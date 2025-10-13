Huỳnh Như cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch Quốc gia nữ

Chiều 12/10, trận đấu giữa CLB nữ TPHCM I và CLB nữ Hà Nội trong khuôn khổ lượt 10 giải vô địch Quốc gia nữ 2025 đã diễn ra trên sân Thanh Trì (Hà Nội). Đây được coi là trận chung kết khi hai đội bóng này đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng, CLB nữ Hà Nội buộc phải thắng nếu muốn giành chức vô địch.

Trong khi đó, CLB nữ TPHCM I có nhiều lợi thế hơn khi chỉ cần 1 điểm là có thể giành chức vô địch thứ 7 liên tiếp.

Ngay tiếng còi khai cuộc CLB nữ Hà Nội tràn lên tấn công nhằm phủ đầu đối thủ.

Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, liên tục các tình huống phạm lỗi khiến trọng tài phải rút thẻ vàng.

Dưới sức ép phải giành chiến thắng, các cầu thủ CLB nữ Hà Nội không ngừng đẩy cao đội hình và duy trì thế trận tấn công. Tuy nhiên, dù rất quyết tâm và chủ động trong lối chơi, các pha dứt điểm của họ vẫn không thể vượt qua hàng phòng ngự kín kẽ, kỷ luật và đầy chắc chắn của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Huỳnh Như trận đấu này chủ động chơi lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và làm bóng cho các tiền đạo cánh.

Phía bên kia chiến tuyến, hai người đồng đội của Huỳnh Như ở đội tuyển Quốc gia là Hải Yến và Thanh Nhã thi đấu cực kì quyết tâm, tuy nhiên nỗ lực của họ cũng không giữ được chiếc cúp vô địch ở lại Thủ đô. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, với kết quả này CLB nữ TPHCM I đã chính thức lên ngôi vô địch với 21 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai là CLB nữ Hà Nội.

Các cầu thủ nữ TPHCM I vui sướng ăn mừng sau khi tiếng còi hết giờ vang lên.

CLB nữ TPHCM I có lần thứ 14 bước lên ngôi vô địch, đáng nói đây là lần thứ 7 liên tiếp họ bảo vệ ngôi vương, những con số thực sự đáng nể và là thành tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá nữ Việt Nam.

Huỳnh Như đặt nụ hôn lên chiếc cúp danh giá.

Các cầu thủ nữ TPHCM I cũng ẵm thêm 2 danh hiệu khác là Đội bóng đạt giải phong cách và Cầu thủ xuất sắc nhất giải của tiền vệ kỳ cựu Thùy Trang.

Ảnh: Đỗ Minh Quân