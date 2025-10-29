Mẹ già đau đớn vì mất con trai, con gái nhiễm chất độc da cam mắc ung thư

Nỗi đau chất chồng lên người mẹ 70 tuổi

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng gia đình bà Trần Thị Hảo (SN 1955, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) vẫn đang gánh chịu hậu quả nặng nề. Chồng bà, ông Doãn Thanh Đãng (SN 1951) là thương binh, bị nhiễm chất độc màu da cam.

Vợ chồng bà Hảo có 6 người con, trong đó 2 con gái là Doãn Thị Bích Hòa và Doãn Thị Bích Hợp bị ảnh hưởng chất độc da cam từ cha.

Chị Hòa là nạn nhân da cam, chịu nhiều thiệt thòi nay lại mắc căn bệnh ung thư quái ác (Ảnh: Vân Hà).

Thế nhưng, số phận dường như còn khắc nghiệt hơn khi vào tháng 7 vừa qua, gia đình bà Hảo trải qua 2 bi kịch đau thương.

Người con trai duy nhất của vợ chồng bà - anh Doãn Hùng Mạnh (40 tuổi) qua đời do tai nạn lao động. Anh Mạnh vốn là trụ cột của cả gia đình. Vợ anh là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Từ ngày chồng mất, mẹ con chị phải nương tựa ông bà nội.

Cũng trong tháng 7, chị Doãn Thị Bích Hòa (SN 1980, chị gái anh Mạnh) sụt cân nhanh, thường xuyên đau bụng không rõ nguyên nhân. Linh cảm điều chẳng lành, bà Hảo đưa con gái đi khám và chết lặng khi nhận kết quả chị Hòa mắc ung thư gan.

Sau khi phát hiện bệnh, chị Hòa nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn. Căn bệnh hiểm nghèo khiến người phụ nữ mang trong mình di chứng chất độc da cam, sức khỏe vốn yếu ớt nay càng thêm tiều tụy.

Chị sụt gần 10kg, tóc rụng sau nhiều đợt truyền hóa chất, cơ thể mệt mỏi rã rời. Mỗi đợt điều trị, chi phí thuốc men và viện phí tốn hàng chục triệu đồng - con số quá lớn với 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người mẹ kiệt quệ vì mất con trai, con gái nhiễm chất độc da cam mắc ung thư (Video: Thế Hưng - Vân Hà).

Ngồi bên giường bệnh, bà Hảo nghẹn ngào kể về cuộc sống của đứa con gái tội nghiệp. Chị Hòa lập gia đình với anh Đàm Văn Tần (41 tuổi) cũng là nạn nhân của chất độc da cam. Hai vợ chồng có 1 con trai là bé Đàm Văn Tiệp (SN 2024).

Anh Tần sức khỏe yếu, không thể lao động nặng, chỉ quanh quẩn làm việc nhà. Cuộc sống cả gia đình chủ yếu trông vào số tiền trợ cấp xã hội. Khi chị Hòa phát bệnh, toàn bộ chi phí điều trị đều phải vay mượn người thân, hàng xóm và các hội đoàn thể.

“Nhà chẳng còn gì để bán, tôi đi vay cũng chẳng ai cho vay nữa. Tôi chỉ mong có tiền để con gái được tiếp tục điều trị, chứ dừng thuốc thì chẳng biết nó trụ được bao lâu”, người mẹ già nghẹn ngào nói.

Nỗi đau chồng chất khiến bà Hảo nhiều đêm không ngủ được. Người mẹ già chỉ biết ngồi bên con gái, cầm bàn tay gầy guộc của con mà khóc.

“Con tôi sinh ra đã thiệt thòi vì nhiễm chất độc màu da cam, giờ lại mắc thêm bệnh ung thư, chẳng biết còn sống được bao lâu. Tôi già rồi, chỉ ước được nhìn thấy con đỡ bệnh, để cháu tôi không phải chịu cảnh mồ côi”, bà Hảo trải lòng.

Mẹ già đau ốm cũng không dám đi khám vì lo cho con cháu

Giờ đây, gánh nặng lo toan dồn cả lên vai người mẹ già. Bà Hảo cũng vừa trải qua ca phẫu thuật thay van tim, thoát khỏi lưỡi hái tử thần chưa lâu, sức khỏe vẫn yếu. Thế nhưng, bà vẫn không dám tái khám, chắt chiu từng đồng để dành chữa bệnh cho con gái và nuôi các cháu.

Bà Hảo lúc nào cũng nắm chặt tay con, mong cho con gái vượt qua bạo bệnh (Ảnh: Vân Hà).

Bác sĩ Tô Lan Phương, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn cho biết: “Gia đình chị Hòa rất khó khăn. Từ khi nhập viện, chị Hòa đã truyền hóa chất 8 lần và đang tiếp tục được theo dõi để đánh giá khả năng đáp ứng thuốc. So với thời điểm mới nhập viện, tình trạng của chị có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình điều trị còn dài và rất tốn kém”.

Tính đến nay, chi phí điều trị của chị Hòa đã gần 30 triệu đồng. Gia đình quá khó khăn, không còn khả năng chi trả tiền thuốc, viện phí và những đợt phẫu thuật sắp tới. Các bác sĩ rất mong chị Hòa nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để có thể tiếp tục chữa trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đào Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Giang, xác nhận gia đình bà Trần Thị Hảo là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

“Gia đình bà Hảo có nhiều người mang di chứng chất độc da cam, kinh tế rất eo hẹp. Chị Doãn Thị Bích Hòa đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, chi phí tốn kém.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện chữa trị. Tuy nhiên, bệnh tình của chị Hòa cần điều trị lâu dài nên rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm”, bà Ngọc cho biết.

Trong căn phòng bệnh nơi hành lang vắng lặng, chị Hòa nằm thiêm thiếp, gương mặt tái nhợt, bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt tay người mẹ già. Dẫu sức cùng lực kiệt, trong mắt chị vẫn le lói niềm hy vọng được sống, được trở về để tiếp tục chăm sóc đứa con trai mới hơn 1 tuổi.