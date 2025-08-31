Mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi suốt 10 năm

Cậu bé bệnh hiểm, ngủ ngồi từ lúc 5 tuổi mong được cứu (Video: Hương Hồng).

Trong phòng bệnh của Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cậu bé Trịnh Xuân Kiên (SN 2010, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) nằm thiêm thiếp trên giường.

Căn bệnh quái ác khiến gương mặt cậu bé 15 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng. Đôi môi Kiên thâm tím, nứt nẻ, một phần lưỡi buộc phải cắt để níu kéo sự sống. Mỗi lần hít thở, Kiên phải há to miệng, gồng mình một cách vô cùng khó nhọc…

Gương mặt cậu bé Kiên biến dạng bởi mắc căn bệnh dị dạng tĩnh mạch vùng cổ quái ác (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi túc trực bên giường bệnh, chị Hà Thị Hạnh (SN 1985, mẹ ruột Kiên), nắm chặt bàn tay con trai, nước mắt rơi lã chã. Gương mặt người mẹ nghèo hiện rõ nỗi đau tột cùng.

Nhiều năm qua, hành trình cứu con của chị Hạnh là những ngày rong ruổi khắp các bệnh viện, vay mượn mọi nơi để có tiền cho Kiên trải qua 5 ca phẫu thuật.

Nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, chị Hạnh cho biết, khi Kiên 5 tuổi, chị nhận thấy con thở mạnh hơn bình thường. Nhất là khi nằm, Kiên phải há thật to miệng, hơi thở rít lên vô cùng khó nhọc…

Tình trạng của Kiên ngày một nặng hơn, đến mức hàng đêm vợ chồng chị Hạnh phải thay nhau ngồi làm “ghế” để con dựa vào tìm giấc ngủ.

Để níu kéo sự sống, Kiên đã phải phẫu thuật cắt bớt một phần lưỡi (Ảnh: Hương Hồng).

“Nhiều đêm, ôm con ngủ ngồi trong lòng mình mà tim em đau nhói. Không biết thằng bé bị bệnh gì, vợ chồng em đưa con đến bệnh viện thì bác sĩ cho biết con mắc phải căn bệnh dị dạng tĩnh mạch vùng cổ bẩm sinh. Thằng bé phải phẫu thuật nhiều lần và điều trị tích cực mới mong có cơ hội…”, chị Hạnh bật khóc.

Kể về hoàn cảnh gia đình, người phụ nữ nghèo khó cúi mặt, 2 tay vân vê vạt áo, giọng buồn rầu cho biết, gia đình thuần nông, bản thân chị ngoài chăm sóc con cái thì canh tác trên 2 sào ruộng.

Để trang trải cuộc sống, anh Trịnh Xuân Hòa (SN 1975, chồng chị Hạnh) xin đi làm phụ hồ, nhưng việc làm bấp bênh, ngày có việc ngày không. Vì vậy, bao năm qua, gia đình chị Hạnh luôn sống trong cảnh chật vật. Khi con lâm bệnh hiểm nghèo, họ lập tức rơi vào túng quẫn, không lối thoát.

Căn bệnh khiến cậu bé 15 tuổi phải phẫu thuật nhiều lần và điều trị tích cực (Ảnh: Hương Hồng).

“Không biết vì sao tai ương cứ đổ xuống các con em. Đứa con thứ 2 của em (cháu Trịnh Xuân Cường, SN 2015) cũng mắc bệnh tim bẩm sinh và dị tật đảo ngược phủ tạng… Có lúc, em phải trông đứa lớn ở Bệnh viện Việt Đức, còn bố cháu thì chăm đứa nhỏ ở Bệnh viện Xanh Pôn…”, cảm xúc đau đớn trào dâng, chị Hạnh nấc nghẹn.

Con trai nguy kịch, mẹ nghèo khẩn cầu cộng đồng cứu giúp

Theo chị Hạnh, mỗi tháng tiền thuốc men, viện phí và đi lại của Kiên từ 15-20 triệu đồng. Mới đây, bác sĩ cho biết, bệnh tình của Kiên cần được phẫu thuật sớm với chi phí khoảng 30 triệu đồng.

“Gia đình em đã vay nợ hơn 200 triệu đồng, giờ không biết lấy đâu ra để lo ca phẫu thuật tiếp theo cho con. Em xin cúi đầu khẩn cầu bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ!”, người mẹ nghèo chắp 2 tay trước ngực khẩn cầu.

Kiên đã phải trải qua 5 ca phẫu thuật. Trước mắt, cậu bé 15 tuổi phải thực hiện ca mổ quan trọng, với chi phí khoảng 30 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Trịnh Xuân Kiên mắc dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ, mặt, miệng và họng bẩm sinh. Từ khi mới 5 tuổi, Kiên đã không thể nằm ngủ như những đứa trẻ khác, bởi khối dị dạng quá lớn chèn ép khiến việc hít thở vô cùng khó khăn, buộc em phải ngủ ngồi suốt từ đó đến nay”.

Bác sĩ Trực cho biết thêm, hơn 10 năm qua, Kiên phải liên tục nằm viện, trải qua nhiều lần điều trị và gây xơ vùng hầu họng để thu nhỏ khối dị dạng, cùng khoảng 5 ca phẫu thuật phức tạp ở vùng cổ, mặt.

Những tháng ngày dài Kiên nằm viện khiến gia đình vốn nghèo khó càng thêm kiệt quệ. Bố mẹ em phải bỏ ruộng đồng để thay nhau chăm sóc con. Trớ trêu hơn, ở quê nhà, em trai của Kiên lại mắc căn bệnh đảo ngược phủ tạng, phải điều trị định kỳ, đẩy gia đình vào cảnh cùng quẫn.

Quá trình điều trị cho Kiên còn dài và vô cùng tốn kém. Trước mắt, em cần trải qua 1 ca phẫu thuật quan trọng để loại bỏ khối dị dạng lớn trên gương mặt, nếu không sẽ đe dọa nghiêm trọng đến chức năng hô hấp và tính mạng.

Hơn 10 năm qua, để chạy chữa cho con, vợ chồng chị Hạnh đã vay mượn hơn 200 triệu đồng, giờ không thể xoay xở ở đâu được nữa. Bất lực, chị khẩn cầu bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

“Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để Kiên có thêm cơ hội giành lại sự sống và một tương lai bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa”, bác sĩ Trực bày tỏ.