Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo 256 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Ngày 26/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố 4 bị can gồm Dương Văn Tùng (1992), Đoàn Văn Trường (1997), Phạm Văn Vinh (1987) và Nguyễn Thanh Sơn (1995), cùng trú tại Quảng Ninh, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua phải, 4 đối tượng: Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án được phát hiện ngày 16/1 tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (cũ), tỉnh Quảng Ninh.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân quen Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) khi cùng làm thuê cho Tiến ở Campuchia. Tiến chỉ đạo Quân và Trương nhận, chuyển tiền lừa đảo của các bị hại qua ứng dụng ngân hàng.

Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng, Tiến giao Quân và Trương về Việt Nam thuê nhiều người mở tài khoản, thuê địa điểm để nhóm ăn ở tập trung và thực hiện quét sinh trắc học khi có yêu cầu giao dịch.

Hai người này sau đó móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh. Họ thuê nhiều người, trong đó có Tùng, Trường, Vinh và Sơn, mở tài khoản, cung cấp thông tin và quét sinh trắc học để chuyển tiền theo chỉ đạo.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, làm việc liên tục không kể ngày đêm. Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này thực hiện giao dịch tổng cộng 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Trong đó, Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã.

Công an kêu gọi Tiến ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, đồng thời đề nghị người dân báo tin khi phát hiện người này qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, số điện thoại 0766.437.733.