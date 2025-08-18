Mỗi ngày phải lo tiền triệu cứu chồng, vợ nghèo rơi vào cảnh bất lực

Trở về từ bệnh viện sau gần một ngày chạy vạy khắp nơi mà không vay nổi tiền thuốc cho chồng, chị Nguyễn Thị Sơn (42 tuổi, thôn Tường Thôn, xã An Nông, Thanh Hóa) không giấu nổi sự buồn rầu: “Tiền thuốc của chồng tôi mỗi ngày hết 960.000 đồng, thêm 500.000 đồng tiền sữa cùng chi phí bỉm, giấy lau... tổng cộng khoảng 1,5 triệu đồng. Tôi sắp không trụ nổi”.

Chị Sơn là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Từ nhỏ, chị đã bị tật ở tay trái, không thể làm công việc nặng và thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2002, chị kết hôn với anh Ngô Văn Diện, người cùng xã, cũng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Hai vợ chồng chị có 4 người con là Ngô Văn Cường (22 tuổi), Ngô Thị Loan (19 tuổi), Ngô Tuấn Anh (13 tuổi) và Ngô Thị Thu Hiền (2 tuổi).

Anh Diện đang được điều trị uốn ván tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hạnh Linh).

“Cường và Loan ngờ nghệch, không thể đến trường. Ở tuổi trưởng thành nhưng 2 con không thể lao động, phụ giúp bố mẹ việc đồng áng hay mưu sinh”, chị Sơn chia sẻ.

Năm 2011, vợ chồng chị vay mượn, cất dựng được căn nhà cấp 4. Hai vợ chồng vừa làm ruộng, vừa đi phụ hồ để lo cho các con. Gần đây, chị xin được việc làm ở một công ty may, còn anh Diện chăn nuôi gà, vịt, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn bình lặng trôi qua.

Tai họa ập đến vào ngày 10/7, khi anh Diện sửa chuồng gà và bị một que nứa đâm vào cẳng tay trái. Tưởng vết thương nhẹ, anh không vệ sinh hay băng bó. “Một tuần sau, miệng anh Diện co cứng, không thể ăn uống, thỉnh thoảng có cơn co giật, tôi vội đưa vào viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị uốn ván”, chị Sơn kể.

Chồng nhập viện, người vợ tật nguyền không có tiền. Anh em, bà con trong xóm thương tình, giúp đỡ được hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng nằm viện, số tiền ấy đã vơi dần.

Chị Sơn buồn rầu khi không biết xoay xở đâu ra tiền để cứu chồng (Ảnh: Hạnh Linh).

“Bác sĩ nói, chồng tôi uốn ván nặng, phải điều trị trong thời gian dài, kinh phí hết 100 triệu đồng. Các con khờ dại, không thể chăm sóc bố nên tôi phải xin nghỉ làm, không có thu nhập”, chị Sơn nói.

Vì không thể vay được tiền mua thuốc và sữa cho chồng, chị Sơn đành tính bán hơn 1 tấn lúa còn lại trong nhà. Thế nhưng, số lúa ấy dù bán hết cũng chỉ đủ lo liệu chi phí điều trị trong vòng một tuần. Nghĩ đến cảnh bán lúa rồi các con không còn gì ăn, lòng chị càng thêm quặn thắt.

“Nhìn chồng nằm bất động, các con khờ khạo, tôi chỉ biết cầu nguyện. Hy vọng anh sớm vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo để cùng tôi gánh vác công việc gia đình nhưng chi phí điều trị cao quá. Mong mọi người thương gia đình tôi mà giúp đỡ, để chồng tôi có cơ hội sống”, chị Sơn khẩn cầu.

BS.CKI Trương Công Cường, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, anh Diện nhập viện hôm 17/7 trong tình trạng bị uốn ván kèm bệnh nền chậm phát triển trí tuệ. Người bệnh được các bác sĩ mở khí quản, cho thở máy và bệnh đang trong giai đoạn tiến triển nặng.

Loan dù đã 19 tuổi nhưng khờ khạo, không biết làm việc (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngoài mắc uốn ván, anh Diện còn bị viêm phổi nặng. Mỗi ngày, bên cạnh phần thuốc được bảo hiểm chi trả, gia đình còn phải mua thêm thuốc ngoài danh mục với chi phí đắt đỏ.

Ông Ngô Văn Vương, Bí thư kiêm trưởng xóm Tường Thôn xác nhận, gia đình chị Sơn thuộc diện khó khăn khi cả hai vợ chồng và hai đứa con đầu đều không được nhanh nhẹn, thuộc diện bảo trợ xã hội. Nay anh Diện phải nhập viện điều trị uốn ván, chi phí điều trị quá lớn đã đẩy cả gia đình vào cảnh bĩ cực.

“Anh Diện ốm, bà con trong thôn đã hỗ trợ nhưng sự giúp đỡ là có hạn. Thông qua báo Dân trí, tôi mong bạn đọc trợ giúp, để anh Diện vượt qua bạo bệnh, cùng vợ chăm lo cho các con”, ông Vương bộc bạch.