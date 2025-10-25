Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũ (Video: Kiều Loan - Đình Nguyên).

Vợ vắng nhà ngày bão, chồng bị vùi lấp, hàng xóm tìm đến đã muộn

Trong đợt thiên tai khủng khiếp do hoàn lưu bão số 10 gây ra, tai họa ập xuống gia đình chị Hà Thị Khang (trú tại thôn Bản Nả, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai). Khối đất đá từ taluy phía sau nhà đổ ập xuống đã cướp đi sinh mạng của chồng chị là anh Phạm Văn Mạnh.

Khi lực lượng cứu hộ cùng người dân tìm đến, giữa đống đất đá ngổn ngang chỉ còn trơ trọi téc nước cũ và vài chiếc nồi nhôm ở góc sân.

“Hôm đó, tôi vẫn ở Điện Biên chăm con dâu mới sinh. Nghe tin ở nhà đang có lũ quét, tôi gọi điện dặn chồng chú ý an toàn. Ông ấy còn bảo tôi cứ yên tâm.

Chiều 29/9, lòng nóng như lửa đốt, tôi gọi điện cho chồng mãi không được nên nhờ người nhà lên tìm. Khi lên không thấy ông ấy đâu, đất từ taluy phía sau đã đổ sập xuống rồi…”, chị Khang nghẹn ngào kể.

Sau trận lũ, chị Khang trở thành người vợ góa, ngôi nhà che mưa nắng cũng bị đổ sập hoàn toàn (Ảnh: Kiều Loan).

Ngôi nhà gỗ mà gia đình chị Khang dốc toàn bộ tiền tiết kiệm cùng với 50 triệu đồng đi vay để sửa chữa mới được 2 năm, nay gần như đổ sập hoàn toàn. Tiền vay mượn sửa nhà còn chưa trả hết, gia đình cũng chẳng có mảnh đất “cắm dùi” nào khác.

Ba sào ruộng, trong đó có cả phần đất chị Khang mượn để canh tác cũng bị vùi lấp hoàn toàn. Năm bao thóc của vụ trước, tài sản duy nhất còn sau lũ, cũng ẩm mốc, nảy mầm vì ngấm nước.

Chị Khang, người phụ nữ hiền lành ngoài 50 tuổi, giờ đây ôm nỗi đau mất chồng, mất nhà, mất cả phương hướng.

“Tôi không có việc làm ổn định, sức khỏe cũng không tốt, thường chỉ ở nhà làm ruộng, ai thuê gì thì làm nấy. Giờ tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu”, chị Khang gục đầu vào bàn tay chai sần, cố che đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Chị Khang có 2 người con trai đều đã lập gia đình. Thế nhưng, công việc bấp bênh, lại đang nuôi con nhỏ nên cuộc sống của họ rất khó khăn, không thể đỡ đần mẹ được nhiều.

Chị Khang cùng con trai thu dọn di vật của người chồng đã mất do sạt lở đất (Ảnh: Kiều Loan).

Hai chị em, 2 số phận khốn khổ nương tựa nhau vượt qua bão dông

Giữa khoảnh khắc tưởng chừng không còn sức gượng dậy, chị Khang tìm thấy hơi ấm từ vòng tay chở che của người em gái Hà Thị Hồng Quyên.

Cuộc sống của chị Quyên cũng chất chồng khó khăn, một mình gồng gánh nuôi 2 con trai ăn học. Thế nhưng, khi chị gái gặp hoạn nạn, chị Quyên vẫn mở rộng cánh cửa ngôi nhà cũ kỹ đón chị về ở cùng.

"Chị em tôi là ruột thịt, có đói thì cùng đói, khổ thì cùng khổ", chị Quyên nói, đôi mắt đỏ hoe.

Tình thân ấy chẳng cần lời nói, chỉ cần nhìn cảnh 2 gia đình quây quần, nương tựa trong căn nhà gỗ nhỏ bé là đủ thấu. Mỗi ngày, chị em họ vẫn cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cúng anh Mạnh, cùng sẻ chia từng miếng ăn, manh áo, cùng lau giọt nước mắt và gánh vác những nỗi lo chồng chất.

Những người thân trong gia đình chị Khang chia sẻ, động viên nhau vượt qua lúc khó khăn (Ảnh: Kiều Loan).

Mỗi đêm, 2 người phụ nữ ấy lại lặng lẽ giấu đi nước mắt, như 2 thân cây từng bị bão quật ngã nhưng rễ vẫn bền chặt quấn vào nhau, cùng nương tựa mà chống chọi với dông gió.

Căn nhà nhỏ của chị Quyên vốn đã xuống cấp, nay càng trở nên quá tải, dường như chẳng còn đủ sức chở che cho 7 con người yếu đuối trước cái rét cắt da và những cơn bão vẫn còn đang rình rập đâu đó.

Đó là căn nhà gỗ ba gian tạm bợ, nơi thời gian và bão gió đã in hằn dấu vết khắc nghiệt. Những cột, kèo gỗ bạc màu, cong vênh, nhiều bức vách đã hở toác được che chắn tạm bằng vài tấm bạt mỏng, níu giữ bằng những sợi dây thép yếu ớt.

Hiện nay, họ không chỉ cần lương thực, sinh kế, mà còn rất cần những mái nhà thực sự. Những mái nhà kiên cố để có thể tựa vào nhau, vượt qua mất mát, đau thương để tiếp tục cuộc sống.

Chị Hà Thị Khang thất thần nhìn những gì còn sót lại sau bão lũ (Ảnh: Báo Lào Cai).

Ông Đào Trọng Hai, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết, gia đình chị Hà Thị Khang và chị Hà Thị Hồng Quyên là 2 hộ hết sức khó khăn của xã. Lao động trong 2 gia đình không có việc làm ổn định, chủ yếu đi làm thuê, làm mướn, thu nhập bấp bênh.

Hai gia đình hầu như không có rừng, gò hay đồi vườn, nên việc phát triển sinh kế gần như bế tắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, cuộc sống của họ vốn đã chật vật nay càng thêm túng quẫn, nhà không thể ở vì nằm trong diện di dời khẩn cấp.

Xã Việt Hồng chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10. Địa phương đang khắc phục hậu quả mưa bão, nhưng cơ sở vật chất cũng như kinh phí đều rất khó khăn.

Mặc dù chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ chị Khang, chị Quyên nhưng nguồn lực rất hạn hẹp.

Ông Đào Trọng Hai (áo trắng), Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng tới thăm hỏi, động viên gia đình chị Khang (Ảnh: Kiều Loan).

Chính quyền địa phương rất mong bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ, để chị Khang, chị Quyên sớm có kinh phí xây dựng nhà cửa, tái thiết cuộc sống.

"Địa phương cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích. Đồng thời, tiếp tục giúp đỡ 2 gia đình tìm vị trí đất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thuận lợi xây dựng nhà. Chúng tôi cũng sẽ vận động người dân trong thôn đóng góp ngày công, để 2 gia đình sớm có chỗ ở ổn định", ông Đào Trọng Hai khẳng định.