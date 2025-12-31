Mẹ đơn thân nghèo khó nuôi con gái 9 tuổi sắp có nhà mới
(Dân trí) - Không lâu nữa, ngôi nhà xập xệ, dột nát, ẩm thấp của mẹ con bà Da sẽ được thay bằng ngôi nhà Nhân ái kiên cố, vững chắc. Đây chính là mơ ước nhiều năm của người mẹ đơn thân mãi không thực hiện được.
Ngày 30/12, tại ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình bà Lý Thị Da (51 tuổi).
Bà Da là nhân vật trong bài viết "Mẹ đơn thân lay lắt nuôi con gái 9 tuổi trong căn nhà sắp sập", được đăng tải trên báo Dân trí vào ngày 24/11.
Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, trong hai tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12, bà Da đã nhận được số tiền 76.575.943 đồng từ bạn đọc. Bên cạnh đó, UBND xã Nhơn Mỹ cũng đã vận động các nhà hảo tâm và đơn vị thiện nguyện hỗ trợ thêm hơn 50 triệu đồng, giúp bà Da hiện thực hóa ước mơ về một ngôi nhà tử tế.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí.
Ông Điệp nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Da, nhất là điều kiện chỗ ở xuống cấp nghiêm trọng, không đủ sức chống chọi với mưa bão. Sự quan tâm, ủng hộ kịp thời này đã tiếp thêm động lực to lớn để gia đình bà vượt qua khó khăn, xây dựng một ngôi nhà kiên cố, vững chãi.
"Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí. Đây thực sự là món quà quý giá, giúp bà con khó khăn có điều kiện cất nhà, nuôi con ăn học thành người. Tôi mong rằng, báo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia với nhiều mảnh đời còn khốn khó", ông Điệp chia sẻ.
Trong niềm xúc động, bà Da không ngừng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương và các tấm lòng hảo tâm đã giúp bà thực hiện ước mơ về một mái nhà kiên cố.
Bà Da chia sẻ, dù lối vào nhà là con đường mòn nhỏ hẹp, chỉ đủ cho xe máy đi qua, không thể vận chuyển vật liệu bằng xe tải, nhưng với niềm háo hức sắp có nhà mới, bà cùng con trai đã miệt mài đẩy xe rùa chở hơn 10 khối cát, đá và hàng chục nghìn viên gạch trong vài ngày qua.
"Chỗ vật liệu này mới là đợt đầu để làm móng nhà và đổ cột, chúng tôi còn phải mua thêm nguyên vật liệu nữa. Dẫu mệt và cực nhọc nhưng hai mẹ con đều mừng lắm vì nghĩ tới ngôi nhà trong mơ sắp thành sự thật, các con của tôi không sợ mưa dột nữa", bà Da vui vẻ nói.
Ngôi nhà mới của bà Da dự kiến có kích thước 5x16m, với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng, đủ chỗ cho gần 20 người thân gồm con và cháu sinh sống. Phần kinh phí còn thiếu sẽ được các con của bà cố gắng phụ giúp.
Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh hoàn cảnh éo le của bà Lý Thị Da. Trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, bà Da một mình gồng gánh nuôi 4 người con. Hiện tại, bà sống cùng cô con gái út Danh Lý Hồng Đào (9 tuổi) trong căn nhà tranh xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.
Căn nhà nằm sâu trong một xóm nhỏ hẻo lánh, lối đi chỉ là con đường mòn vừa đủ cho xe máy. Chỗ ở của họ chỉ là vài cây cột xi măng chắp vá, những miếng tôn và bạt cũ kỹ, nền nhà bằng đất, luôn lấm bẩn mỗi khi mưa xuống.
Trước đây, bà Da từng làm thuê ở Bình Dương, nhưng vài năm trước, căn bệnh cột sống đã khiến bà không thể làm việc nặng. Bà đành về quê, làm các công việc thời vụ như dặm lúa, làm cỏ, bẻ trái cây, nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống.
"Hiện tại, con cái khôn lớn, cha chúng cũng không tới lui thăm nom gì cả. Tôi bươn chải đủ nghề, ai mướn gì làm nấy. Ngoài nền nhà, tôi có mảnh vườn nhỏ trồng rau kiếm sống qua ngày. Thu nhập bấp bênh nên chẳng đủ khả năng sửa chữa ngôi nhà cho lành lặn, tử tế", bà Da nghẹn ngào chia sẻ.
Các con lớn của bà Da đều đã lập gia đình nhưng kinh tế cũng không mấy dư dả. Cô con gái lớn mới ly hôn, một mình nuôi 3 con nhỏ. Hai người con khác của bà Da đi làm mướn ở Bình Dương. Bé Đào, con gái út của bà, đáng lẽ năm nay học lớp 4, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, em đã phải nghỉ học 2 năm.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 250 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 205 nhà.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 58 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 28 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…