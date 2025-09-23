Khoảnh khắc đặc biệt xúc động của Dembele khi nhận Quả bóng vàng

Toàn cảnh lễ trao giải Quả bóng vàng 2025

Vượt qua đối thủ nặng ký Lamine Yamal, Ousmane Dembele đã giành giải Quả bóng vàng 2025 trong đêm Gala diễn ra tại Paris (Pháp) vào rạng sáng 23/9 (theo giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền đạo người Pháp có vinh dự nhận được danh hiệu cao quý này.

Dembele bật khóc sau khi biết mình là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng (Ảnh: Goal).

Giải thưởng Quả bóng vàng chính là sự tưởng thưởng cho một năm thi đấu nỗ lực không biết mệt mỏi của Dembele. Ngôi sao sinh năm 1997 có mùa giải bùng nổ khi ghi 35 bàn thắng, kiến tạo 16 đường thành bàn sau 53 trận ra sân cho PSG. Anh đóng vai trò quan trọng giúp PSG giành 5 danh hiệu là Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu.

Sau khi biết mình được nhận giải, Dembele đã bật khóc vì hạnh phúc. Từng có giai đoạn, tiền đạo người Pháp tưởng chừng “chết chìm” ở Barcelona nhưng anh đã vươn mình mạnh mẽ ở PSG dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique.

Phát biểu trên sân khấu, Dembele chia sẻ: “Thực sự tôi có chút hồi hộp. Việc nhận giải thưởng từ một trong những huyền thoại vĩ đại nhất (Ronaldinho) là điều tôi vẫn chưa thể tin nổi. Đây là thành quả tập thể, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả đồng đội của mình.

Trước tiên, tôi muốn cảm ơn PSG, đội bóng đã chiêu mộ tôi vào năm 2023. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ngài Chủ tịch cùng toàn thể đội bóng. Nơi đây thực sự là gia đình tuyệt vời. PSG luôn là tập thể ưu tú. Chủ tịch Nasser al-Khelaifi đã đối xử với tôi bằng tình yêu thương. Ông như một người cha với tôi. HLV Luis Enrique cũng giống như một người cha khác của tôi. Đó là nhân vật ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của tôi.

Trước khi giành Quả bóng vàng, Dembele từng chịu ánh mắt nghi ngờ (Ảnh: BBC).

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các CLB mà mình từng khoác áo, từ Dortmund, Rennes, đến Barcelona, CLB trong mơ của tôi. Việc được chơi bóng với cầu thủ vĩ đại như Iniesta hay Messi là trải nghiệm không thể nào quên với tôi. Đặc biệt, tôi đã học hỏi nhiều điều từ Messi”.

Sau đó, Dembele nhắc tới HLV Deschamps cùng tham vọng vô địch World Cup 2026 với đội tuyển Pháp. Anh còn gửi gắm tình cảm đến quê hương Eure, nơi anh thường trở về và nhận được sự ủng hộ từ những người hàng xóm thân thiết.

Sau bài phát biểu, Dembele đã nhắc về nhân vật rất đặc biệt, đó là mẹ của mình, bà Fatimata. Ban tổ chức đã mời bà Fatimata lên sân khấu chia vui cùng cậu con trai. Dembele tiếp tục khóc và nói: “Con muốn cảm ơn mẹ vì luôn ở bên cạnh con. Với gia đình, chúng ta đã cùng trải qua tất cả, và sẽ mãi gắn bó với nhau”.

Dembele là cầu thủ thứ 6 của Pháp giành Quả bóng vàng trong lịch sử. Anh giúp Pháp cân bằng về số lần giành danh hiệu này với Argentina. Tuy nhiên, đất nước xứ Tango chỉ có một người nhận giải là Lionel Messi.