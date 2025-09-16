"Đường đẹp hơn rồi nhưng đi viện vẫn xa, cảm ơn các bác sĩ đến tận đây"

Sáng 16/9, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe, tặng quà tới gần 200 người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên.

Tư vấn sức khỏe và những cảm xúc đặc biệt từ người dân Thái Nguyên (Video: Thương Huyền).

Trong tiết thu mát mẻ, từ 7h, bà con nhân dân 20 thôn của xã Trần Phú đã có mặt rất đông tại điểm tư vấn sức khỏe. Tiếng cười nói vui vẻ, rộn ràng khắp thôn.

Bà Nông Thị Sâm (84 tuổi) cùng một số người dân trong thôn Khau Pần đi bộ đến điểm tư vấn sức khỏe từ hơn 6h. Bà Sâm cho biết, cán bộ xã đã thông báo từ nhiều ngày trước, vì háo hức nên đêm qua bà không ngủ được.

“Tôi đi bộ đội năm 1966 rồi về công tác tại địa phương. Ngày trước, tôi phải đi bộ mấy chục cây số để đi làm, có lẽ vì thế mà giờ về già xương khớp đau lắm”, bà Sâm kể.

Nhận được sự thăm khám của các bác sĩ, bà xúc động: “Các bác sĩ rất ân cần, hỏi thăm chúng tôi chu đáo. Cảm ơn các bác sĩ từ Hà Nội đã đến tận đây tư vấn sức khỏe cho chúng tôi!”.

Với tình trạng của bà Sâm, các bác sĩ khuyên bà cần chú ý kiểm soát huyết áp, còn các chỉ số sức khỏe khác không đáng lo ngại.

Tại buổi tư vấn, nhiều người dân cho biết, dù trong xã có trạm y tế, nhưng bệnh viện tuyến trên vẫn khá xa, bệnh viện tuyến tỉnh đi lại rất khó khăn, nên việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của bà con còn hạn chế.

Bà Nông Thị Yến (SN 1957) mắc u tuyến giáp, sức khỏe không ổn định, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị.

“Mỗi lần tôi đi khám đều rất vất vả. Nghe Hội Người cao tuổi thông báo có chương trình tư vấn sức khỏe và phát quà miễn phí, tôi mừng lắm! Đường giờ đẹp hơn rồi nhưng bệnh viện vẫn xa lắm, cảm ơn các bác sĩ đã đến tận đây!”, bà Yến nói.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của người dân xã Trần Phú, bác sĩ Lê Đăng Khoa, chuyên ngành Thần kinh, đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, phần lớn người cao tuổi ở đây mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, tai mũi họng và da liễu.

Thói quen làm việc nặng, đi bộ đường xa khiến nhiều người mắc các bệnh cơ xương khớp. Tại buổi tư vấn, bà con được các bác sĩ tư vấn thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế làm việc nặng và chủ động thăm khám, điều trị chuyên sâu tại các cơ sở y tế.

“Qua thăm khám, chúng tôi nhận thấy tình trạng sức khỏe của người dân có nhiều vấn đề cần cải thiện. Các bác sĩ đã tận tình tư vấn cho bà con về điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động, dùng thuốc và khuyên một số trường hợp nên tới các bệnh viện tuyến trên để thăm khám kỹ hơn”, bác sĩ Lê Đăng Khoa cho biết.

Sau buổi tư vấn, mỗi người dân được nhận 1 phần quà trị giá hơn 300.000 đồng do Pharmacity tài trợ, gồm các loại vitamin, thuốc hỗ trợ xương khớp, thuốc cảm cúm, trà gừng, trà atiso, kẹo ngậm ho, miếng dán lạnh, C sủi. Đây là tấm lòng sẻ chia của cộng đồng gửi tới bà con xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng trong sáng 16/9, báo Dân trí đã phối hợp với UBND xã Trần Phú khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái dành tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà Nhân ái, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các hoạt động Nhân ái của báo Dân trí.

“Báo Dân trí không chỉ là một tờ báo chân thực, khách quan, đáng tin cậy của nhiều bạn đọc, mà còn là cây cầu kết nối những tấm lòng hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn thông qua các Chương trình Nhân ái”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn phát biểu.

Trước đó, tối 15/9, báo Dân trí và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp cùng thầy cô giáo Trường Tiểu học Trần Phú tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”, mang đến cho các em học sinh Tết Trung thu sớm.