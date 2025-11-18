Tranh cãi tuyển Bồ Đào Nha chơi hay hơn khi vắng Cristiano Ronaldo

"Người hâm mộ tranh cãi liệu Bồ Đào Nha có tốt hơn khi không có Ronaldo sau chiến thắng 9-1 trước Armenia", tờ Sport Skeeda giật tít về cuộc tranh cãi của người hâm mộ trên mạng xã hội về vai trò của Ronaldo khi đội tuyển Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2026 bằng màn vùi dập đối thủ yếu Armenia ở lượt đấu cuối sáng 17/11.

Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland hôm 14/11 (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu này, Ronaldo bị gạch tên khỏi đội hình Bồ Đào Nha do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận thua 0-2 trước Ireland hôm 14/11. Bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng "Selecao châu Âu" chơi bùng nổ và tạo cơn mưa bàn thắng trước Armenia, trong đó có tới 2 cầu thủ lập hat-trick là Bruno Fernandes và Joao Neves.

Cuộc tranh luận trên mạng xã hội đã nổ ra khi nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo chính là rào cản lớn khiến tuyển Bồ Đào Nha không phát huy hết sức mạnh vốn có của mình, thậm chí làm giảm cơ hội cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026 nếu siêu sao chuẩn bị bước sang tuổi 41 tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát.

"Bồ Đào Nha không có Ronaldo là một đội bóng mạnh hơn nhiều...", một người hâm mộ chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội X.

"Người hâm mộ Ronaldo ghét phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng Bồ Đào Nha là một đội bóng tốt hơn khi không có anh ấy", một người khác đồng quan điểm.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Bồ Đào Nha sẽ mạnh hơn nhiều nếu Ronaldo không ra sân (Ảnh: Reuters).

"Khả năng di chuyển không bóng và thể lực hạn chế của anh ấy là một điểm yếu của đội. Cái tôi của Ronaldo quá lớn và không chấp nhận được. Đội bóng này có thể vô địch World Cup mà không cần CR7", người thứ ba lên tiếng.

"Bồ Đào Nha không có Ronaldo giống như Wi-Fi không có mật khẩu, đôi khi nó chạy mượt hơn, nhưng nói ra điều đó thì lại thật nguy hiểm", thêm một người hâm mộ khẳng định.

Tuy nhiên nhiều người lại phản bác quan điểm Ronaldo làm trì trệ sức mạnh của Bồ Đào Nha, khi dẫn thống kê sau World Cup 2022 thì CR7 vẫn đều đặn ra sân và ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, với 25 bàn sau 30 trận. Thậm chí khi có chân sút sinh năm 1985 trên sân, đội tuyển Bồ Đào Nha thắng 70% số trận, ghi trung bình 2,2 bàn/trận.

"Bồ Đào Nha mạnh hơn dù có hay không có Ronaldo tùy thuộc vào đối thủ, nhưng nói rằng họ có cơ hội chiến thắng "cao hơn" khi không có anh ấy thì hơi quá. Sự hiện diện của anh ấy vẫn thay đổi cục diện trận đấu, ngay cả khi đội bóng đang phát triển vượt xa anh ấy", một người hâm mộ bày tỏ.

"Khi Bồ Đào Nha thua Morocco ở World Cup 2022, nhiều người đã thừa nhận Ronaldo đáng lẽ phải đá chính. Sự thật là khi Ronaldo ra sân, anh ấy đã thể hiện được sự trưởng thành và khả năng dẫn dắt toàn đội", thêm một người hâm mộ chốt lại.