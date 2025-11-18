Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những gì, các bước nộp ra sao?

Ngày 17/11, hàng trăm người chen lấn, xô đẩy nhau trước điểm nộp hồ sơ của dự án CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội). Đa phần nghĩ sẽ nộp hồ sơ ngay khi được vào, hoặc lo lắng hồ sơ của mình chưa đủ điều kiện, nên muốn được hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo đại diện xã Thiên Lộc, người xếp hàng chỉ được lấy số thứ tự và nhận lịch hẹn ngày đến nộp hồ sơ. Thời gian tiếp nhận đến ngày 3/1/2026, còn rất dài nên không phải lo lắng.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, nhiều người xếp hàng cho biết “thực tế thấy người ta nộp thì mình cũng nộp, chứ chưa biết cụ thể giấy tờ, thủ tục như thế nào”.

Người dân kiểm tra, hỏi han nhau về hồ sơ mua nhà ở xã hội, hình ảnh này xuất hiện rất nhiều tại dự án CT3 khu đô thị Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Theo Điều 38 Nghị định 100 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn mua nhà ở xã hội

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

- Giấy tờ chứng minh về điều kiện nhà ở

- Trường hợp là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, không có hợp đồng lao động: Phải có xác nhận về đối tượng do UBND xã cấp

- Trường hợp là hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở: Phải có xác nhận về đối tượng nơi bị thu hồi đất cấp

Thủ tục mua nhà ở xã hội được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội trực tiếp cho chủ đầu tư dự án.

- Trường hợp người lao động không có hợp đồng lao động: Phải xin xác nhận về đối tượng (đủ điều kiện về thu nhập) do UBND xã cấp.

Trường hợp là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở: Phải xin xác nhận về đối tượng do UBND cấp huyện (nay là cấp xã phường) nơi bị thu hồi đất và phải giải tỏa, dỡ nhà cấp.

- Mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội chỉ được nộp giấy tờ đăng ký tại một dự án trong 1 thời điểm.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

- Sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký, chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ, tiến hành đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện để lập danh sách những đối tượng được mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

- Trường hợp người có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định cho chủ đầu tư nhưng dự án không còn quỹ nhà: Chủ đầu tư có trách nhiệm ghi rõ lý do và gửi trả lại hồ sơ để người đó biết và nộp hồ sơ tại dự án khác.

- Khi người có nhu cầu nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì người nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện giấy tờ.

- Trong quá trình nhận hồ sơ, chủ đầu tư có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách căn hộ đã bán, danh sách căn hộ còn lại tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại sàn bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người có nhu cầu biết và đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án.

- Chủ đầu tư gửi danh sách các đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng nơi có dự án để loại trừ các trường hợp không đủ điều kiện mua. Theo đó:

Sở Xây dựng sẽ gửi lại văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết để xóa tên những người không đủ điều kiện trong danh sách được mua nhà ở xã hội.

Nếu sau 20 ngày kể từ khi nhận được danh sách mà Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư sẽ thông báo cho các đối tượng được mua nhà ở xã hội để lên thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.