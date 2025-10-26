Hơn 3.000 lao động trẻ Nhật Bản tự tử mỗi năm

Ngày 24/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua “Sách trắng về các biện pháp phòng chống tự tử năm 2025”.

Báo cáo cho thấy mặc dù tổng số người tự tử tại nước này có xu hướng giảm, song tình trạng tự tử trong nhóm thanh thiếu niên từ 15 đến 29 tuổi vẫn ở mức cao, với hơn 3.000 người mỗi năm.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, nhiều thanh niên trước khi tự tử từng có dấu hiệu hoặc từng thực hiện hành vi tự sát, đặc biệt là nữ giới với tỷ lệ lên tới 40%.

Riêng năm 2024, số sinh viên đại học tự tử tăng 24 người so với năm trước, lên 434 trường hợp, trong đó sinh viên năm 3 và năm 4 (khoảng 21 tuổi) chiếm tỷ lệ cao nhất. Ở nhóm tuổi này, nguyên nhân phổ biến nhất là áp lực về hướng nghiệp và việc làm, chiếm 24,2% ở nam giới và 19,5% ở nữ giới. Bên cạnh đó, các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm cũng nổi lên rõ rệt.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2022–2024, khoảng 20% nam và 40% nữ thanh niên tự tử từng có tiền sử tự sát. Tình trạng lạm dụng thuốc không kê đơn (overdose) để tự gây hại ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nữ giới. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang thúc đẩy việc thiết lập các cơ sở y tế chuyên trách hỗ trợ người từng tự tử, nhằm can thiệp sớm và ngăn chặn các vụ việc tái diễn.

Năm 2024, tổng số người tự tử tại Nhật Bản là 20.320 người, giảm 1.517 người so với năm 2023. Đây là mức thấp thứ hai kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1978. Chính phủ tiếp tục kêu gọi người dân tìm kiếm sự trợ giúp qua đường dây tư vấn sức khỏe tinh thần toàn quốc “Kokoro no Kenkō Sōdan” - để không ai phải đơn độc trong tuyệt vọng.