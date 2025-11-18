Các đội tuyển Đông Nam Á tiến gần tấm vé dự Asian Cup 2027

Hiện tại, Đông Nam Á đã có một đại diện chắc chắn có mặt tại VCK Asian Cup 2027, đó là Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo có vé dự giải châu Á, thông qua việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tiếp sau Indonesia, một số đội bóng khác trong khu vực chuẩn bị giành vé tham dự Asian Cup sau đây hai năm.

Nếu thắng đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra tối nay, Singapore (áo đỏ) sẽ chính thức dự VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: FAS).

Đầu tiên là Singapore, đội bóng đảo quốc sư tử có thể giành vé dự VCK Asian Cup 2027, ngay ở lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3 của giải đấu này, diễn ra tối nay.

Singapore hiện có 8 điểm, đứng nhì bảng C. Họ bằng điểm với đội đầu bảng Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời hơn đội xếp thứ 3 trong bảng là Bangladesh đến 6 điểm.

Ở trận lượt đi giữa hai đội Singapore và Hong Kong hồi tháng 3 năm nay, đôi bên hòa nhau 0-0. Nếu Singapore thắng Hong Kong trong trận đấu diễn ra tối nay, đội bóng đảo quốc sư tử sẽ hơn Hong Kong 3 điểm, hơn đối đầu trực tiếp (chỉ số đầu tiên được xét đến nếu có hai đội trở lên bằng điểm).

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hong Kong không còn đủ sức bắt kịp Singapore trước lượt trận cuối cùng vào tháng 3 năm sau. Khi đó, đội bóng đảo quốc sư tử sẽ chính thức có vé đến với VCK Asian Cup 2027.

Ở bảng F, có hai khả năng xảy ra ở lượt đấu này, diễn ra tối nay và tối mai, đưa một trong hai đội Malaysia hoặc đội tuyển Việt Nam vào VCK Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia chạy đua tại bảng F (Ảnh: T.H).

Nếu Malaysia thắng đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam không thể thắng đội tuyển Lào. Khi đó, Malaysia có 15 điểm, đội tuyển Việt Nam chỉ có 10 điểm (nếu chúng ta hòa đội tuyển Lào) hoặc 9 điểm (nếu chúng ta thua Lào).

Các kết quả này, cộng với giả thiết bóng đá Malaysia thắng kiện FIFA tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Họ không cần đến kết quả của lượt trận cuối vòng loại diễn ra vào tháng 3/2026.

Trường hợp ngược lại, nếu bóng đá Malaysia thua kiện tại CAS, đội tuyển Việt Nam chỉ cần có điểm trước đội tuyển Lào vào tối mai, chúng ta sẽ giành quyền dự VCK giải châu Á.

Một khi Malaysia thua kiện tại CAS, có nghĩa là họ sẽ bị trừ điểm 6 điểm ở hai trận đấu gặp Nepal (ngày 25/3, Malaysia thắng 2-0) và gặp đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6, Malaysia thắng 4-0). Từ chỗ có 12 điểm như hiện nay, họ chỉ còn 6 điểm trước lượt trận thứ 5.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng Malaysia 3-0. Từ chỗ đang có 9 điểm, chúng ta sẽ có thêm 3 điểm, thành 12 điểm trước lượt trận thứ 5 vòng loại. Chỉ cần đội tuyển Việt Nam có thêm tối thiểu một điểm nữa trước Lào (tổng cộng 13 điểm, nếu chúng ta hòa Lào, hoặc tổng cộng 15 điểm, nếu chúng ta thắng đội tuyển Lào).

Khi đó, đội tuyển Malaysia không còn đủ sức đeo bám đội tuyển Việt Nam, bất chấp các kết quả còn lại.

Chính vì thế, lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3, diễn ra tối nay và tối mai rất quan trọng với các đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Với riêng đội tuyển Việt Nam, giành được điểm trước đội tuyển Lào ở Vientiane có khả năng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chờ nhận vé dự VCK Asian Cup sau đây hai năm.

Lý do là vì khả năng Malaysia thắng kiện ở CAS cực thấp, trong khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tuyên bố sẽ căn cứ vào quyết định của CAS để xử lý đội tuyển Malaysia.