Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 10/9, ThS.BS.CK2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết vừa qua cơ sở đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng vì sự cố khi đang nấu thức ăn.

Các bệnh nhân lần lượt là N.C.T. (sinh năm 1989, bị bỏng diện tích 15% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi), N.V.C.B. (sinh năm 1988, bị bỏng diện tích 10% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi) và N.V.H. (sinh năm 1973, nhập viện trong tình trạng bỏng diện tích 5% độ 2-3 vùng mặt, cánh tay trái, kèm tiền căn tăng huyết áp).

Vùng mặt bệnh nhân cháy đen, bỏng rát sau vụ nổ (Ảnh: NT).

Khai thác bệnh sử, lúc 0h15 ngày 8/9, các bệnh nhân trên cùng 3 người khác ăn lẩu bằng bếp gas mini tại một quán nhậu ở TPHCM. Lúc này, bình gas mini trong bếp phát nổ, văng vào mặt và nhiều vùng trên cơ thể họ.

Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần hiện trường. Sau đó, có 3 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương, 2 trường hợp chuyển đi nơi khác và một ca được cho xuất viện.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, 3 bệnh nhân nêu trên được xử trí truyền dịch, ổn định huyết động, giảm đau tích cực, thay băng nhiều lần cùng sử dụng kem thoa đặc trị.

Hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, dự kiến cần điều trị 2-3 tuần để vết thương có thể lành.

Ngoài mặt, các vị trí khác trên cơ thể các nạn nhân cũng bị thương (Ảnh: NT).

Trước đó chỉ 5 ngày (3/9), tại một phòng trọ ở xã Châu Pha (TPHCM), chị L. (quê Cần Thơ) sử dụng bếp gas mini để nấu ăn. Sau khi nấu xong, người phụ nữ tắt bếp và bưng thức ăn ra hiên nhà để cùng mọi người dùng bữa.

Khi cả gia đình chuẩn bị ngồi ăn, bình gas mini bất ngờ phát nổ. Mảnh vỡ từ vỏ bình gas văng ra, găm trúng đầu bé K. (10 tháng tuổi) khiến bệnh nhi bị chấn thương.

Ngay sau đó, gia đình đưa K. đến Bệnh viện Bà Rịa, TPHCM cấp cứu. Do mảnh vỡ đã xuyên sâu gây chấn thương sọ não nghiêm trọng, nên dù được tận tình cứu chữa, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Các bác sĩ cảnh báo, bình gas mini kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố rất nguy hiểm. Khi nổ, mảnh vỡ kim loại bắn ra có sát thương tương đương đạn ghém rất nguy hiểm.

Do đó, người dân cần "cẩn thận củi lửa", lựa chọn sử dụng những bếp gas, bình gas chất lượng từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần giám sát, kiểm tra kỹ các bình gas có được sản xuất an toàn hay không.