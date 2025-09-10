Ngày 9/9, đại diện báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương đã đến trao số tiền giúp đỡ từ bạn đọc đến cha con anh Nguyễn Ngọc Minh (46 tuổi) và bé N.K.P.U. (16 tuổi).

“Tôi từng nghĩ đời mình cùng đường rồi…”

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM) hôm nay tràn ngập không khí ấm áp, khi những bước chân mang tình thương từ những tấm lòng thơm thảo ghé thăm.

Bên chiếc bàn cũ kê ở góc nhà, đôi mắt anh Minh ánh lên sự xúc động. Lần đầu tiên sau nhiều năm chật vật, gia đình anh đón nhận niềm vui to lớn.

Ít tuần trước, bạn đọc Dân trí từng rơi nước mắt với câu chuyện 15 năm bệnh tật, nghèo khó, bất hạnh và cả những tổn thương cùng cực của anh Minh và con gái, qua bài viết: “Lời cầu cứu khẩn thiết của cha ruột nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM”.

Niềm vui của anh Minh trong ngày nhận tiền giúp đỡ (Ảnh: Khánh An).

U. được phát hiện tiểu đường type 1 từ lúc 7 tháng tuổi. Từ đó, tuổi thơ của em gắn liền với kim tiêm, máy đo đường huyết, những cơn ngất đột ngột hay những lần cấp cứu giữa đêm, đến nỗi phải nghỉ học để tập trung điều trị từ năm 11 tuổi.

Nỗi đau bệnh tật chưa kịp nguôi thì cô bé phải đối diện thêm với vết thương tinh thần. Năm 2024, sau những biến cố đau lòng xảy ra trong thời gian ở với mẹ, U. rơi vào trầm cảm nặng, thường xuyên tự làm tổn thương bản thân để giải thoát cảm xúc bị dồn nén.

Từ ngày con gái bị bệnh, cuộc sống của gia đình anh Minh bước vào một vòng xoáy y tế không có hồi kết. Số tiền tích góp bao năm cũng vơi đi từng ngày với những đơn thuốc và từng đợt cấp cứu cho con gái.

Đầu năm 2024, anh Minh gặp tại nạn lao động, khiến sức khỏe suy giảm nặng. Tháng 10 cùng năm, anh được chẩn đoán lao phổi, buộc phải nghỉ việc. Khó khăn chồng chất khiến kinh tế gia đình họ dần kiệt quệ.

Hai lần gần nhất U. đi cấp cứu do biến chứng tiểu đường và nhiễm trùng vùng tay, anh Minh phải chật vật vay mượn khắp nơi mới có tiền chạy chữa cho con.

Bé U. có hành trình chữa bệnh hơn 15 năm (Ảnh: Khánh An).

Sau khi bài viết đăng tải, câu chuyện của gia đình được lan toả nhanh chóng, chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn đọc khắp nơi đã chung tay gửi về Chương trình Nhân ái của báo Dân trí số tiền gần 2,1 tỷ đồng để ủng hộ cha con anh Minh.

Thời khắc đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, anh Minh xúc động chia sẻ: “Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc đã dang tay giúp đỡ giữa lúc gia đình tôi khó khăn nhất.

Hơn 2 tỷ đồng là số tiền rất lớn, đủ giúp con gái và tôi tiếp tục chữa bệnh. Tôi từng nghĩ đời mình đã cùng đường rồi, nhưng nhờ có sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, tôi có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục sống, để chăm lo cho gia đình và vực dậy chính mình”.

Gia đình anh Minh được đại diện địa phương hỗ trợ đi làm sổ tiết kiệm (Ảnh: Khánh An).

Tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị

Anh Minh tâm sự, những ngày con gái nhập viện cấp cứu vừa qua là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong đời anh. Nỗi lo bệnh tình của con chuyển biến xấu cộng với gánh nặng kinh tế không biết xoay xở thế nào khiến anh nhiều lần muốn buông xuôi, mặc kệ số phận.

