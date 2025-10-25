Đôi vợ chồng già làm mướn nuôi con gái học đại học sắp có nhà mới

Ngày 24/10, đại diện báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp cùng chính quyền xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1965, ngụ ấp Hòa Thạnh).

Bà Lành là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng tôi già rồi, khổ mấy cũng chịu, chỉ mong con học hành nên người". Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình bà Lành số tiền 44.408.331 đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà để xây dựng một ngôi nhà kiên cố.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Bùi Văn Dai, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận; ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận; đại diện báo Dân trí cùng gia đình bà Lành và đông đảo bà con ấp Hòa Thạnh.

Phóng viên Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới bà Lành trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Trang).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Dai nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình Nhân ái báo Dân trí, đặc biệt trong bối cảnh xã Mỹ Thuận còn nhiều hộ khó khăn về nhà ở sau sáp nhập. "Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là rất kịp thời, cần thiết để vợ chồng bà Lành cùng con gái có nơi ăn chốn ở tử tế, không còn lo mưa dột", ông Dai chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí và mong muốn báo tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Về phía địa phương, ông cam kết sẽ cử người giám sát, đôn đốc quá trình thi công để ngôi nhà sớm hoàn thành và bàn giao cho gia đình.

Ông Bùi Văn Dai, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận; ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận khảo sát vị trí cất nhà của gia đình bà Lành (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Lành bày tỏ niềm hạnh phúc, xúc động khi ước mơ về một ngôi nhà tử tế sắp thành hiện thực: "Tôi mừng lắm, hai ngày nay mừng không ngủ được khi nghe tin nhà báo và địa phương đến cất nhà cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi già rồi, chỉ biết đi làm mướn kiếm sống, làm quần quật ngoài ruộng chỉ kiếm hơn 200.000 đồng/ngày, có khi không ai mướn thì chẳng có đồng nào.

Ngôi nhà tình thương Nhà nước cho từ năm 2008 đến nay đã xuống cấp, cũ kỹ mà không có tiền sửa sang. Nếu không được mọi người giúp đỡ, có lẽ đến lúc vợ chồng tôi nhắm mắt xuôi tay cũng không cất nổi ngôi nhà mới".

Ngôi nhà của bà Lành dự kiến có diện tích 40m25x8m, bao gồm phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và khu vệ sinh. Ngoài số tiền ủng hộ từ bạn đọc Dân trí, người thân của bà cũng sẽ hỗ trợ công sức và vật tư để hoàn thiện ngôi nhà.

Ngôi nhà xập xệ, cũ kỹ của hai vợ chồng già (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng bà Lành. Cả hai đều đã lớn tuổi, có một cô con gái đang học năm cuối đại học tại Cần Thơ.

Do không được học hành, vợ chồng bà Lành chỉ có thể làm thuê kiếm sống qua ngày. Ông Huỳnh Hữu Hoàng (chồng bà Lành) làm nghề xịt thuốc mướn, còn bà phụ xách nước.

Thu nhập bấp bênh, có ngày chỉ hơn 200.000 đồng, thậm chí không có việc làm. Để có tiền lo cho con gái ăn học, hai vợ chồng thường xuyên phải xúc tép, thả lưới, đặt lợp bắt cua cá để bán.