Mùa giải năm 2025 thăng hoa của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner

Dù vừa thất bại trước Sinner trong trận chung kết ATP Finals 2025 tại Turin, Carlos Alcaraz vẫn kết thúc năm ở vị trí số một thế giới với 12.050 điểm. Jannik Sinner (11.500 điểm), rút ngắn khoảng cách với Alcaraz xuống còn 550 điểm.

Lần đầu tiên kể từ năm 2016, hai tay vợt dẫn đầu ATP ghi trên 11.000 điểm trong cùng mùa giải. Cuối mùa giải 2016, Andy Murray dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 12.410 điểm, Novak Djokovic đứng thứ hai với 11.780 điểm.

Sinner đánh bại Alcaraz ở trận chung kết ATP Finals 2025 sáng 17/11 (Ảnh: Reuters).

Sự áp đảo của hai tay vợt dẫn đầu (Alcaraz, Sinner) thể hiện rõ qua khoảng cách điểm với hai người xếp sau là Alexander Zverev (5.160 điểm) và Novak Djokovic (4.830 điểm). Sự thống trị của Alcaraz và Sinner hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính ở mùa giải sang năm, khi các tay vợt chuẩn bị cho Australian Open 2026 diễn ra vào tháng 1.

Chức vô địch 4 giải Grand Slam năm nay đều thuộc về Alcaraz và Sinner, đặc biệt họ gặp nhau 3/4 trận chung kết. Sinner vô địch Australian Open, Wimbledon còn Alcaraz lên ngôi ở Roland Garros, US Open.

Carlos Alcaraz đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.

Jannik Sinner thắng 58 trận, thua 6 trận và giành 6 danh hiệu mùa giải năm nay. Siêu sao người Italy vô địch ATP Finals, 1 giải ATP Masters 1000 là Paris Masters và 2 giải ATP 500 là China Open, Vienna Open.