Hàng trăm người dân tại Cao Bằng được tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí

Người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng lần đầu được tiếp cận y tế từ cấp Trung ương (Video: Thanh Bình).

Sáng ngày 14/3, báo Dân trí đã phối hợp với Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tới hàng trăm người dân xã Thạch Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Từ 7h, nhiều người dân bản đã tập trung tại Trạm Y tế xã Thạch Lâm để chờ tư vấn sức khỏe.

Nhà cách trạm y tế chỉ vài bước chân, bà Nông Thị Nhình (69 tuổi, thôn Tổng Dùn, xã Thạch Lâm) dậy từ 6h, háo hức gọi những người "bạn già" trong xóm đi bộ ra trạm y tế.

Bà cho biết, nhiều tháng trở lại đây hay có triệu chứng đau đầu, hoa mắt và đau dạ dày. "Bình thường không có điều kiện đi lại vì chân yếu. Tôi cảm thấy rất phấn khởi vì được các bác sĩ từ tuyến đầu về tư vấn", bà Nhình chia sẻ.

Các bác sĩ kiểm tra và dặn dò rất kỹ về cách chăm sóc sức khỏe và các triệu chứng bệnh thường gặp. Bác sĩ còn tư vấn, dặn dò về cách ăn uống rất tận tình, bà Nhình cho hay.

Ông Hoàng Văn Tu (93 tuổi), nhà cách trạm y tế khoảng 8km, đường lại gập ghềnh, đi lại vất vả nhưng khi nghe tin có đoàn y bác sĩ về tư vấn sức khỏe miễn phí, ông đã háo hức bảo con trai chở đi từ sớm.

"Có cơ hội để được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, được phát thuốc mà không tốn kém gì, gia đình tôi mừng lắm. Mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để bà con vùng sâu vùng xa được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, không phải đi lại vất vả mỗi khi ốm đau", ông Tu chia sẻ.

Theo ông Trương Văn Dinh, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Lâm, địa bàn xã có 96% là người dân tộc Mông. Giao thông không thuận tiện và tình hình kinh tế còn khó khăn nên bà con ít có cơ hội được tiếp cận y tế.

Xã Thạch Lâm có dân số đông nhất huyện Bảo Lâm, lên tới gần 9.000 người. Nhiều xóm cách xa trung tâm, không có đường bê tông, không có điện, không có sóng điện thoại. Nhiều người dân không có phương tiện đi lại và phải đi bộ với quãng đường rất xa mới vào tới trung tâm thị trấn.

Vì vậy, chương trình do báo Dân trí và Bệnh viện 19-8 tổ chức có ý nghĩa lớn với người dân của xã, ông Dinh khẳng định.

Theo Đại úy Đỗ Thị Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8, trong chương trình, bệnh viện đã phối hợp các chuyên khoa Tim mạch, Tai - Mũi - Họng và Mắt để tư vấn bệnh cho người dân. Người có hoàn cảnh khó khăn, người có công và người cao tuổi được ưu tiên tư vấn và phát thuốc.

Theo Thượng úy Hà Văn Giang, cán bộ Khoa Nội tim mạch cho biết đối với các bệnh nhân có tiền sử đau ngực, nhịp tim nhanh, kể cả người trẻ cũng sẽ được bác sĩ chỉ định thêm kiểm tra chuyên sâu như siêu âm tim, điện tim.

Đối với những người cao tuổi bị rối loạn tim mạch được bác sĩ khuyến cáo hạn chế ăn mặn để giảm áp lực lên tim và mạch máu, đồng thời duy trì huyết áp ổn định, Thượng úy Giang cho hay.

Tổng cộng trong ngày 14/3, đã có hơn 200 người dân được tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí tại chương trình.

Ngoài ra, báo Dân trí đã trao tặng mỗi người dân đến tư vấn một phần thuốc trị giá 500.000-1.000.000 đồng, tùy tình trạng bệnh. Trong đó, một số loại thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp, bọt đánh răng, giảm ho, tăng sức đề kháng cho trẻ em, vitamin.

Phát biểu tại buổi tư vấn sức khỏe và phát thuốc, ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinapharma - Group và Công ty cổ phần dược phẩm và thương mại Ánh Dương.

Ông Nguyễn Xuân Toàn tin tưởng các chương trình tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí của báo Dân trí và các bệnh viện sẽ tới được với nhiều bà con ở vùng sâu, vùng xa hơn nữa. Các chương trình sẽ giúp bà con tiếp cận với y tế hiện đại, đẩy lùi những phong tục còn lạc hậu như chữa bệnh bằng bùa ngải.

Có mặt tại buổi tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí do báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức, ông Nông Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm chia sẻ, Bảo Lâm là huyện đặc biệt khó khăn của Cao Bằng, cách trung tâm khoảng 160km, giao thông đi lại vô cùng vất vả. Sự quan tâm của báo Dân trí, các y bác sĩ và bạn đọc là nguồn động viên to lớn đối với ngành giáo dục và sức khỏe của người dân địa phương.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao, nhiều điểm trường còn thiếu thốn. Chúng tôi mong rằng báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thêm các công trình thiết yếu như cầu, đường để cải thiện đời sống người dân.