ứng theo cách khác. Yamal chúc mừng Dembele và hẹn mọi người xuất hiện trong lễ trao giải Quả bóng vàng thêm nhiều lần nữa. Điều đó cho thấy tham vọng và khát khao tột độ của ngôi sao 18 tuổi này. Thế nhưng, anh đã biết giấu tham vọng ấy và biến nó thành động lực. Không phải ai cũng phản ứng “hoàn hảo” như vậy.

Vào năm ngoái, chuyên gia Carles Fite từng nhận xét: “Tôi đã nói chuyện với một HLV của Barcelona. Ông ấy nói rằng điều mà Yamal còn thiếu chính là khả năng kiểm soát sự thất vọng của mình”. Có thể thấy, giờ đây, thần đồng 18 tuổi đã khắc phục rất tốt điểm yếu của mình.

Câu hỏi đặt ra là Yamal có xứng đáng giành Quả bóng vàng hay không? Câu trả lời là có. Nhưng danh hiệu này chỉ có một. Định mệnh đã chọn Dembele vì cầu thủ này hơn hẳn Yamal về danh hiệu.

Đặt giả sử như hai tình huống dứt điểm trúng khung gỗ của Yamal trong trận bán kết Champions League với Inter Milan thành bàn, có lẽ số phận của Barcelona và cầu thủ này đã rẽ sang hướng khác.

Về tầm ảnh hưởng (theo phong cách của anh hùng), Yamal rõ ràng hơn hẳn Dembele và không kém gì Messi thời đỉnh cao. CLB Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha đều xây dựng lối chơi xung quanh một cầu thủ mới 18 tuổi. Thú vị hơn nữa, họ đang đổ lỗi cho nhau vì “vắt kiệt sức” và làm Yamal chấn thương, tới mức UEFA cũng vào cuộc để phân giải.

Yamal đã hủy diệt các đối thủ nhưng vẫn còn thiếu một chút để vô địch Champions League và giành Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Yamal đang làm được những điều ngay cả C.Ronaldo và Messi không thể làm nổi ở cùng độ tuổi. Ngay cả chuyên gia xây dựng lối chơi phòng ngự là Simone Inzaghi (cựu HLV Inter Milan) phải thốt lên: “Lamine là tài năng 50 năm mới xuất hiện một lần. Cậu ấy mang tới cho chúng tôi quá nhiều rắc rối. Thậm chí, các cầu thủ Inter Milan đã phải chơi rắn nhưng không thể ngăn nổi”.

Một “sát thủ” như Erling Haaland cũng thừa nhận: “Anh chàng này quả thực rất kinh ngạc”. Hay HLV Hansi Flick, người trực tiếp làm việc với Yamal ở Barcelona, đã dùng ba từ để mô tả về cậu học trò “thiên tài”, “phi thường”, “kẻ gian lận”.

Thật thú vị trong lúc Messi đang đi từng bước cuối cùng ở sự nghiệp, thế giới bóng đá đã xuất hiện ra “quái kiệt” mới, với nhiều phẩm chất đặc biệt, đó là Yamal. Thậm chí, ở tuổi 18, Messi còn lâu mới dám mơ tới việc giành Quả bóng vàng giống như người đàn em.

Nhiều quan điểm cho rằng, việc chưa thể thâu tóm được các danh hiệu cao quý như Champions League hay Quả bóng vàng đôi khi lại là điều tốt với Yamal. Sự “tròn trịa” quá từ khi rất sớm lại có thể nảy sinh sự tự mãn với cầu thủ mới chập chững bước vào sự nghiệp.

HLV Hansi Flick là người lo lắng nhất về việc Yamal "chạy quá nhanh". Ông thừa nhận: "Điều tôi muốn từ Yamal là khả năng cải thiện. Cậu ấy phải làm việc chăm chỉ để đạt tới trình độ của Messi hay C.Ronaldo”.

Để cải thiện, họ cần phải "tái sinh" từ những thất bại. Trong những năm qua, HLV Pep Guardiola đã lo ngại cảm hứng của Man City sẽ "tắt" khi họ giành quá nhiều chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp. Điều đó đã xuất hiện ở mùa giải này.

Yamal muốn "biến đau thương thành hành động" để vươn tới đỉnh cao trong tương lai (Ảnh: Goal).

Messi hay C.Ronaldo đều biết cách tự đứng lên từ những giọt nước mắt. Thậm chí, Messi từng có ý định rời bỏ đội tuyển Argentina sau hai thất bại ở trận chung kết Copa America liên tiếp. Nhưng rồi, anh đã đứng dậy, gồng gánh Argentina vô địch Copa America, World Cup. C.Ronaldo cũng vậy. Sự nghiệp của anh nhiều lần bị "quật ngã" tơi tả vì những thất bại.

Không có những giọt nước mắt, làm sao có thành công rực rỡ. Trong tương lai, khi Yamal vươn lên đỉnh cao thế giới, nhiều người sẽ nhắc về vết gợn trên gương mặt của cầu thủ này, giống như ví dụ về sự vươn lên trong thất bại. Tài năng của Yamal có thừa. Cầu thủ này chỉ cần “bơm căng” động lực để chờ ngày thống trị bóng đá thế giới.