Nhưng nghĩ đến bé U. đang lâm bạo bệnh và con gái nhỏ đang tuổi ăn học, anh lại cố gắng gượng dậy, chạy vạy khắp nơi vay tiền cứu con. Do đó, số tiền nhận được từ bạn đọc với anh Minh là món quà vô giá.

Đi qua những ngày chênh vênh, anh Minh thấm thía nỗi bất lực của những bậc làm cha mẹ, khi phải nhìn con chống chọi với tử thần mà không đủ tiền chữa bệnh.

Chính vì thế, ngay khi nhận được khoản hỗ trợ, anh Minh quyết định trích ra số tiền 100 triệu đồng gửi đến khoa Thận - Niệu và khoa Ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2, để san sẻ phần nào gánh nặng viện phí cho những hoàn cảnh giống gia đình anh.

Song song đó, khoản nợ 200 triệu đồng vay mượn trong lúc cấp bách cũng được người cha trả hết.

Cha con anh Minh hỗ trợ lại Bệnh viện Nhi đồng 2 số tiền 100 triệu đồng (Ảnh: NT).

Sau khi bàn bạc với đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương, anh Minh thống nhất làm sổ tiết kiệm 1,6 tỷ đồng đứng tên bé U., để lo cho tương lai bé sau này. Số tiền còn lại, người cha sẽ để dùng cho những đợt điều trị định kỳ của con gái lớn và chính mình, cũng như trang trải học phí cho con gái thứ hai và lo sinh hoạt phí cho cả nhà.

Trở lại với U., sau khi được điều trị tích cực, thể trạng của thiếu nữ đã tạm ổn định. Tuy nhiên do bệnh lý nền vẫn còn, U. cần tiếp tục duy trì việc tiêm insulin hằng ngày và có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ.

U. chia sẻ, thời gian gần đây em tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, như vẽ tranh và viết blog. Những nét vẽ là cách em sắp xếp lại những suy nghĩ, gửi gắm tâm sự mà trước giờ chỉ giấu trong lòng.

“Sắp tới, em muốn được học pha chế để sau này có thể tìm một công việc ổn định, phụ giúp cha phần nào gánh nặng. Em cũng hy vọng có cơ hội học vẽ nâng cao để nuôi dưỡng đam mê”, con gái lớn của anh Minh rụt rè tâm sự.

Thiếu nữ tên U. mong trong tương lai được học pha chế và học vẽ (Ảnh: Khánh An).

Có mặt tại buổi trao tiền, ông Lâm Quốc Chính, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thạnh Mỹ Tây gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và báo Dân trí, vì đã kịp thời chung tay hỗ trợ, giúp gia đình anh Minh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Ông Chính cho biết, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ em U. kết nối với các lớp học năng khiếu và định hướng nghề nghiệp theo nguyện vọng, để em có điều kiện phát triển bản thân, nuôi dưỡng ước mơ.

Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Nam chia sẻ: "Bé U. là hoàn cảnh đặc biệt và được bạn đọc ủng hộ số tiền lớn (hơn 2 tỷ đồng) trong thời gian ngắn. Chúng tôi hy vọng, em U. sẽ có điều kiện chăm sóc sức khỏe và tương lai được tốt đẹp hơn".

Nhà báo Phạm Tâm chia sẻ củng gia đình và chính quyền địa phương (Ảnh: Khánh An).

Thay mặt báo Dân trí, tôi xin gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp giúp đỡ cho hoàn cảnh bé U., và cũng mong phường Thạnh Mỹ Tây thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, để gia đình sử dụng nguồn tiền đúng mục đích, đúng tinh thần thiện nguyện của bạn đọc”, nhà báo Phạm Tâm gửi gắm.

Sau buổi trao tiền hỗ trợ, phóng viên báo Dân trí và cán bộ địa phương đã hỗ trợ cha con anh Minh đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm.