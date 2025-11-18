Quảng Ninh đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, giữ vững tăng trưởng dẫn đầu

Đầu tư mạnh cho hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Quảng Ninh coi xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo đảm liên thông, kết nối tổng thể, đồng thời huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để đẩy nhanh các công trình động lực.

Nhiều dự án trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, trong đó có đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến Đông Triều, tuyến đường nối cao tốc Vân Đồn – Móng Cái với cảng Vạn Ninh, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, Công viên Đại Dương Hạ Long và Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh. Đây là các dự án được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và tạo điểm nhấn cho đô thị, du lịch, logistics.

Trong 9 tháng năm 2025, tỉnh đã khởi công và khánh thành 51 dự án động lực với tổng vốn đầu tư trên 135.000 tỷ đồng. Loạt công trình này góp phần xử lý những điểm nghẽn hạ tầng, tạo quỹ đất và mặt bằng sạch cho các dự án mới, đồng thời nâng cao năng lực kết nối vùng. Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng hiện đại được xem là đòn bẩy quan trọng giúp Quảng Ninh thu hút đầu tư và mở rộng không gian kinh tế.

Nút giao thông Đầm Nhà Mạc ở Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Song song đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh xác định chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Theo đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đến 30/9/2025, Quảng Ninh đạt 86,72 điểm, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành. Đây là kết quả của nỗ lực đồng bộ trong việc chuẩn hóa quy trình, tinh gọn thủ tục và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Tỉnh đã vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục được xử lý trên môi trường điện tử. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh đóng Cổng dịch vụ công của mình và chuyển hoàn toàn sang sử dụng duy nhất Cổng dịch vụ công Quốc gia, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận tiện hơn.

Đến cuối tháng 9/2025, toàn tỉnh có 2.229 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó 1.894 thủ tục được cung cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 335 thủ tục tại cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97,6%, phản ánh hiệu quả vận hành của hệ thống và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Một góc đô thị Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát triển nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng dài hạn

Quảng Ninh xác định phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, là đột phá mang tính chiến lược dài hạn. Tỉnh tập trung phát triển đội ngũ lao động có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm và năng lực sáng tạo; đồng thời gắn mục tiêu này với tăng quy mô và chất lượng dân số.

Tỉnh đã hoàn thành Đề án chiến lược phát triển Trường Đại học Hạ Long đến năm 2030, mở thêm ba ngành đào tạo trình độ đại học có nhu cầu cao. Song song đó, tỉnh ban hành Nghị quyết thu hút và giữ chân nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia chất lượng cao phục vụ sự phát triển lâu dài.

Ngoài ra, tỉnh quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở công nhân và nhà ở xã hội. Đến tháng 9/2025, Quảng Ninh cơ bản hoàn thành 1.758 căn nhà ở xã hội, đồng thời lựa chọn chủ đầu tư cho hai dự án mới với khoảng 1.875 căn. Một dự án đã khởi công, dự án còn lại dự kiến triển khai trong thời gian gần.

Nhờ các chính sách đồng bộ, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 87,4%, trong đó 52% có bằng cấp, chứng chỉ. Đây là nguồn lực quan trọng hỗ trợ các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ chất lượng cao.

Ba trụ cột tạo đà tăng trưởng ấn tượng

Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt giúp kinh tế - xã hội Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 11,67%, dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp chế biến đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Tỉnh thu hút 324,77 triệu USD vốn FDI, trong đó có 17 dự án cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Từ đầu năm đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 1.807 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 15.663 tỷ đồng; 816 doanh nghiệp hoạt động trở lại và 173 hợp tác xã thành lập mới. Đến nay, tỉnh có 13.003 doanh nghiệp và 1.213 hợp tác xã đang hoạt động.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phường Cao Xanh và phường Hà Lầm được Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) khởi công ngày 30/9 (Ảnh: QMG).

Trong những tháng cuối năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho ba đột phá chiến lược, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng đồng bộ để phục vụ mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tỉnh đặt mục tiêu thành lập hơn 2.000 doanh nghiệp mới trong năm; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Những quyết sách này không chỉ giúp Quảng Ninh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và công nghiệp lớn trong khu vực.