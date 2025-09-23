Phản ứng bất ngờ của Yamal sau khi mất Quả bóng vàng vào tay Dembele

Đêm qua, Dembele đã vượt qua đối thủ nặng ký Yamal để giành Quả bóng vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Yamal chỉ được an ủi ở giải Kopa Trophy (dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất) và giành Quả bóng bạc.

Gương mặt của Yamal ở thời điểm Dembele được xướng tên nhận giải Quả bóng vàng. Dù sao, sau đó, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha cũng chúc mừng đàn anh (Ảnh cắt từ video).

Đây là năm mà Yamal được kỳ vọng rất lớn sẽ giành Quả bóng vàng sau những đóng góp rất lớn cho Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh vẫn phải chấp nhận về nhì sau Dembele.

Trong thời khắc ban tổ chức xướng tên Dembele giành giải Quả bóng vàng, ống kính máy quay đã hướng về Yamal. Dù gương mặt của cầu thủ này vẫn có chút tiếc nuối nhưng thần đồng 18 tuổi vẫn mỉm cười, vỗ tay chúc mừng và thậm chí còn dành cho Dembele một cái ôm thân tình. Điều đó cho thấy sự trưởng thành của Yamal.

Dù hụt giải Quả bóng vàng nhưng Yamal vẫn lập nên kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Kopa Trophy. Phát biểu trên sân khấu, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha cho thấy khí chất của mình.

Anh dõng dạc tuyên bố: “Tôi không biết mình đã sẵn sàng cho giải thưởng lớn chưa. Có lẽ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhiều năm nữa đấy”.

Yamal là cầu thủ đầu tiên hai lần liên tiếp giành giải Kopa Troyphy (Ảnh: Getty).

Thông điệp trên cho thấy quyết tâm rất lớn của Yamal để săn giải Quả bóng vàng trong tương lai. Công bằng mà nói, với dấu ấn rất lớn trong mùa giải vừa qua, anh hoàn toàn xứng đáng nếu được vinh danh là Quả bóng vàng năm nay.

Sau 55 trận đấu trên mọi đấu trường cho Barcelona ở mùa giải trước, tiền đạo này đã ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần. Nhờ đó, Los Blaugrana đã giành cú ăn ba ở giải quốc nội là La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp Tây Ban Nha. Yamal cũng cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành ngôi á quân ở Nations League.

Hiện tại, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất giành giải Quả bóng vàng thuộc về cựu danh thủ Ronaldo người Brazil khi 21 tuổi 3 tháng. Yamal vẫn còn rất nhiều cơ hội phá kỷ lục này.