Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chi (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Ba số phận bất hạnh nương tựa qua ngày trong căn lán tạm

Ở xã Lục Yên (tỉnh Yên Bái), nhắc đến gia đình chị Vi Thị Mạch (SN 1973), trú tại thôn Nà Nọi thì hầu như ai cũng biết. Trớ trêu thay, sự “nổi tiếng” ấy lại bắt nguồn từ cảnh 3 phận đời bất hạnh đang nương tựa nhau để sống qua ngày giữa thiếu thốn, bệnh tật, trong căn lán xiêu vẹo, chênh vênh bên vệ đường.

Căn lán xiêu vẹo bên vệ đường của gia đình chị Mạch (Ảnh: Thành Đông).

Căn lán của gia đình chị Mạch được dựng bằng những cột gỗ nhỏ, 4 phía là vách nứa tạm bợ. Cột, sàn và vách lán bị mối mọt đục ruỗng, mái lá đã mục nát. Bên trong gần như trống trơn, không còn đồ đạc gì giá trị. Có lẽ, thứ nhiều nhất trong lán là những vỏ thuốc, vỏ chai dịch truyền của mẹ già và con trai chị Mạch.

Lo căn lán có thể sập nên chị Mạch không dám mời chúng tôi vào trong. Đứng ngoài cửa, chị bộc bạch về hoàn cảnh của mình. Năm 2005, anh Triệu Ngọc Tiếp (SN 1975, chồng chị Mạch) mất vì bạo bệnh. Ở tuổi 32, chị trở thành góa phụ, gánh vác mẹ già và cậu con trai còn thơ dại.

Em Triệu Ngọc Tuyến (SN 1996, con trai chị Mạch) bị chấn thương sọ não, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ (Ảnh Thành Đông).

“Con mồ côi cha từ nhỏ nên tôi cố gắng nuôi con ăn học, mong ngày được nương nhờ. Năm 2019, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cháu học nghề rồi đi làm. Tháng 10/2022, cháu bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não, nằm một chỗ từ đó đến nay”, chị Mạch kể.

Chị bảo rằng mình không bao giờ quên ngày con gặp nạn. Khi ôm con vào viện, trong túi chị chẳng có đủ 100.000 đồng. Họ hàng và bà con lối xóm thương tình gom góp hỗ trợ, người 50.000 đồng, người 100.000 đồng, giúp chị đóng viện phí.

“Từ khi gặp nạn, mọi sinh hoạt của con, từ ăn uống đến tắm rửa vệ sinh, đều do tôi chăm sóc. Nhìn con còn trẻ mà phải nằm một chỗ, lòng tôi đau như cắt. Mong ước lớn nhất của tôi lúc này là cháu có thể ngồi dậy, tự xúc cơm ăn… để mai này, khi tôi không còn nữa, con có thể tự lo cho bản thân", chị Mạch vừa khóc vừa nói.

Một mình chị Mạch gánh vác 2 người cùng bị liệt (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài đứa con trai nằm liệt giường, chị Mạch còn phải chăm lo cho mẹ là bà Mông Thị Thể (80 tuổi), bị tai biến từ năm 2018. Tuổi cao, bệnh lâu, bà Thể không còn minh mẫn, chỉ có thể ngồi dậy khi được dìu đỡ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào con gái.

Hàng tháng, 3 nhân khẩu trong gia đình chị Mạch chỉ trông vào hơn 3 triệu đồng được Nhà nước trợ cấp. Số tiền ấy chị Mạch vừa phải lo ăn uống, vừa dành mua thuốc, bỉm và chi phí khám chữa bệnh cho mẹ già và con trai.

Chị cũng muốn đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, nhưng không thể rời nhà lâu, bởi không có ai chăm sóc 2 người bệnh nằm liệt.

Cuộc sống quá bế tắc, nhiều lần chị Mạch từng nghĩ đến việc buông xuôi, nhưng khi nhìn mẹ và con trai, chị lại không nỡ.

Ngày qua ngày, người góa phụ ấy vẫn gắng gượng, thức khuya dậy sớm lo mọi việc. Nhưng một mình chăm sóc 2 người bệnh nặng vượt quá sức chị. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau rừng, măng và lá sắn, khiến chị thương con, xót mẹ mà "lực bất tòng tâm".

Chị Mạch không kìm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình (Ảnh: Thành Đông).

Mùa đông khắc nghiệt hơn với những mảnh đời bất hạnh

Mùa đông ở vùng cao Lục Yên rất khắc nghiệt, gió ào ào lùa qua bức vách tạm bợ. Sau những trận mưa liên tục, nền đất mềm nhão, khiến căn lán tạm của gia đình chị Mạch không còn an toàn.

“Nhiều hôm đi làm về, thấy mưa hắt ướt mặt con mà nó không thể di chuyển, tôi chỉ biết sụp xuống khóc vì thương con quá”, chị Mạch nghẹn ngào kể.

Trong căn lán tạm không có đồ đạc gì giá trị (Ảnh: Thành Đông).

Căn lán trống hoác, chỗ nằm không đủ ấm, đến cả 1 cái giường cho người mẹ bị tai biến cũng không có.

“Mẹ già ốm đau mà không có nổi cái giường để nằm. Những đêm đông, gió lùa từ dưới sàn lên lạnh buốt… Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ mong trời mau sáng, để mặt trời lên xua bớt cái lạnh giá…”, giọng chị Mạch nghèn nghẹn.

Lán tạm chênh vênh bên vệ đường, vách nứa không che nổi gió đông (Ảnh: Thành Đông).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Văn Cương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nà Nọi (xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Mạch rất khó khăn, có 2 người bệnh nặng.

Nhiều năm qua, bà con trong thôn Nà Nọi luôn quan tâm, hỗ trợ lương thực cho gia đình. Tuy nhiên, nguồn lực địa phương có hạn, rất mong bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ông Dương Văn Cương, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nà Nọi, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Thành Đông).

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Mạch, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai) mong gia đình chị sẽ nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

“Chúng tôi rất mong quý bạn đọc báo Dân trí chung tay, hỗ trợ gia đình chị Mạch xây được một ngôi nhà kiên cố, để chị có thể yên tâm chăm sóc mẹ già và con trai. Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ là nguồn động viên to lớn, thắp lên hy vọng, giúp người phụ nữ kiên cường ấy không gục ngã trước số phận”, bà Hà bày tỏ.