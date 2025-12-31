Bạn đọc Dân trí ủng hộ mẹ nghèo đơn thân mắc bệnh hiểm hơn 183 triệu đồng

Bạn đọc Dân trí ủng hộ mẹ nghèo mắc tan máu bẩm sinh hơn 183 triệu đồng (Video: Thùy Hương).

Vừa qua, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Chiềng Sinh đã đến thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 159.933.143 đồng do bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ tới chị Lường Thị Vân (SN 1994, trú tại bản Hả, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Vân thông qua số tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được báo kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Vân.

Ngoài ra, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp vào tài khoản của chị Vân hơn 23 triệu đồng, nâng tổng số tiền chị được ủng hộ lên hơn 183 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí và lãnh đạo xã Chiềng Sinh trao biển biểu trưng số tiền 159.933.143 đồng bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ đến chị Lường Thị Vân (Ảnh: Tùng Dương).

Đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ đầy nghĩa tình từ bạn đọc cả nước, chị Lường Thị Vân không giấu được sự xúc động. Người mẹ trẻ gầy gò, nước da xanh xao run run nói: “Em không biết cộng tiền. Khi báo Dân trí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, em phải nhờ cán bộ xã kiểm tra giúp.

Biết mình được ủng hộ tổng số tiền hơn 183 triệu đồng, thật sự em quá kinh ngạc. Cả đời em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày được cầm số tiền lớn như thế. Em biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm rất nhiều. Nhờ có sự giúp đỡ này, em có tiền chữa bệnh, tiếp thêm hy vọng sống và tiết kiệm một khoản lo cho con ăn học”.

Niềm hạnh phúc của chị Lường Thị Vân (áo đỏ) khi được đón nhận tình cảm sẻ chia của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Lò Văn Pánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc đã kịp thời chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Gia đình em Lường Thị Vân thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Em Vân mắc bệnh hiểm nghèo, một mình nuôi con nhỏ, cuộc sống vô cùng chật vật. Sự hỗ trợ kịp thời, đầy nhân văn của bạn đọc báo Dân trí không chỉ giúp em Vân có kinh phí chữa bệnh, mà còn là nguồn động viên tinh thần để em vượt qua nghịch cảnh, nuôi dạy con nên người”, ông Pánh nói.

Chị Lường Thị Vân là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ nghèo mong được chữa bệnh để kéo dài thời gian bên con gái nhỏ dại", được đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Vân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống, gần như không thể lao động nặng hay đi làm xa. Năm 2019, chị Vân sinh con gái Lường Ánh Tuyết và từ đó trở thành mẹ đơn thân. Con gái nhỏ là chỗ dựa tinh thần duy nhất, giúp chị vượt qua những cơn đau triền miên do bệnh tật.

Điều day dứt và lo lắng nhất của người mẹ nghèo là căn bệnh tan máu bẩm sinh có thể di truyền sang con. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị không đủ điều kiện đưa con gái xuống Hà Nội kiểm tra theo khuyến cáo của bác sĩ.

Gia đình chị Vân thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bản thân chị được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật nặng với mức 700.000 đồng/tháng, song số tiền này không thấm vào đâu so với chi phí điều trị bệnh và nuôi con nhỏ.

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ trên sườn đồi, chị Vân từng nghẹn ngào chia sẻ: “Em chỉ mong còn sống để nuôi con khôn lớn, nhưng ngay cả việc đi viện truyền máu cũng quá sức với em…”.

Sau khi hoàn cảnh của chị được báo Dân trí phản ánh, hàng nghìn bạn đọc khắp nơi đã chung tay giúp đỡ. Sự sẻ chia kịp thời của bạn đọc và nhà hảo tâm tiếp thêm nghị lực, thắp lên hy vọng để người mẹ nghèo nơi vùng cao Điện Biên có thêm cơ hội điều trị bệnh, kéo dài thời gian được ở bên con gái nhỏ.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Nguyễn Thùy Hương