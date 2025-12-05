Hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, nương tựa ông bà nội già yếu

Những ngày đầu đông rét mướt, trong căn nhà sàn cũ của gia đình bà Bùi Thị Ẹm và ông Bùi Văn Thình (cùng SN 1962, dân tộc Mường, ở xóm Trang, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) vẫn nghi ngút khói hương. Trên bàn thờ có di ảnh của cặp vợ chồng trẻ, chính là con dâu và con trai bà Ẹm.

Bên di ảnh của hai con, bà Ẹm lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Người mẹ nghèo chưa nguôi nỗi nhớ thương, đau xót con trai và con dâu vắn số.

Người bà tuổi xế chiều day dứt lo tương lai hai cháu mồ côi (Video: Xuân Quang).

Theo lời bà Ẹm, cuối năm 2024, con trai út của bà là anh Bùi Văn Hải (SN 1988) phát hiện mắc bệnh lao phổi. Hay tin chồng bệnh nặng, chị Bùi Thị Diệu (SN 1992) vội nghỉ làm ở Bắc Ninh về chăm sóc. Nhưng không lâu sau, chị Diệu cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự chồng, phải nhập viện điều trị.

Trong nỗi lo lắng tột độ, gia đình vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho vợ chồng anh Hải, hy vọng giữ lại một tia sáng mong manh. Thế nhưng, số phận quá nghiệt ngã. Vợ chồng anh Hải ra đi trong cùng một ngày vào cuối năm 2024, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong căn nhà nhỏ.

Cũng từ ngày định mệnh đó, 2 con của vợ chồng anh Hải là cháu Bùi Yến Nhi (SN 2011) và Bùi Hải Đăng (2015) trở thành trẻ mồ côi, sống nương tựa vào ông bà nội già yếu. Nhìn 2 đứa trẻ ngơ ngác vì cùng lúc mất cả bố và mẹ, ai cũng xót xa.

Mồ côi cha mẹ, cuộc sống của Yên Nhi và Hải Đăng gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Gia Khoa).

Bà Ẹm cho biết, ngoài anh Hải, vợ chồng bà còn có 4 người con gái. Các con đã lập gia đình nhưng người lấy chồng xa, người hoàn cảnh khó khăn nên cũng ít có điều kiện phụ giúp bố mẹ. Trong khi đó, ông Thình bị tâm thần, sức khỏe yếu, đau ốm quanh năm.

Bởi vậy, mọi gánh nặng dồn lên vai bà Ẹm. Bà vừa là chỗ dựa yêu thương, vừa là người dạy dỗ, chỉ bảo cho chị em Yến Nhi trong những tháng ngày các cháu chông chênh, mất phương hướng sau biến cố quá lớn.

Bà Ẹm nhớ lại, sau khi bố mẹ mất, bé Hải Đăng không muốn đi học vì luôn cảm thấy lo lắng. Thấy vậy, bà và người thân phải ra sức động viên, an ủi.

Các thầy cô giáo cũng luôn quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần Hải Đăng. Nhờ sự đồng hành của thầy cô và các bạn, Hải Đăng dần ổn định tâm lý và trở lại học tập bình thường.

Ngày trước, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều do vợ chồng anh Hải gánh vác. Biến cố ập đến, giờ trong nhà còn 4 người nhưng không ai làm ra tiền. Mỗi tháng, gia đình bà Ẹm chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội hơn 2 triệu đồng (trợ cấp trẻ mồ côi và hộ nghèo), nên cuộc sống vô cùng chật vật.

Chỉ tay vào chuồng lợn trống trơn, bà bảo: "Năm ngoái, xã có hỗ trợ gia đình mấy con lợn giống, nhưng tháng 8 vừa qua gặp dịch, chết sạch. Giờ không biết bấu víu vào đâu để gây lại đàn”.

