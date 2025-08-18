"Chồng mất, mẹ nằm một chỗ và 2 con ăn học, tôi mệt cũng không dám nghỉ"

Cuộc đời bà Cao Thị Tuỳnh (52 tuổi, trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là những chuỗi ngày lo toan, vất vả. Chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, bà Tuỳnh là người gồng gánh nuôi các con ăn học, chăm mẹ chồng nằm liệt giường.

Bà Tuỳnh chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường (Ảnh: Dương Nguyên).

Bà Tuỳnh cho biết, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1970), lần lượt sinh được 4 người con, 1 trai và 3 gái. Sống tại vùng quê được mệnh danh là "chảo lửa, túi mưa", vợ chồng quanh năm lam lũ, nhọc nhằn với công việc trồng trọt, chăn nuôi.

"Năm nào "ông trời" thương, sau 3 tháng, chúng tôi được mùa, còn ngược lại gặp lũ lụt thì mất mùa chỉ trong 3 ngày", bà Tuỳnh tâm sự.

Thế nhưng, điều mà vợ chồng nghèo không mong muốn lại ập đến bất ngờ. Đầu năm 2021, ông Hòa xuất hiện các triệu chứng co giật, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh. Tìm đến cơ sở y tế tại địa phương và mua thuốc uống, nhưng bệnh tình của ông Hòa mãi chẳng khỏi.

Gia đình đưa ông Hòa đi khám ở Hà Nội và được bác sĩ cho biết, ông đã mắc phải căn bệnh ung thư thực quản quái ác. Thời gian đó, việc đi điều trị của ông Hòa còn gặp thêm phần khó khăn vì dịch Covid-19. Từ khi mắc bệnh, tần suất co giật, mất ý thức của ông xuất hiện nhiều hơn.

Chồng mất sớm, một mình bà Tuỳnh gánh vác mọi việc trong gia đình (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, tháng 3/2022, ông Hòa qua đời, để lại cho người vợ khắc khổ khoản nợ lớn, mẹ già ốm yếu và các con thơ.

Sau nỗi đau mất chồng, bà Tuỳnh gượng dậy để lo toan, cáng đáng mọi việc trong gia đình.

Ba năm sau, khi vừa mãn tang chồng, mẹ chồng của bà Tuỳnh lại bị tai biến. Năm nay 83 tuổi, bà nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân, từ ăn uống đến tắm gội đều chỉ biết trông cậy vào con dâu.

Những khó khăn của bà Tuỳnh ngày càng chồng chất khi vừa chăm sóc mẹ già bệnh tật, vừa chăm lo cho các con ăn học.

Trước thềm năm học mới của các con, bà Tuỳnh thêm nỗi lo (Ảnh: Dương Nguyên).

"Nhiều hôm mệt mỏi, kiệt sức, tôi cũng không dám nằm nghỉ ngơi. Tôi mà gục xuống thì ai chăm mẹ chồng, lo cho các con đây. Cứ nghĩ đến thế, tôi chỉ có một mong ước là cơ thể mình luôn thật khỏe mạnh", bà Tuỳnh tâm sự.

Hiện nay, hai con đầu đã lập gia đình nhưng bà Tuỳnh còn hai con là Nguyễn Thị Thanh Hải (chuẩn bị lên lớp 8) và Nguyễn Thị Khánh Linh (chuẩn bị lên lớp 11).

Trước năm học mới, bà Tuỳnh lại thêm nỗi lo canh cánh khi phải sắm quần áo, sách vở mới, đồ dùng học tập, trong đó cả khoản kinh phí để mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các con.

Hương Khê là địa phương miền núi, đời sống các gia đình còn nhiều khó khăn, thẻ Bảo hiểm y tế rất cần với các em học sinh (Ảnh: Dương Nguyên).

Thầy Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê cho biết, học sinh của nhà trường đến từ các xã miền núi trên địa bàn.

Không chỉ gia đình em Nguyễn Thị Khánh Linh (lớp 11A4), hàng chục trường hợp học sinh khác cũng có hoàn cảnh rất khó khăn khi bản thân một số em không may mắc bệnh nặng, thường xuyên đi bệnh viện, trong khi đó bố mẹ lại không có việc làm ổn định.

Một số trường hợp khác nhà đông con, bố mẹ các em mắc bệnh hiểm nghèo, ly hôn hoặc các em mồ côi cha, mồ côi mẹ, sống với ông bà đã già yếu.

"Thẻ Bảo hiểm y tế rất có ý nghĩa với các em học sinh khi hạn chế được rủi ro, giảm bớt gánh nặng kinh tế của gia đình khi chẳng may gặp phải tai nạn, các bệnh hiểm nghèo, chi phí lớn phải điều trị dài ngày.

Vì thế, chúng tôi mong rằng bạn đọc báo Dân trí, quý nhà hảo tâm sẽ đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí để học sinh khó khăn của nhà trường được tặng thẻ Bảo hiểm y tế. Điều đó sẽ giúp gia đình các em vơi bớt gánh nặng, giúp các em vững bước tới trường", thầy Vinh bày tỏ.