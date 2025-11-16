Báo Uzbekistan bình luận khi đội nhà thắng sát nút U22 Việt Nam

Ở lượt trận thứ hai giải giao hữu Panda Cup 2025 diễn ra ở Thành Đô, U22 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực nhưng đáng tiếc, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh đã thất bại với tỷ số 0-1 trước U22 Uzbekistan. Bàn thắng duy nhất ở trận đấu này được thực hiện bởi Khamidov Saidkhon ở phút thứ 4.

Các cầu thủ U22 Uzbekistan ăn mừng bàn thắng sớm vào lưới U22 Việt Nam (Ảnh: Championat).

Trong hiệp 2, U22 Việt Nam đã dồn lên gỡ hòa nhưng không thành công. Đáng tiếc khi ở phút 90+3, Ngọc Mỹ đã thực hiện cú đánh đầu trúng xà ngang khung thành của U22 Uzbekistan.

Bình luận về chiến thắng của đội nhà trước U22 Việt Nam, tờ Zamin (Uzbekistan) viết: “Đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov đã cho thấy trình độ vượt trội so với U22 Việt Nam. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Uzbekistan đã kiểm soát thế trận và gây sức ép. Ngay ở phút thứ 4, Khamidov Saidkhon đã chọc thủng lưới U22 Việt Nam sau pha tấn công chớp nhoáng.

Sau khi có được bàn thắng, U22 Uzbekistan vẫn không đánh mất thế chủ động. Yarqinboev và Jumaev tổ chức lối chơi rất tốt ở tuyến giữa, trong khi Khairullaev và Khamidov trở thành những mũi tăng tốc chủ lực ở hai cánh. Trong khi đó, đội trưởng Rejabaliyev chỉ huy hàng thủ thi đấu tự tin và ổn định.

Sang hiệp 2, các cầu thủ dự bị như Muratbaev, Anvarov và Tukhsanov được tung vào sân, cho thấy chiều sâu đội hình của U22 Uzbekistan. U22 Việt Nam đáp trả bằng một vài pha tấn công tiềm ẩn nguy hiểm nhưng sự phối hợp nhịp nhàng giữa thủ môn Rustamov và các hậu vệ đã hóa giải toàn bộ nỗ lực đó.

U22 Uzbekistan đã khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục 1-0 trước U22 Việt Nam. Chiến thắng này vô cùng quan trọng. Nó giúp củng cố tinh thần, sự gắn kết và kỷ luật trước trận đấu quyết định với U22 Trung Quốc.

Người hâm mộ vui mừng dõi theo sự trưởng thành, tính đoàn kết và sự tiến bộ nhanh chóng của những tài năng trẻ trong từng trận đấu của đội”.

U22 Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa (Ảnh: UFA).

Trong khi đó, tờ Sports bình luận: “U22 Uzbekistan đã định đoạt trận đấu gặp U22 Việt Nam với bàn thắng duy nhất của Khamidov Saidkhon. Chiến thắng này giúp cho đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov lấy lại tinh thần sau thất bại 0-2 trước U22 Hàn Quốc trong trận đấu mở màn.

Giải Panda Cup là màn tập dượt tốt của U22 Uzbekistan trước giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1. Do đó, đội bóng Trung Á rất coi trọng các trận đấu gặp ba đối thủ U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc”.

Tờ Stadion viết: “Sau trận thua trước U22 Hàn Quốc ở trận mở màn, U22 Uzbekistan đã đứng dậy đúng lúc khi giành chiến thắng 1-0 trước U22 Việt Nam. Đây là trận đấu tương đối khó khăn với đoàn quân HLV Ravshan Khaydarov nhưng đội bóng đã giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Khamidov Saidkhon. Trận đấu cuối cùng với U22 Trung Quốc vào ngày 18/11 sẽ định đoạt số phận của U22 Uzbekistan”.

Trên trang Instagram của Liên đoàn bóng đá Uzbekistan (UFA), nhiều cổ động viên (CĐV) đã để lại những dòng bình luận như sau:

“Xin chúc mừng U22 Uzbekistan đã giành chiến thắng quan trọng”.

“Đây chỉ là lứa U20 Uzbekistan thôi, chưa phải đội hình mạnh nhất đâu”.

“Các cầu thủ U20 Uzbekistan đã chiến đấu kiên cường trước đối thủ gồm nhiều cầu thủ 22 tuổi. Tôi hiểu được tiềm năng của các chàng trai này. Họ sẽ là nhân tố chủ chốt giúp bóng đá Uzbekistan giành vé dự Olympic 2028”.

“Lứa U20 Uzbekistan của HLV Ravshan Khaydarov thi đấu chững chạc như vậy là ổn rồi”.

Ở lượt trận cuối cùng giải Panda Cup, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11. Sau đó, tới lúc 18h35 cùng ngày, U22 Uzbekistan sẽ đối đầu với U22 Trung Quốc. Sau hai lượt trận, cả 4 đội cùng có 3 điểm. Do đó, lượt trận cuối hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và khó lường.