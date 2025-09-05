Cô gái trẻ cần gấp 1 tỷ đồng ghép tủy cứu mạng, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ

Cô gái cần gấp 1 tỷ đồng ghép tủy cứu mạng, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Tai họa bất ngờ giáng xuống đầu cô gái trẻ giàu nghị lực

Một buổi trưa đầu tháng 9, chúng tôi tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thăm cô gái bất hạnh Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1994, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), ngay sau lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của em được gửi tới báo Dân trí.

Nằm trên giường bệnh khoa Ghép tế bào gốc, chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cánh tay khẳng khiu, Hồng Minh không giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt mệt mỏi.

“Em mong được sống tiếp để báo hiếu cha mẹ. 31 tuổi mà em vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ. Em sợ rằng mình sẽ phải rời bỏ tất cả...”, nói rồi Hồng Minh quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gương mặt hốc hác.

Cơ thể cô gái trẻ suy kiệt do mắc căn bệnh suy tủy xương (Ảnh: Hương Hồng).

Ở tuổi 31, khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, Hồng Minh lại phải giành giật mạng sống với tử thần trong phòng bệnh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Cơ hội sống của Hồng Minh vẫn còn, nhưng để đón nhận nó, em cần phải trải qua ca ghép tế bào gốc với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Đây là khoản tiền quá lớn, được ví như ngọn núi mà gia đình em khó lòng vượt qua.

Sau gần 1 năm tìm mọi cách chạy chữa cho con, từ vay mượn, cầm cố đến bán sạch những gì có thể, bố mẹ Minh đã lâm vào cảnh kiệt quệ.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt vừa ứa ra, Hồng Minh nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh của mình. Là con út trong gia đình thuần nông nghèo có 3 chị em gái, ngay từ nhỏ Minh đã nhận ra, chỉ có học hành chăm chỉ mới mong cải thiện được cuộc sống khốn khó.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Hồng Minh đã tìm được việc ở Hà Nội, nhưng hiện em phải nghỉ làm để tập trung chữa bệnh (Ảnh: Hương Hồng).

Với bao nỗ lực, Minh thi đỗ chuyên ngành Kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp, em tìm được một công việc phù hợp ở Hà Nội, ấp ủ ước mơ dành dụm tiền để chăm lo cho bố mẹ và xây dựng tổ ấm của riêng mình…

Thế nhưng, ước mơ giản dị ấy chưa thành hiện thực thì cuối năm 2024, tai họa bỗng đâu giáng xuống đầu cô gái trẻ.

“Tháng 11/2024, em thấy dưới da xuất hiện nhiều vết bầm tím, chảy máu chân răng, nhiều lúc tự dưng xây xẩm mặt mày, chỉ chực ngã… Đi khám ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các bác sĩ cho biết, em mắc căn bệnh suy tủy, khiến cơ thể luôn trong tình trạng thiếu máu, giảm tiểu cầu, bạch cầu thấp đến mức nguy hiểm...”, Minh vừa nói vừa khóc.

Hồng Minh đã phải điều trị nhiều đợt nhiễm trùng nặng với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Gia đình đã bán sạch tài sản, vay mượn khắp nơi, cầm cố cả sổ đỏ căn nhà nhưng vẫn không đủ (Ảnh: Hương Hồng).

Chỉ trong vài tuần, những cơn sốt cao liên miên 39-40 độ, tình trạng nhiễm trùng, biến chứng… đã tàn phá cơ thể, khiến Minh từ 48kg giảm xuống chỉ còn 38kg. Đã có lúc, cả gia đình và bác sĩ đều tưởng như em không thể qua khỏi.

Nếu được ghép tế bào gốc, Hồng Minh có tới 90% cơ hội sống

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đỗ Thị Thúy, khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết:

“Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Minh nhập viện từ tháng 11/2024 với chẩn đoán suy tủy xương rất nặng. Hiện nay, cách duy nhất để cứu sống em là ghép tủy. Chi phí cho ca ghép này ước tính khoảng 1 tỷ đồng, trong một số tình huống có thể phát sinh lên đến 3 tỷ đồng. Đây là con số quá sức đối với một gia đình nông dân nghèo”.

Nếu được ghép tủy, cơ hội sống của Minh lên tới 90%. Tuy nhiên, số tiền cho ca phẫu thuật quá lớn, vượt ngoài khả năng của gia đình em (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Thúy, trước đó, Minh đã phải điều trị nhiều đợt nhiễm trùng nặng với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Gia đình em đã bán sạch tài sản, vay mượn khắp nơi, thậm chí cầm cố cả căn nhà đang ở nhưng vẫn không đủ.

“Nếu được ghép tủy, Hồng Minh có đến 90% cơ hội khỏi bệnh. Điều may mắn là người chị ruột rất hợp để hiến tủy cứu em. Chị gái Minh đã sẵn sàng, nhưng ngặt nỗi chi phí cả tỷ đồng cho ca phẫu thuật thực sự vượt quá khả năng của gia đình.

Hồng Minh còn rất trẻ, khát khao sống mãnh liệt. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và những tấm lòng nhân ái hãy chung tay giúp đỡ, cho Minh cơ hội sống, để em trở về tiếp tục thực hiện ước mơ, báo hiếu bố mẹ và cống hiến cho xã hội…”, bác sĩ Thúy bày tỏ.

Bố mẹ Hồng Minh đã “lực bất tòng tâm”, không biết lấy đâu ra tiền để cứu con gái (Ảnh: CTV).

Mệt mỏi nằm trên giường bệnh, giọng Minh lạc đi: “Em muốn được sống tiếp để đi làm trả nợ và báo hiếu bố mẹ. Nhưng nhà em nghèo, không biết bao giờ mới có được tiền tỷ để làm phẫu thuật. Đứa con bất hiếu xin lỗi bố mẹ!”.

Những lời nói yếu ớt, đứt đoạn như những lời trăng trối của cô gái bất hạnh khiến ai chứng kiến cũng chạnh lòng thương cảm. Chúng tôi chỉ biết đứng lặng nhìn em, nước mắt rưng rưng…

Minh vẫn còn cả cuộc đời ở phía trước và cánh cửa sự sống vẫn rộng mở với em. Nhưng nghiệt ngã thay, để bước qua cánh cửa ấy lại phụ thuộc vào số tiền quá lớn, trong khi gia đình em đã kiệt quệ.