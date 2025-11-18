Naka JP: Cá thể hóa quy trình thi công, thiết kế cho công trình nhà ở

Mỗi công trình được thực hiện theo quy trình rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ từ khảo sát đến bảo trì, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng vận hành tối ưu.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm (Ảnh: Naka JP).

Naka JP là công ty thành viên của tập đoàn Nakajitsu, Nhật Bản, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển nhà ở. Từ đó, Naka JP mang theo kinh nghiệm chuyên môn cao vào Việt Nam để kiến tạo các công trình mang tính thẩm mỹ, kỹ thuật cao và bền vững.

Quy trình xây dựng công trình được chú trọng từng bước

Khảo sát và lập kế hoạch

Trước khi khởi công, đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư của Naka JP cùng chuyên gia Nhật tiến hành khảo sát hiện trạng: hướng nhà, ánh sáng, gió, vật liệu sẵn có, nhu cầu sinh hoạt của gia chủ. Việc phân tích chi tiết giúp đề ra phương án thiết kế và thi công phù hợp với khí hậu Việt Nam nhưng vẫn giữ tinh thần Nhật - “ít nhưng đủ”, tinh giản mà đầy cảm xúc.

Công trình được khảo sát và tính toán kỹ trước khi thi công (Ảnh: Naka JP).

Thiết kế và chọn vật liệu

Trong giai đoạn thiết kế, Naka JP chú trọng sử dụng vật liệu chất lượng cao: gỗ tự nhiên, kính lớn, cửa trượt shoji hoặc fusuma, hệ chiếu sáng và thông gió đạt chuẩn. Mỗi vật liệu được lựa chọn để vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - độ bền, khả năng cách âm, cách nhiệt - vừa mang lại vẻ đẹp tinh tế theo phong cách nội thất Nhật Bản cao cấp.

Thi công và kiểm soát chặt chẽ

Thi công là giai đoạn quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình. Naka JP triển khai đội thi công do người Nhật và người Việt phối hợp, cùng hệ thống giám sát từ Nakajitsu Nhật Bản. Mỗi hạng mục, kết cấu, lắp đặt cửa, hoàn thiện nội thất được nghiệm thu chặt chẽ: độ chính xác cao, hoàn thiện gọn đẹp và không gian vận hành linh hoạt.

Quy trình giám sát chất lượng luôn được chú trọng (Ảnh: Naka JP).

Hoàn thiện và bàn giao

Sau khi thi công, Naka JP thực hiện kiểm tra toàn diện: chất lượng vật liệu, độ kín khung cửa, luồng ánh sáng, thông gió, âm thanh… Công trình chỉ được bàn giao khi đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ - công năng - cảm giác không gian. Gia chủ nhận được hướng dẫn sử dụng và bảo trì để đảm bảo tuổi thọ công trình dài lâu.

Bảo trì và đồng hành lâu dài

Naka JP sẽ đồng hành với khách hàng trong giai đoạn sử dụng. Hệ thống bảo trì định kỳ, kiểm tra vật liệu, điều chỉnh chi tiết nếu cần giúp duy trì chất lượng công trình theo thời gian và giữ giá trị không gian bền đẹp.

Giá trị mang lại cho gia chủ

Naka JP mang đến những không gian đậm chất Nhật Bản giữa lòng Việt Nam (Ảnh: Naka JP).

Không gian sống: tinh giản, thanh lịch, đón ánh sáng và gió tự nhiên.

Kỹ thuật thi công chất lượng cao: độ bền, độ kín khít, khả năng vận hành tốt.

Vật liệu cao cấp: chọn lọc để vừa đẹp vừa bền.

Trải nghiệm sống nâng cao: ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà là nơi thư giãn, tái tạo năng lượng và kết nối gia đình.

Naka JP hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng (Ảnh: Naka JP).

Với sự kế thừa từ Nakajitsu Nhật Bản, cùng đội ngũ chuyên gia Nhật - Việt giàu kinh nghiệm, Naka JP đang khẳng định định hướng phát triển: trở thành thương hiệu kiến trúc - nội thất mang phong cách Nhật tại Việt Nam. Công trình của Naka JP không chỉ đẹp về hình thức, mà còn đảm bảo kỹ thuật và trọn vẹn về trải nghiệm.

Thông tin liên hệ:

Naka Jp Interior Design

Địa chỉ: M01 - L05 và M01 - L06, khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội

Điện thoại: 024 6666 0656 - 0964 637 793

Website: http://nakajp.vn

Fanpage: Naka Jp Interior Design

Youtube: Nakajpinteriordesign