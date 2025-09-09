Mái ấm vững chãi và nụ cười rạng rỡ của gia đình chị Trần Thị Ý (Video: Hương Hồng).

Từ bờ vực cái chết đến cuộc sống hồi sinh

Cách đây vài tháng, câu chuyện về hoàn cảnh của chị Trần Thị Ý (SN 1983, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) qua bài viết: “Bé gái lớp 5 bật khóc: Xin ông, bà, cô, bác cứu mẹ con!”, đã khiến hàng nghìn bạn đọc báo Dân trí rơi nước mắt.

Chị Ý là mẹ đơn thân, mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Trong một lần đi mò cua, bắt ốc, chị bất ngờ lên cơn co giật, ngã đập đầu vào máng bê tông. Tai nạn khiến chị bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Không tiền chữa trị, chị Ý đành xin xuất viện khi vết mổ chưa kịp lành. Trở về căn nhà tạm bợ dột nát, bên mẹ già đau yếu, cha liệt 2 chân và con gái nhỏ đang tuổi đến trường, chị gần như rơi vào tuyệt vọng.

Nhà của chị Ý trước và sau khi được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Hương Hồng).

Những ngày tháng ấy, bé Nguyễn Khánh Hảo mới học lớp 5 đã bật khóc, ôm chặt mẹ cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ không được chết đâu!”. Lời khẩn cầu ngây thơ của bé gái đã lay động lòng người.

Lá thư kêu cứu khẩn thiết của bé Hảo cùng cảnh gia đình sống lay lắt trong căn nhà xuống cấp, đã thôi thúc hàng nghìn bạn đọc Dân trí chung tay sẻ chia.

Nhờ tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa, gia đình chị Ý đã nhận được gần 300 triệu đồng hỗ trợ. Khoản tiền ấy không chỉ giúp chị tiếp tục điều trị bệnh, ổn định sức khỏe, mà còn dựng lên 1 ngôi nhà mới khang trang thay cho mái nhà dột nát trước đây.

Chị Ý xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã cho mẹ con chị thêm một lần được "sống" (Ảnh: Hương Hồng).

Ngôi nhà mới rộng rãi, vững chãi với mái tôn lạnh chống nóng; nền gạch sáng bóng; phòng khách ấm cúng; công trình phụ sạch sẽ. Đặc biệt, bé Hảo đã có 1 căn phòng riêng đầy đủ bàn học, giá sách...

Mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều thấm đẫm tình yêu thương, sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, cùng sự chung tay của các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương, bà con lối xóm…

Ngày nhận bàn giao nhà, chị Ý rưng rưng nước mắt: “Cả đời em chưa từng dám mơ có ngày gia đình mình được ở trong một ngôi nhà tử tế thế này. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc khắp nơi. Các ông, bà, cô, bác, anh, chị… đã cho em thêm một lần được sống, cho con em niềm tin vào tương lai”.

Ông Vi Viết Hường (ngoài cùng bên phải), Phó Trưởng phòng Văn hóa, UBND xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ, khẳng định, nhà Nhân ái đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình chị Ý (Ảnh: Hương Hồng).

Niềm tin từ cộng đồng và chính quyền địa phương

Nếu niềm hạnh phúc của người mẹ là được hồi sinh, thì với bé Khánh Hảo, niềm vui trọn vẹn là khi mẹ khỏe mạnh và em có 1 căn phòng nhỏ của riêng mình. Từ nay, em không còn phải ngồi học bên chiếc bàn ọp ẹp kê tạm nơi góc bếp tối tăm.

Trong căn phòng mới, bên bàn học sáng bóng và giá sách ngay ngắn, Khánh Hảo háo hức nói: “Con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ông, bà và các cô, bác đã giúp đỡ. Con mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và cho nhiều người khác”.

Nụ cười trong trẻo, hồn nhiên trên khuôn mặt cô bé như bông hoa vừa được tưới mát, rạng rỡ và tràn đầy hy vọng.

Không chỉ mang lại mái ấm, sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí còn trở thành điểm tựa tinh thần vô giá cho gia đình chị Ý.

Chị Ý hạnh phúc bên những vật dụng thiết yếu được bạn đọc Dân trí ủng hộ, giúp cuộc sống của mẹ con chị thêm đủ đầy và ấm áp (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Vi Viết Hường, Phó Trưởng phòng Văn hóa, UBND xã Tiên Lương, chia sẻ: “Hoàn cảnh của chị Ý nhiều năm nay rất khó khăn, địa phương cũng trăn trở nhưng nguồn lực có hạn.

Nhờ báo Dân trí và tấm lòng của bạn đọc khắp nơi, gia đình chị Ý đã có ngôi nhà khang trang, cuộc sống đổi thay hoàn toàn. Đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình mà còn là hạnh phúc chung của cả cộng đồng”.

Trong ngôi nhà mới, giữa tiếng cười con trẻ và những ánh mắt rạng rỡ, người mẹ từng thoi thóp bên bờ vực cái chết nay đã có thể mơ về tương lai. Sự đổi thay ấy không chỉ là mái ngói mới, bức tường vững chãi hay chiếc bàn học sáng bóng. Đó là sự hồi sinh của niềm tin, của sức mạnh kỳ diệu khi hàng nghìn trái tim nhân ái cùng hướng về 1 mảnh đời bất hạnh.