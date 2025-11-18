Báo Trung Quốc đánh giá khả năng U22 Việt Nam giành chức vô địch

Trước thềm lượt trận cuối cùng giải giao hữu Panda Cup, cả 4 đội U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan đều có 3 điểm. Trong đó, U22 Trung Quốc đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại +1. Hai đội U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam cùng có hiệu số 0, còn U22 Uzbekistan xếp cuối với hiệu số -1.

U22 Việt Nam có cơ hội giành chức vô địch giải giao hữu Panda Cup (Ảnh: CFA).

U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch trong trường hợp giành chiến thắng trước U22 Hàn Quốc và có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất. Còn nếu chỉ hòa và thua đối thủ xứ Kim chi, U22 Việt Nam sẽ lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất.

Đánh giá về cơ hội vô địch của U22 Việt Nam, tờ 163 cho rằng đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thể gây bất ngờ: “U22 Hàn Quốc đang thực sự bất ổn. Do đó, cơ hội để U22 Việt Nam tạo nên bất ngờ có thể xảy ra.

Thậm chí, cầu thủ Kuai Jiwen còn khẳng định rằng U22 Việt Nam đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Trung Quốc hơn là U22 Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có lối chơi phòng ngự, phản công khá biến ảo. Họ có sự tự tin lớn và hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước U22 Hàn Quốc.

U22 Việt Nam có thể vươn lên giành chức vô địch. Do đó, U22 Trung Quốc cần phải giành 3 điểm trước U22 Uzbekistan để tự quyết số phận của mình”.

Giới truyền thông Trung Quốc vẫn đánh giá cao khả năng đội nhà sẽ lên ngôi vô địch. Họ cho rằng U22 Uzbekistan không phải là thử thách quá khó khăn. Tờ Sina bình luận: “Thất bại trước U22 Việt Nam không nằm ở năng lực của U22 Trung Quốc mà chủ yếu do lực lượng sứt mẻ và quá trình chuẩn bị không hoàn chỉnh.

Đội bóng thiếu vắng tới 12 cầu thủ ở trận gặp U22 Việt Nam do bận thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc. Tới trận gặp U22 Hàn Quốc, 9 cầu thủ đã lên tập trung, giúp cho U22 Trung Quốc cải thiện sức mạnh đáng kể.

U22 Trung Quốc có khả năng cao nhất sẽ giành chức vô địch giải Panda Cup khi đối diện với U22 Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Báo Trung Quốc đánh giá cao cơ hội giành chức vô địch của đội nhà (Ảnh: Sina).

Đội U22 Uzbekistan xuất hiện tại Thành Đô lần này thực chất lấy nòng cốt từ lứa cầu thủ sinh năm 2005-2006 và thi đấu cho đội U20 Uzbekistan. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, đội hình này từng sang Trung Quốc tham dự vòng chung kết giải U20 châu Á và bị U20 Hàn Quốc loại ở bán kết sau loạt sút luân lưu.

Trong danh sách sang Trung Quốc dự giải Panda Cup, những trụ cột của đội U20 trước đây như tiền đạo số 1 Ulinboyev (vua phá lưới U20 châu Á năm nay) hay Mirzayev, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Leganes tại Tây Ban Nha, đều không góp mặt.

Vì vậy, xét về thực lực, đội hình “chấp tuổi” của Uzbekistan vẫn có khoảng cách nhất định so với hai đội U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam. Nói cách khác, U22 Trung Quốc hoàn toàn có cơ hội đánh bại đối thủ này. Ngoài ra, tại giải giao hữu Diêm Thành hồi tháng 3, U22 Trung Quốc cũng từng hòa đội U22 Uzbekistan, nên các cầu thủ tương đối hiểu lối chơi của đối thủ”.

Trong khi đó, tờ Chosun (Hàn Quốc) cũng tỏ ra khá bi quan khi đội nhà đụng độ với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Tờ báo này bình luận: “U22 Hàn Quốc đã thi đấu quá bạc nhược. Nếu vẫn giữ nguyên lối chơi này, đội bóng của HLV Lee Min Sung khó lòng đánh bại được U22 Việt Nam. Cần nhấn mạnh, U22 Việt Nam chính là đội bóng đã thắng U22 Trung Quốc trong trận mở màn. Họ đã thể hiện lối chơi phòng ngự, phản công linh hoạt.

U22 Việt Nam là đội bóng tương đối mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của U22 Hàn Quốc. Ở giải giao hữu như Panda Cup, mọi kết quả đều có thể xảy ra”.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11. Trong khi đó, U22 Trung Quốc đối diện với U22 Uzbekistan vào lúc 18h35 cùng ngày.