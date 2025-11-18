Nga chặn âm mưu ám sát Thư ký Hội đồng An ninh

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (Ảnh: TASS).

Theo FSB, những kẻ thực hiện âm mưu đã lên kế hoạch cài một thiết bị nổ tại Nghĩa trang Troekurovskoye ở Moscow. Chúng dự định giấu quả bom trong một bình hoa gần mộ gia đình, chờ Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đến tưởng niệm thân nhân.

Bốn đặc vụ được tuyển mộ, bao gồm một người nhập cư từ Trung Á, đã tham gia âm mưu ám sát. Moscow cáo buộc Ukraine đã đứng ra tuyển mộ, điều phối hành động của nhóm này thông qua các kênh mã hóa và hứa sẽ trả thưởng, cho phép họ rời khỏi đất nước.

FSB đã bắt giữ toàn bộ nghi phạm khi nhóm này trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho âm mưu ám sát. Các linh kiện chế tạo bom và thiết bị liên lạc đã bị thu giữ trong quá trình khám xét.

Trước đó, hôm 14/11, trung tâm quan hệ công chúng của FSB thông báo đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức cấp cao của Nga, nhưng không nêu rõ danh tính của quan chức đó

Ông Shoigu, 69 tuổi, làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga kể từ năm 2012, sau nhiệm kỳ Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp. Ông đã lãnh đạo quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine, bắt đầu vào năm 2022.

Khi còn giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, ông Shoigu được giao nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội Nga và được cho là có quyền tiếp cận trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin, thường xuyên cùng nhà lãnh đạo Nga đi săn và câu cá ở Siberia.

Năm ngoái, Tổng thống Putin quyết định bổ nhiệm ông Shoigu làm Thư ký Hội đồng An ninh, trong khi ông Andrei Belousov, cựu phó thủ tướng phụ trách kinh tế, thay thế ông Shoigu làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga.