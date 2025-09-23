Nữ cầu thủ xinh đẹp tạo nên điều không tưởng khi giành Quả bóng vàng

Ngôi sao của đội nữ Barcelona, Aitana Bonmati, đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành Quả bóng Vàng nữ ba lần liên tiếp. Tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy sự thống trị ở môn bóng đá nữ nhờ những chiến tích rực rỡ cùng Barcelona và đội tuyển quốc gia.

Aitana Bonmati lần thứ ba liên tiếp giành giải Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Trong lịch sử, chỉ có hai cái tên từng làm được điều tương tự ở hạng mục nam khi Lionel Messi từng giành 4 Quả bóng Vàng liên tiếp (2009-2012) và huyền thoại người Pháp Michel Platini với 3 lần liên tiếp (1983-1985). Điều này giúp Bonmati đã bước vào nhóm huyền thoại hiếm hoi của bóng đá thế giới.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng từ huyền thoại Andres Iniesta, Bonmati chia sẻ: “Đây là lần thứ ba liên tiếp tôi được vinh danh tại đây. Tôi không thể tin được mình có thể làm được điều này. Tôi cảm ơn tạp chí France Football vì giải thưởng này.

Tôi nghĩ đây là một năm chứng kiến nhiều cầu thủ có chất lượng, đặc biệt là những đồng đội của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi nhận giải từ Iniesta, thần tượng của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi đã học hỏi nhiều từ anh ấy cũng như Xavi để được như ngày nay. Tôi vẫn luôn biết ơn vì thứ bóng đá của họ đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Cảm ơn hai cầu thủ vĩ đại vì những gì họ đã làm cho thế giới bóng đá.

Tôi còn nợ CLB Barcelona rất nhiều. Đây là CLB của cuộc đời tôi. Tôi hy vọng sẽ nhận giải thưởng này thêm nhiều năm nữa”.

Dù được đánh giá là ứng viên số một, chiến thắng lần này của Bonmati không còn mang tính áp đảo như hai lần trước. CLB nữ Barcelona vẫn thống trị sân chơi quốc nội với cú ăn ba danh hiệu, nhưng đội bóng cũng để thua hai trận tại giải vô địch nữ Tây Ban Nha, bằng tổng số thất bại trong năm mùa trước cộng lại.

Bonmati không chỉ đá bóng hay mà còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp (Ảnh: Getty).

Sau thời gian dài đóng vai trò trung tâm khi Alexia Putellas dính chấn thương dây chằng, Bonmati mùa này phải cạnh tranh gay gắt khi đồng đội thân thiết tái xuất. Dẫu vậy, cả hai vẫn cùng nhau cán mốc ghi bàn và kiến tạo từ 10 bàn trở lên, đồng thời đưa Barcelona vào chung kết Champions League năm thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, giấc mơ bảo vệ ngôi vương đã tan vỡ khi họ bất ngờ gục ngã trước Arsenal với tỷ số 0-1 ở Lisbon.

Bonmati còn nếm trải thêm nỗi đau cùng đội tuyển Tây Ban Nha khi sút hỏng quả penalty trong loạt luân lưu ở chung kết giải bóng đá nữ châu Âu 2025, khiến La Roja thất bại trước tuyển Anh. Nhưng việc cô có mặt trên sân đã là minh chứng cho nghị lực phi thường.

Chỉ ít tuần trước giải đấu, tiền vệ 27 tuổi phải điều trị viêm màng não virus trong bệnh viện. Cô vẫn kịp trở lại, vào sân ngay từ vòng bảng, và nhanh chóng lấy lại suất đá chính. Chính Bonmati ghi bàn thắng duy nhất ở bán kết vào lưới Đức và cô được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong khoảnh khắc cay đắng sau trận chung kết, Bonmati vẫn đối diện thẳng thắn: “Tôi thật sự sốc. Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Tôi phải xin lỗi vì đã sút hỏng quả penalty và chúc mừng tuyển Anh”.

Danh hiệu Quả bóng Vàng thứ ba liên tiếp chính là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng, ý chí và tinh thần chiến đấu không biết lùi bước của Aitana Bonmati. Cô xứng đáng là tượng đài mới trong lịch sử bóng đá nữ.