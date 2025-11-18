Tan vỡ giấc mơ World Cup 2026, HLV Nigeria tố đối thủ chơi xấu

Dù mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 nhờ công Frank Onyeka, Nigeria vẫn để đối thủ cầm hòa 1-1 ở phút 32 và sau đó hai đội trải qua hiệp phụ bất phân thắng bại, dẫn đến loạt đá luân lưu định mệnh.

Tại đây, đội trưởng Chancel Mbemba sút thành công quả quyết định, giúp CHDC Congo thắng 4-3 sau 120 phút căng thẳng.

Ngay sau thất bại cay đắng trên chấm luân lưu, huấn luyện viên trưởng Eric Sekou Chelle của đội tuyển Nigeria lập tức gây ra tranh cãi với những cáo buộc gây sốc nhằm vào đối thủ CHDC Congo.

HLV Eric Chelle tức giận khi đội nhà không thể giành vé đi Worrld Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trong buổi họp báo đầy căng thẳng sau trận đấu, HLV Chelle không ngần ngại cáo buộc các cầu thủ CHDC Congo đã sử dụng chiêu trò tâm linh trong suốt loạt sút luân lưu quyết định.

Vị chiến lược gia này phát biểu trong buổi họp báo với vẻ mặt vô cùng bức xúc: "Các cầu thủ CHDC Congo đã liên tục làm trò phù thủy. Trong suốt loạt sút luân lưu, họ thực hiện một số nghi thức... đó là lý do khiến tôi nổi nóng."

Khi được hỏi kỹ hơn điều gì đã xảy ra, Chelle mô tả bằng động tác vung tay phải và nói thêm: “Kiểu như vậy… Tôi không rõ đó là nước hay thứ gì khác”.

Những lời tuyên bố chấn động này ngay lập tức tạo ra một cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng bóng đá. Tờ The Athletic ngay lập tức liên hệ với đại diện của CHDC Congo. Họ đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi phi thể thao hoặc mê tín dị đoan.

Chỉ vài giờ sau cáo buộc gây sốc của HLV Chelle về việc đối thủ dùng chiêu trò tâm linh, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã xác nhận báo cáo giám sát trận đấu sẽ bao gồm cả vụ ẩu đả bên đường biên liên quan đến ông.

Điều này đồng nghĩa HLV Chelle có nguy cơ đối mặt với án phạt nặng từ CAF. Thất bại kép này đã chính thức tước đi cơ hội tham dự World Cup 2026 của Nigeria và là đòn giáng mạnh vào danh dự của đội bóng hàng đầu châu Phi.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Nigeria, đội từng 6 lần dự World Cup, lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khu vực châu Phi đã hoàn tất vòng loại với việc xác định 9 đội tuyển xuất sắc đứng đầu các bảng đấu của mình để trực tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 là Morocco, Senegal, Tunisia, Algeria, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Cabo Verde và Nam Phi.

CHDC Congo là đội tuyển duy nhất giành vé tham dự play-off Liên lục địa diễn ra vào tháng 3/2026. Ngoài Nigeria, một đội bóng lớn ở châu Phi khác cũng lỡ hẹn với World Cup 2026 là Cameroon.