Đội TPHCM đến gần với ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Trận đấu giữa đương kim vô địch (ĐKVĐ) TPHCM gặp Thái Nguyên T&T rất được quan tâm, bởi đôi bên đều là đội mạnh.

Huỳnh Như ghi bàn giúp đội nữ TPHCM củng cố ngôi đầu bảng (Ảnh: VFF).

CLB bóng đá nữ TPHCM đã chứng tỏ sự vượt trội khi vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Hai bàn thắng của đội ĐKVĐ thuộc về Huỳnh Như ở phút 34 và Hồng Nhung ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp một.

Sang hiệp hai, không có bàn thắng nào được ghi thêm, đội nữ TPHCM chiến thắng chung cuộc 2-0.

Với trận thắng này, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi dẫn đầu bảng tổng sắp và đang có nhiều lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. CLB bóng đá nữ TPHCM đang có đến 19 điểm.

Ngôi đầu bảng của TPHCM càng được củng cố, khi ở trận đấu diễn ra sau đó, CLB bóng đá nữ Hà Nội hòa Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN) 1-1.

Sau trận hòa này, hai đội Hà Nội và Than KSVN mỗi đội mới có 15 điểm, họ bị đội nữ TPHCM bỏ lại khá xa trên bảng xếp hạng, trong khi giải chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc.