Kịch bản để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng Panda Cup 2025

Giải giao hữu tứ hùng Panda Cup 2025 sẽ bước vào lượt đấu cuối, với cặp đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30, còn đội chủ nhà U22 Trung Quốc chạm trán với U22 Uzbekistan vào lúc 18h35.

Đáng chú ý, sau hai lượt đấu vừa qua, chứng kiến cả 4 đội bóng cùng có 3 điểm với một trận thắng và một trận thua. Tuyển U22 Việt Nam sau khi chiến thắng trước Trung Quốc với tỷ số 1-0 ở trận ra quân đã để thua trước U22 Uzbekistan cũng với tỷ số này.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực tập luyện trước lượt đấu cuối với U22 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

U22 Hàn Quốc sau khi đánh bại Uzbekistan với tỷ số 2-0 ở trận ra quân đã bất ngờ để thua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 0-2. Chính vì vậy lượt đấu cuối của giải đấu sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn và cơ hội giành chức vô địch chia đều cho cả 4 đội, bất chấp chủ nhà Trung Quốc đang nắm lợi thế dẫn đầu bảng nhờ hơn 3 đội còn lại ở chỉ số phụ.

Ở lượt đấu cuối, U22 Việt Nam vẫn tràn đầy hy vọng giành chức vô địch nếu đạt kết quả tốt trước U22 Hàn Quốc cũng như kết quả giữa cặp đấu U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan có lợi cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

Theo đó, U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải Panda Cup 2025 nếu đánh bại U22 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối, trong khi kết quả giữa cặp đấu U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan có kết quả hoà.

Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh cũng sẽ giành ngôi vương nếu thắng U22 Hàn Quốc với cách biệt nhiều hơn cặp đấu còn lại giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan.

Trên thực tế, dù đội tuyển Hàn Quốc luôn là đội bóng hàng đầu ở khu vực châu Á, nhưng lứa trẻ hiện tại của đội bóng "xứ sở Kim chi" không phải là thế lực quá mạnh và cho thấy phong độ không thật sự ổn định. Hồi đầu năm, cũng tại một giải giao hữu ở Trung Quốc, chính U22 Việt Nam đã từng cầm hoà U22 Hàn Quốc với tỷ số 1 - 1.

Và ở giải Panda Cup 2025, sau khi đánh bại U22 Uzbekistan, đội tuyển U22 Hàn Quốc lại gây thất vọng khi thua U22 Trung Quốc - đội tuyển vừa thất bại trước U22 Việt Nam ở trận ra quân.

Dù vậy, trước trận đấu mang tính quyết định với U22 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn bày tỏ sự thận trọng khi nhấn mạnh: "U22 Hàn Quốc là đội bóng rất mạnh. Các cầu thủ của họ có tốc độ tốt và có phong cách chơi bóng hiện đại.

Ngoài ra, cầu thủ Hàn Quốc luôn có thói quen di chuyển trên khắp mặt sân. Thi đấu ở U22 Hàn Quốc, chúng tôi phải chơi có tổ chức, giữ vững cự ly đội hình. Tôi sẽ phân tích lại trận đấu với U22 Uzbekistan, xem xét thể trạng của các cầu thủ, trước khi có sự điều chỉnh hợp lý trong trận đấu tới gặp U22 Hàn Quốc".