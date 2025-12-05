Trao thiết bị lọc nước uống hỗ trợ học sinh tại 3 trường vùng lũ ở Đắk Lắk

Ngày 5/12, đại diện báo Dân trí và Công ty TNHH Trangsparent đã trao 21 bộ lọc nước uống Nazava tặng học sinh của 3 trường học tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, gồm: Trường Mầm non Sơn Hà, Trường Tiểu học Sơn Hà và Trường Tiểu học Củng Sơn 1.

Mỗi trường học được nhận 7 bộ lọc nước uống, tổng trị giá 49.896.000 đồng.

Đại diện báo Dân trí và Công ty TNHH Trangsparent đã trao 21 bộ lọc nước Nazava tặng học sinh của 3 trường học tại xã Sơn Hòa (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Hòa, đợt mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua khiến 3.888 căn nhà của người dân địa phương bị ngập, 36 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 4.800ha cây trồng bị thiệt hại, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Có 5 điểm trường tại xã Sơn Hòa bị ngập sâu 3-5m gây hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy học, trong đó có Trường Mầm non Sơn Hà, Trường Tiểu học Sơn Hà và Trường Tiểu học Củng Sơn 1.

Trước tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm trầm trọng sau mưa lũ, Công ty TNHH Trangsparent đã trao tặng 21 bộ lọc nước giúp học sinh tại 3 trường học nêu trên được sử dụng nguồn nước sạch, an toàn.

Nước lọc qua hệ thống được học sinh sử dụng trực tiếp để uống (Ảnh: Thúy Diễm).

"Bộ lọc dễ dàng lọc trực tiếp nước mưa, nước hồ, nước giếng thành nước tinh khiết dùng uống trực tiếp mà không cần đun sôi. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng báo Dân trí để đóng góp một phần nhỏ của mình, hỗ trợ các học sinh tại vùng lũ được sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh", bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty TNHH Trangsparent chia sẻ.

Cũng theo bà Trang, tháng 6/2024, Công ty TNHH Trangsparent trao tặng 100 bộ lọc nước tới đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Kao (nay là phường Ea Kao), tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo 3 trường học tại xã Sơn Hòa vui mừng khi được đơn vị tài trợ bộ lọc nước thiết thực sau mưa lũ (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Huỳnh Thị Thanh Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Củng Sơn 1 cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến nước dâng cao hơn 3m, ngập tầng 1 của trường là điều trước nay chưa từng xảy ra.

Theo bà Thư, mưa lũ làm hư hỏng tivi, máy photocopy, máy tính làm việc của nhân viên và gây hư hỏng cả máy lọc nước sạch của nhà trường.

"Sau lũ không có nước sạch, các học sinh phải tự đem nước uống. Đến nay, nhà trường được hỗ trợ các bộ lọc nước rất tiện dụng. Đây là món quà rất quý, thiết thực cho học sinh nhà trường", bà Thư chia sẻ.

Trường Tiểu học Củng Sơn 1 đang tổ chức lau dọn, khắc phục các thiệt hại sau mưa lũ lịch sử (Ảnh: Thúy Diễm).

Đại diện chính quyền địa phương, bà Lê Thị Bích Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty TNHH Trangsparent cùng báo Dân trí đã nắm bắt kịp thời những khó khăn của học sinh vùng lũ để đồng hành, hỗ trợ những thiết bị hữu ích.

Học sinh vui mừng khi được sử dụng nguồn nước sạch tại trường (Ảnh: Thúy Diễm).

"Sau khi nước lũ rút, địa phương chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả để tái thiết cuộc sống cho người dân. Những món quà tặng ý nghĩa của các đơn vị thể hiện sự quan tâm, san sẻ giúp vơi bớt những thiệt hại cho người dân là điều rất đáng trân quý", bà Hậu cho hay.