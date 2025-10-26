Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!” (Video: Thùy Hương).

Tai ương bỗng giáng xuống gia đình nghèo nơi biên giới

Trong phòng bệnh của Bệnh viện Quân y 103, anh Lỳ Go Cà (SN 1996, dân tộc Hà Nhì, trú tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) nắm chặt bàn tay xanh xao của vợ là chị Pờ Gạ Xứ (SN 1997). Đôi mắt đượm buồn, giọng run run, anh Cà kể về quãng thời gian cùng vợ chiến đấu với bệnh tật.

Năm 2015, anh chị nên duyên vợ chồng. Cuộc sống vùng cao tuy lam lũ nhưng hạnh phúc. 2 đứa con (1 trai, 1 gái) lần lượt ra đời là động lực để vợ chồng trẻ chăm chỉ làm nương rẫy.

Tháng 8 năm nay, tai họa bỗng ập xuống gia đình nhỏ. Sức khỏe chị Xứ suy giảm, thường xuyên mệt lả, da tái xanh. Lúc đầu, mọi người nghĩ chị bị cảm cúm thông thường. Song, bệnh ngày càng nặng, anh Cà đưa vợ đi khám ở trạm y tế xã rồi bệnh viện tỉnh, cuối cùng là đến Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội).

Tại Bệnh viện Quân y 103, kết quả xét nghiệm khiến người chồng nghèo chết lặng. Chị Xứ bị suy tủy xương vô căn khiến tủy không thể sản xuất đủ tế bào máu, dẫn đến giảm cả 3 dòng tế bào máu chính (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu), gây ra các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, nhiễm trùng tái phát và xuất huyết.

Bác sĩ Phan Thị Hoài Trang, Khoa Bệnh máu, độc xạ và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Quân y 103, khám cho bệnh nhân Xứ (Ảnh: Tùng Dương).

Bác sĩ Phan Thị Hoài Trang, Khoa Bệnh máu, độc xạ và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, bệnh nhân Pờ Gạ Xứ bị rối loạn sinh tủy trên nền tiểu đường tuýp 2 và có thận phải lạc chỗ.

"Bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện 2 đợt. Chúng tôi đang nỗ lực điều trị và hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là ca bệnh rất phức tạp, cần điều trị lâu dài và theo dõi sát sao đến khi ổn định”, bác sĩ Trang thông tin.

Trên giường bệnh, chị Xứ yếu đến mức mỗi hơi thở vô cùng khó nhọc. “Tôi chỉ mong khỏe lại để được về nhà chăm các con”, chị thều thào.

Gánh nặng oằn vai người chồng nghèo

Từ ngày vợ đổ bệnh, anh Cà vất vả ngược xuôi, quen dần với những chuyến xe khách vượt hơn 750km từ Sín Thầu xuống Hà Nội. Tranh thủ cuối tuần, anh Cà bắt xe về quê thu hoạch ngô, lúa rồi tất tả trở lại bệnh viện chăm vợ.

Sau mỗi đợt điều trị ở bệnh viện trở về nhà, chị Xứ chỉ nằm một chỗ, phải có người nhà chăm sóc (Ảnh: Tùng Dương).

Hai con nhỏ (bé trai học lớp 5, bé gái học mẫu giáo) thường xuyên phải ở nhà một mình. Ông bà nội ở gần, nhưng phải làm nương nên không thể trông nom thường xuyên.

“Nhiều hôm không có người nấu cơm, các con phải nhịn đói. Các con cứ hỏi bao giờ mẹ khỏi bệnh để về nhà, tôi không biết trả lời thế nào”, anh Cà nói, mắt đỏ hoe.

Bố anh Cà - ông Lỳ Pó Lòng (SN 1975) là thương binh hạng 1/4, bị bỏng nặng toàn thân và mất 10 đầu ngón tay khi tham gia chữa cháy rừng năm 2010. Năm 2019, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong lao động, sản xuất, vượt khó vươn lên, chiến thắng thương tật.

Hiện, ông Lòng mắc thêm bệnh động kinh, mỗi khi lên cơn là sùi bọt mép và ngất lịm. Sức khỏe suy giảm nên ông thường xuyên phải nhập viện.

Ông Lỳ Pó Lòng (bố anh Cà) bị bỏng nặng, cụt 10 đầu ngón tay, mất 85% sức lao động, giờ mắc thêm bệnh động kinh (Ảnh: Tùng Dương).

Giờ đây, anh Cà phải gánh trên vai người cha khuyết tật, người mẹ hay ốm yếu cùng người vợ bệnh nặng và 2 con thơ dại.

“Một mình tôi phải lo cho cả nhà. Tiền thuốc men, ăn uống, đi lại đều đi vay. Nhiều lúc tôi chẳng biết xoay đâu ra tiền cho vợ chữa bệnh”, anh Cà thở dài.

Những khi vợ được tạm ra viện, anh Cà lại về quê đi phát nương, chặt củi, phụ hồ... Nhưng thu nhập ít ỏi từ công việc làm thuê của anh chẳng thấm vào đâu so với chi phí chữa bệnh cho vợ.

“Những gì trong nhà có thể bán, tôi đã bán hết rồi. Vợ chồng tôi đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội 120 triệu đồng. Giờ chúng tôi không biết bấu víu vào đâu nữa. Xin mọi người giúp đỡ cho vợ tôi được sống, để các con có mẹ!”, người đàn ông lam lũ cầu xin.

Ngôi nhà đơn sơ của gia đình anh Cà ở miền biên viễn (Ảnh: Tùng Dương).

Phóng viên Dân trí tìm đến căn nhà của gia đình anh Cà ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu - một xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Căn nhà nhỏ đơn sơ, tường và mái được ghép bằng tôn mỏng thủng lỗ chỗ, các mối nối hở hoác. Trong nhà, tài sản đáng giá nhất là bộ bàn ghế cũ và mấy bao ngô xếp ở góc tường.

Ông Lỳ Xè Chừ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sín Thầu xác nhận, gia đình anh Cà và chị Xứ là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Chị Xứ mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, kinh tế kiệt quệ. Chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tuy nhiên nguồn lực có hạn.

"Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ, để chị Xứ tiếp tục được điều trị, gia đình có thể sửa lại căn nhà đã xuống cấp”, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sín Thầu bày tỏ.