Dù học rất giỏi nhưng nữ sinh lớp 9 phải tính chuyện nghỉ học để lo cho em trai và ông bà nội

Ngoài giờ học, Yến Nhi luôn chủ động phụ giúp bà nhiều việc nhà (Ảnh: Gia Khoa).

Mấy tháng nay, bà Ẹm bị thoái hóa khớp, đau lưng và mất ngủ triền miên. Dù vậy, bà vẫn cố gắng cặm cụi làm từng việc nhỏ trong nhà. Bà bảo: "Càng lớn tuổi thì nỗi lo cho tương lai 2 cháu càng nhiều. Lỡ mai này tôi đổ bệnh, hai đứa trẻ biết nương tựa vào ai".

Lo lắng là vậy, nhưng điều khiến bà Ẹm ấm lòng chính là nghị lực của cháu gái Yến Nhi. Dù mới học lớp 9 nhưng Yến Nhi đã sớm biết lo toan, phụ giúp bà nhiều việc.

Đi học về, nếu không vào bếp nấu cơm, Yến Nhi sẽ tranh thủ tẽ ngô, phơi lúa. Buổi tối, Yến Nhi lại hướng dẫn em trai Hải Đăng học bài.

Những hôm vào vụ gặt, hai chị em lại ra đồng phụ giúp ông bà thu hoạch lúa. Nhìn đôi tay nhỏ bé gồng lên đẩy từng bao thóc nặng, ai chứng kiến ai cũng thương cảm.

Hoàn cảnh éo le, cuộc sống khó khăn nhưng Yến Nhi và em trai rất chăm ngoan, vượt khó vươn lên (Ảnh: Gia Khoa).

Yến Nhi vừa chăm, vừa học giỏi, luôn được thầy cô khen và bạn bè quý mến. "Năm học 2024-2025, dù khó khăn, mất mát, nhưng cháu vẫn đạt được kết quả học tập tốt, được nhà trường tặng danh hiệu “Học sinh giỏi vượt khó”, bà Ẹm tự hào cho biết.

Khi được hỏi về ước mơ, cô bé cúi đầu, nói nhỏ: “Con muốn sau này làm bác sĩ để cứu người… Nhưng chắc con chỉ học hết lớp 10 rồi phải nghỉ, đi làm kiếm tiền phụ giúp bà và lo cho em ăn học”.

Câu trả lời khiến người nghe lặng đi, bởi trong đó chất chứa nỗi lo mưu sinh của một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhiều ước mơ hoài bão.

Nhờ sự kèm cặp của chị gái, thành tích học tập của Hải Đăng cũng đạt kết quả khá trong năm học 2024-2025 (Ảnh: Gia Khoa).

Trong căn nhà sàn trống trải, hàng đêm Yến Nhi vẫn cặm cụi học bài, ông Thình mệt mỏi nằm đắp tấm chăn rách, còn bà Ẹm ngồi ở góc giường, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ Hải Đăng ngủ. “Tội nghiệp cháu tôi, nhiều đêm ngủ mơ vẫn khóc gọi bố mẹ”, bà Ẹm nói mà lòng trĩu nặng.

Ông Cao Viết Lai, Trưởng xóm Trang chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Hoàn cảnh của gia đình bà Ẹm rất đặc biệt, bà con trong xóm luôn quan tâm, giúp đỡ. Nhưng bà con cũng khó khăn nên sự giúp đỡ cũng có hạn. Để giúp gia đình ổn định cuộc sống, nhất là 2 cháu nhỏ không phải nghỉ học giữa chừng, rất mong những tấm lòng nhân ái chung tay sẻ chia”.

Đại diện xóm cũng cho biết thêm, ngay sau khi con trai, con dâu bà Ẹm qua đời, nhà trường nơi Yến Nhi, Hải Đăng theo học đã hỗ trợ, động viên, giúp các cháu yên tâm học tập. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện nay, các cháu quá khó khăn, rất cần sự chung tay, sẻ chia từ bạn đọc hảo tâm.