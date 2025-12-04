Ngày 4/12, phóng viên Dân trí cùng đại diện xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ đến thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 130.850.744 đồng tới gia đình anh Bùi Văn Kiển (42 tuổi, xóm Đảng 1).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh Kiển thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của anh Kiển trước đó.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện MTTQ xã Quyết Thắng, đại diện xóm Đảng 1 trao biểu trưng số tiền 130.850.744 đồng do bạn đọc hỗ trợ tới gia đình anh Kiển (Ảnh: CTV).

Anh Kiển là nhân vật trong bài viết “Tận cùng nỗi đau gia đình 3 người mất vì ung thư và số phận của 4 bố con”, đã được báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Chỉ trong 2 năm, anh Kiển lần lượt mất mẹ, chị gái và vợ vì căn bệnh ung thư quái ác.

Sống cảnh "gà trống nuôi con", lại mang nợ nần do những năm dài chạy chữa cho người thân, anh Kiển phải rời quê lên Hà Nội làm thuê, để lại 3 con nhỏ ở nhà tự chăm sóc nhau.

Dù anh rất cố gắng, nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống, nguy cơ các con bỏ học giữa chừng luôn hiện hữu…

Tại buổi trao biển biểu trưng, thay mặt gia đình, bà Bùi Thị Mỉu (70 tuổi, mẹ vợ anh Kiển) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm.

Bà Mỉu cho biết, trong lúc tưởng như kiệt quệ nhất, sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí đã tiếp thêm sinh kế và động lực để anh Kiển và các con sớm vượt qua mất mát, khó khăn.

Xúc động đón nhận số tiền lớn bạn đọc ủng hộ, anh Kiển cho biết: “Món quà này như thắp lại ánh sáng cho gia đình tôi. Tôi sẽ sử dụng số tiền một cách xứng đáng nhất, để không phụ tấm lòng của mọi người”.

Thay mặt bạn đọc báo Dân trí, đại diện MTTQ xã Quyết Thắng trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Bùi Thị Ninh (Ảnh: Gia Khoa).

Cùng ngày, phóng viên Dân trí và đại diện xã Quyết Thắng đã đến thăm, trao biển biểu trưng số tiền 105.228.041 đồng do bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ tới gia đình chị Bùi Thị Ninh (46 tuổi, xóm Quyển). Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới gia đình chị Ninh.

Chị Ninh là hoàn cảnh trong bài viết "Thương cảnh người phụ nữ nghèo mòn mỏi "gánh" chồng, con trên đôi vai gầy", đăng tải ngày 1/10. Gia đình chị Ninh thuộc diện hộ nghèo. Một mình chị cáng đáng chồng bệnh tật, 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, cuộc sống khốn khó tứ bề.

Để lo cho gia đình, chị Ninh làm thuê đủ mọi việc từ cấy thuê, chặt cây, vác gỗ... nhưng gia đình vẫn thường xuyên lâm vào cảnh vay mượn từng bát gạo, từng đồng tiền lo cho con học và thuốc thang cho chồng…

Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng chị Ninh khi nhận số tiền 105.228.041 đồng do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Gia Khoa).

Khi hoàn cảnh gia đình chị Ninh được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Đón nhận số tiền bạn hỗ trợ, chị Ninh xúc động bày tỏ: “Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành. Nhờ bạn đọc báo Dân trí, gia đình tôi như được hồi sức sau quá nhiều khó khăn”.

Chị Ninh cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã hỗ trợ về mặt chính sách; cơ sở giáo dục đã động viên, tạo điều kiện để con gái lớn được theo lớp học nghề; bà con xã Quyết Thắng đã luôn giúp đỡ, động viên gia đình trong lúc khó khăn.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Quách Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quyết Thắng, cho biết: “Cả 2 gia đình trên đều gặp biến cố quá lớn, vượt ngoài khả năng tự xoay xở. Sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí là nguồn động viên mạnh mẽ, giúp họ vơi bớt khó khăn và có thêm cơ hội ổn định cuộc sống”.

Trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái, ông Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm cả nước trong thời gian qua đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn xã Quyết Thắng.

Ảnh: Gia Khoa