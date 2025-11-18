Lắp ghế trẻ em trên ô tô: Biết bao nhiêu cho đủ, rồi để đâu khi không dùng?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định: khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế; người lái phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m được áp dụng đối với mọi loại ô tô, không loại trừ bất kỳ loại xe nào. Chính sách này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, từ các diễn đàn cho đến nghị trường Quốc hội.

“Luật có thể quy định cấm cho trẻ em ngồi hàng ghế đầu tiên, nhưng quy định phải có ghế an toàn là bất hợp lý. Đã có con số cụ thể bao nhiêu trẻ em tử vong vì không có ghế này chưa? Người giàu bị phạt chừng đó có thể không sao, nhưng tội cho người nghèo - những người dùng ô tô để kiếm cơm”.

Đó là ý kiến của độc giả Duc Doan bên dưới bài viết Buộc taxi phải trang bị ghế an toàn cho trẻ là cứng nhắc, bất khả thi đăng tải trên Dân trí.

Từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên ô tô bắt buộc phải có thiết bị an toàn và không được ngồi cùng hàng với lái xe (Ảnh: Lao động).

Theo dõi Quốc hội thảo luận nội dung này, anh Trần Hoàng cho rằng cần cân nhắc quy định áp dụng ghế an toàn cho trẻ em. Theo anh, quy định này về cơ bản là tốt, nhưng cần xem xét liệu có phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM hay không khi “đi một đoạn là tắc đường”.

“Vậy có nhất thiết phải sử dụng ghế trẻ em trong mọi trường hợp?”, bạn đọc đặt câu hỏi.

Ngoài ra, anh cho rằng ở Việt Nam, khi đưa trẻ nhỏ đi ô tô thường có người ngồi phía sau để kèm và trông giữ, do đó cần cân nhắc quy định ghế an toàn áp dụng trong những trường hợp nào.

Theo anh Hoàng, đối với xe dịch vụ hay xe cá nhân, mức độ an toàn hay nguy hiểm đều như nhau, không thể khẳng định lái xe taxi, xe công nghệ lái tốt hơn lái xe cá nhân. Thậm chí, do di chuyển nhiều, không ít tài xế taxi hoặc xe công nghệ chạy ẩu, gây ra nhiều vụ tai nạn.

Bạn đọc này cũng bày tỏ lo ngại trong bối cảnh Nhà nước đang khuyến khích các gia đình sinh thêm con để gia tăng dân số, việc yêu cầu trang bị ghế an toàn cùng với nhiều chi phí nuôi con ngày càng tăng có thể khiến phụ huynh thêm gánh nặng.

Theo anh Nguyễn Minh Hải trong bối cảnh giao thông phức tạp tại các đô thị lớn ở Việt Nam, việc di chuyển bằng xe máy khi chở trẻ em mới là điều đáng lo ngại hơn bởi chẳng có dây đeo hay thiết bị bảo vệ.

“Lựa chọn ô tô là phù hợp, nhưng lại ra luật này thì đúng là lại phải đi xe máy thôi, rất bất cập và tính khả thi không cao”, bạn đọc băn khoăn.

Anh Nguyễn Tuấn Long nhấn mạnh ý kiến của đại biểu Quốc hội rất đúng thực tế và hợp với mong muốn của người dân.

Bạn đọc dẫn chứng, hiện chưa có thống kê cụ thể nào về số trẻ em tử vong hoặc bị chấn thương do không có ghế an toàn dành riêng cho trẻ.

Từ đó, có thể thấy quy định này khi triển khai sẽ còn nhiều bất cập và cần được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để phù hợp với thực trạng giao thông cũng như hoàn cảnh của người dân.

Bên cạnh đó, người dân khi thuê xe cần biết rõ xe nào, hãng dịch vụ nào trang bị ghế an toàn phù hợp với độ tuổi và chiều cao của con em mình.

Bạn đọc tên Hiền cũng đồng tình và cho rằng đây là một quy định cứng nhắc và không phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam.

“Nếu chở một em bé bằng ghế riêng mà không có người lớn bế hoặc dỗ dành khi em bé khóc vì bị buộc chặt vào một cái ghế, thì người lái xe còn bị phân tâm nhiều hơn và dễ dẫn đến tai nạn”, bạn đọc cảnh báo.

Là lái xe công nghệ, anh Đào Hữu Nhật băn khoăn không biết phải làm thế nào trước quy định ô tô buộc phải trang bị ghế trẻ em. “Không trang bị ghế thì không đón được khách có trẻ em, mà nếu đầu tư thì không biết bao nhiêu ghế cho đủ”, nam tài xế nêu thực tế.

“1/1/2026 áp dụng thì Tết âm lịch này gia đình tôi không biết về quê kiểu gì. Nhà có một bé 8 tuổi, một bé 7 tuổi, một bé 3 tháng tuổi - tất cả đều dưới 1,35m”, bạn đọc Trần Chiến lo lắng.