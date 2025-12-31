Mẹ đơn thân nghèo khó nuôi con gái 9 tuổi sắp có nhà mới

Ngày 30/12, tại ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình bà Lý Thị Da (51 tuổi).

Bà Da là nhân vật trong bài viết "Mẹ đơn thân lay lắt nuôi con gái 9 tuổi trong căn nhà sắp sập", được đăng tải trên báo Dân trí vào ngày 24/11.

Phóng viên Dân trí trao số tiền do bạn đọc ủng hộ bà Da trước sự chứng kiến của địa phương (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, trong hai tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12, bà Da đã nhận được số tiền 76.575.943 đồng từ bạn đọc. Bên cạnh đó, UBND xã Nhơn Mỹ cũng đã vận động các nhà hảo tâm và đơn vị thiện nguyện hỗ trợ thêm hơn 50 triệu đồng, giúp bà Da hiện thực hóa ước mơ về một ngôi nhà tử tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí.

Ông Điệp nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Da, nhất là điều kiện chỗ ở xuống cấp nghiêm trọng, không đủ sức chống chọi với mưa bão. Sự quan tâm, ủng hộ kịp thời này đã tiếp thêm động lực to lớn để gia đình bà vượt qua khó khăn, xây dựng một ngôi nhà kiên cố, vững chãi.

"Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí. Đây thực sự là món quà quý giá, giúp bà con khó khăn có điều kiện cất nhà, nuôi con ăn học thành người. Tôi mong rằng, báo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia với nhiều mảnh đời còn khốn khó", ông Điệp chia sẻ.

Đại diện báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ và bà Da thực hiện nghi thức động thổ khởi công nhà Nhân ái (Ảnh: Nguyễn Minh).

Trong niềm xúc động, bà Da không ngừng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương và các tấm lòng hảo tâm đã giúp bà thực hiện ước mơ về một mái nhà kiên cố.

Bà Da chia sẻ, dù lối vào nhà là con đường mòn nhỏ hẹp, chỉ đủ cho xe máy đi qua, không thể vận chuyển vật liệu bằng xe tải, nhưng với niềm háo hức sắp có nhà mới, bà cùng con trai đã miệt mài đẩy xe rùa chở hơn 10 khối cát, đá và hàng chục nghìn viên gạch trong vài ngày qua.

"Chỗ vật liệu này mới là đợt đầu để làm móng nhà và đổ cột, chúng tôi còn phải mua thêm nguyên vật liệu nữa. Dẫu mệt và cực nhọc nhưng hai mẹ con đều mừng lắm vì nghĩ tới ngôi nhà trong mơ sắp thành sự thật, các con của tôi không sợ mưa dột nữa", bà Da vui vẻ nói.

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ tặng giấy khen tới phóng viên vì đã có những đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã (Ảnh: Nguyễn Minh).

Ngôi nhà mới của bà Da dự kiến có kích thước 5x16m, với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng, đủ chỗ cho gần 20 người thân gồm con và cháu sinh sống. Phần kinh phí còn thiếu sẽ được các con của bà cố gắng phụ giúp.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh hoàn cảnh éo le của bà Lý Thị Da. Trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, bà Da một mình gồng gánh nuôi 4 người con. Hiện tại, bà sống cùng cô con gái út Danh Lý Hồng Đào (9 tuổi) trong căn nhà tranh xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà nằm sâu trong một xóm nhỏ hẻo lánh, lối đi chỉ là con đường mòn vừa đủ cho xe máy. Chỗ ở của họ chỉ là vài cây cột xi măng chắp vá, những miếng tôn và bạt cũ kỹ, nền nhà bằng đất, luôn lấm bẩn mỗi khi mưa xuống.

Ngôi nhà của hai mẹ con bà Da (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đây, bà Da từng làm thuê ở Bình Dương, nhưng vài năm trước, căn bệnh cột sống đã khiến bà không thể làm việc nặng. Bà đành về quê, làm các công việc thời vụ như dặm lúa, làm cỏ, bẻ trái cây, nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống.

"Hiện tại, con cái khôn lớn, cha chúng cũng không tới lui thăm nom gì cả. Tôi bươn chải đủ nghề, ai mướn gì làm nấy. Ngoài nền nhà, tôi có mảnh vườn nhỏ trồng rau kiếm sống qua ngày. Thu nhập bấp bênh nên chẳng đủ khả năng sửa chữa ngôi nhà cho lành lặn, tử tế", bà Da nghẹn ngào chia sẻ.

Các con lớn của bà Da đều đã lập gia đình nhưng kinh tế cũng không mấy dư dả. Cô con gái lớn mới ly hôn, một mình nuôi 3 con nhỏ. Hai người con khác của bà Da đi làm mướn ở Bình Dương. Bé Đào, con gái út của bà, đáng lẽ năm nay học lớp 4, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, em đã phải nghỉ học 2 năm.